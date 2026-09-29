Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/9

Điểm lại thông tin kinh tế

Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 28/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 VND/USD, giảm 9 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.401 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.863 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.980 VND/USD, tăng nhẹ 4 đồng so với phiên 25/9.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 25.935 VND/USD và 26.035 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 28/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,20 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm trong khi tăng 0,10 - 0,90 điểm phần trăm ở các kỳ hạn còn lại từ 1 tháng trở xuống so với phiên cuối tuần trước, giao dịch tại: qua đêm 0,50%; 1 tuần 6,50%; 2 tuần 5,90% và 1 tháng 6,30%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,88%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,02.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giữ nguyên ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ giảm nhẹ ở kỳ hạn 5 năm, chốt phiên với mức: 3 năm 3,71%; 5 năm 4,29%; 7 năm 4,33%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,58%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và ngày 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 1.565,03 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 46.358,25 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 44.793,22 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 142.023,91 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần tràn ngập sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 4,43 điểm (-0,25%) xuống mức 1.780,68 điểm; HNX-Index mất 0,90 điểm (-0,33%) còn 271,31 điểm; UPCoM-Index lùi 0,25 điểm (-0,20%) về 124,96 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt trên 13.600 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 234 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Tin quốc tế

Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde nhận định, phản ứng chính sách ôn hòa hiện tại của ECB vẫn phù hợp. Trong bài phát biểu ngày 28/9, bà Lagarde cho biết lạm phát trong năm nay ở Eurozone vẫn chưa tạo ra các hiệu ứng vòng hai nguy hiểm trên toàn khu vực đồng euro, khiến phản ứng chính sách ôn hòa từ ECB vẫn là phù hợp. Bà cho biết giá dầu và khí đốt tăng vọt do xung đột Mỹ - Iran là nguyên nhân chính dẫn đến giá cả leo thang. ECB nhận thấy lạm phát sẽ cao hơn trong thời gian tới, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó đang trở nên cố hữu. Lạm phát khu vực Eurozone đã vượt mức 3% và có thể chạm mốc 4% vào cuối năm, gấp đôi mục tiêu của ECB.

Bà Lagarde thừa nhận rằng các rủi ro đang nghiêng về phía lạm phát cao hơn và mức độ bất ổn xung quanh triển vọng vẫn còn cao. Bà duy trì quan điểm tích cực về nền kinh tế, cho biết lĩnh vực sản xuất đang hoạt động vững chắc, thị trường lao động vẫn mạnh mẽ và đầu tư sẽ hỗ trợ tăng trưởng. Nhiều nhà kinh tế kỳ vọng ECB sẽ bỏ qua cuộc họp ngày 29/10 và thực hiện tăng lãi suất vào tháng 12 khi các số liệu mới được công bố.

Chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp tại Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 2 năm vào tháng 8. Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho thấy chỉ số giá sản xuất dịch vụ - thước đo theo dõi mức giá mà các doanh nghiệp tính cho nhau đối với các dịch vụ - đã tăng 3,7% so với cùng kỳ trong tháng 8, nối tiếp mức tăng 3,6% của tháng 7. Mức tăng trong tháng 8 - tốc độ nhanh nhất so với cùng kỳ kể từ tháng 6/2024 - phản ánh sự gia tăng của chi phí vận tải, quảng cáo và phí thuê mặt bằng, cho thấy dấu hiệu áp lực lạm phát đang lan rộng.