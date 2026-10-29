Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/10

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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 28/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 VND/USD, giảm 02 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.400 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.862 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.855 VND/USD, tăng 21 đồng so với phiên 27/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 23 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 25.970 VND/USD và 26.070 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 28/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,30 – 0,80 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi đi ngang ở kỳ hạn 2 tuần và tăng 0,05 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 4,10%; 1 tuần 5,30%; 2 tuần 5,50% và 1 tháng 5,70%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,01 – 0,06 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại: qua đêm 3,84%; 1 tuần 3,88%; 2 tuần 3,90%, 1 tháng 4,01.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ ở các kỳ hạn 7 năm và 10 năm trong khi giữ nguyên ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 9.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 07 ngày, 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 9.291,93 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 1.241,51 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN bơm ròng 8.050,42 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 104.408,54 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường trái phiếu phiên 28/10, Kho bạc nhà nước đấu thầu thành công 22.510 tỷ đồng/26.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 86,6%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm trúng toàn bộ 12.000 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu 10.510/12.000 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 3 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, 30 năm 500 tỷ đồng, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm ở mức 4,27%, 10 năm 4,43% (đều không đổi so với phiên đấu thầu trước).

Thị trường chứng khoán hôm qua tiếp tục phân hóa, các chỉ số chính chốt phiên trong sắc xanh nhẹ. Kết phiên, VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,27%) lên mức 1.766,65 điểm; HNX-Index thêm 0,36 điểm (+0,14%) đạt 259,86 điểm; UPCoM-Index mất 0,35 điểm (-0,28%) còn 125,74 điểm. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt trên 12.700 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 425 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nươc, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trong đó quy định, đến năm 2030, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Agribank vẫn là 100%, tại BIDV, VCB và Vietinbank chuyển lần lượt từ 76,73%, 74,80% và 64,46% hiện nay thành mức từ 65% trở lên.

Tin quốc tế

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách. Sau cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra trong hai ngày 27-28/10/2026, các quan chức Fed quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,75% - 4,00% như dự báo của thị trường. Quyết định này không có sự đồng thuận tuyệt đối khi có 2 thành viên phản đối (Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack), đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Fed cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng và thị trường lao động vững chắc, nhưng Fed cần thêm thời gian đánh giá dữ liệu lạm phát dai dẳng, chịu áp lực từ chi phí năng lượng, thuế quan và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra định hướng cụ thể, nhưng thị trường theo dữ liệu CME Fed Watch hiện đang có xác suất khoảng 85% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất chính sách trong cuộc họp tiếp theo diễn ra vào 8-9/12/2026.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đức do GfK khảo sát giảm nhẹ 0,2 điểm xuống còn -30,8 điểm từ mức -30,6 điểm của tháng trước, trái với dự báo cải thiện nhẹ lên mức -30,1 điểm. Tâm lý người tiêu dùng vẫn thấp hơn nhiều so với mức của năm trước với mức -22,5 điểm. Xu hướng của các chỉ số riêng lẻ cho thấy một bức tranh trái chiều: Trong khi kỳ vọng về triển vọng kinh tế đang tăng lên tháng thứ 6 liên tiếp và khả năng tiết kiệm giảm nhẹ, thì khả năng mua sắm tiếp tục giảm, kỳ vọng về thu nhập cũng đang giảm sút phần nào. Chuyên gia của GfK nhận định, lo ngại về lạm phát ngày càng tăng và triển vọng thu nhập ảm đạm đang làm giảm ý muốn mua sắm, ngay cả khi ý muốn tiết kiệm đang giảm nhẹ. Ngay cả chính sách giảm giá xăng dầu dường như cũng không mang lại sự cứu trợ như mong đợi mặc dù hy vọng về sự phục hồi kinh tế vẫn còn đó.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Úc (ABS), chỉ số giá tiêu dùng CPI của Úc trong tháng 9/2026 tăng 4,3% so với cùng kỳ, tăng so với mức 4,0% của tháng 8, đồng thời cao hơn dự báo ở mức 4,2%. CPI tháng 9 tăng 0,8% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với mức 0,4% của tháng 8 và dự báo 0,7% của thị trường. Lạm phát cơ bản tháng 9 ở mức 3,6% so với cùng kỳ, tăng nhẹ từ mức 3,5% của tháng trước đó. Đóng góp chính và việc CPI tăng cao trong tháng vừa qua là nhóm hàng nhà ở khi tăng 5,2%.