Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/10

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Thị trường ngoại tệ phiên 27/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 VND/USD, tăng 06 đồng so với phiên đầu tuần.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.402 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.864 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.834 VND/USD, giảm 08 đồng so với phiên 26/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 25.947 VND/USD và 26.047 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 27/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,15 – 0,70 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần, giao dịch tại: qua đêm 4,90%; 1 tuần 5,60%; 2 tuần 5,50% và 1 tháng 5,65%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở kỳ hạn qua đêm trong khi giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần và tăng 0,02 – 0,04 điểm phần trăm ở các kỳ hạn còn lại; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,90%; 2 tuần 3,93%, 1 tháng 4,07.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giữ nguyên ở tất cả các kỳ hạn, chốt phiên: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 9.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 07 ngày, 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 15.170,91 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 8.813,45 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN bơm ròng 6.357,46 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 96.358,12 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Trên thị trường chứng khoán hôm qua, các chỉ số dừng phiên ở gần mức tham chiếu. Chốt phiên, VN-Index giảm 1,68 điểm (-0,10%) về mức 1.761,87 điểm; HNX-Index tăng 0,18 điểm (+0,07%) lên 259,50 điểm; UPCoM-Index mất 0,19 điểm (-0,15%) còn 126,09 điểm. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt trên 10.700 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 900 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Theo số liệu NHNN công bố ngày 14/10/2026, đến cuối tháng 6/2026, quy mô dư nợ tín dụng xanh của nền kinh tế đạt hơn 856.000 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cuối năm 2025. Hiện có 82 tổ chức tín dụng tham gia cấp tín dụng xanh, quy mô dư nợ gấp 4,6 lần so với thời điểm bắt đầu triển khai năm 2017. So với tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tín dụng xanh hiện chiếm khoảng 4,2%, cho thấy dư địa mở rộng còn rất lớn. Về cơ cấu, theo NHNN, dòng vốn tín dụng xanh hiện tập trung nhiều vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học (trên 31%) cùng năng lượng xanh (gần 28%).

Tin quốc tế

Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Mỹ do Conference Board công bố tháng 10/2026 tăng lên mức 91,7 điểm từ mức 84,2 điểm của tháng trước, vượt qua dự báo 81,2 điểm của các nhà kinh tế, ghi nhận lần tăng đầu tiên sau bốn tháng sụt giảm liên tiếp. Sự phục hồi này chủ yếu nhờ giá xăng bán lẻ giảm bớt áp lực, mặc dù người tiêu dùng vẫn bày tỏ sự thận trọng trước chi phí sinh hoạt cao.

Chỉ số Tình hình Hiện tại - dựa trên đánh giá của người tiêu dùng về các điều kiện kinh doanh và thị trường lao động hiện nay - đã tăng 8,6 điểm lên mức 120,4.

Chỉ số Kỳ vọng - dựa trên triển vọng ngắn hạn của người tiêu dùng về thu nhập, điều kiện kinh doanh và thị trường lao động - đã phục hồi 6,9 điểm lên mức 72,6, bù đắp một phần cho sự sụt giảm diễn ra liên tục trong ba tháng trước đó.

Trên thị trường bất động sản, doanh số bán nhà mới dành cho một hộ gia đình tại Mỹ tháng 9/2026 đạt 676.000 căn, giảm nhẹ 0,6% so với 680.000 căn của tháng 8 (được điều chỉnh giảm từ mức báo cáo ban đầu là 684.000 căn), cao hơn dự báo ở mức 651.000 căn. Sự sụt giảm nhẹ này diễn ra trong bối cảnh lãi suất thế chấp tăng vọt do chịu ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị ở Trung Đông, làm giảm bớt sức mua bất chấp các nỗ lực giảm giá và kích cầu từ phía các nhà xây dựng

Theo Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ), chỉ số giá tiêu dùng CPI lõi tháng 9 của nước này (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 2,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức 1,8% của tháng trước đó, đồng thời cao hơn dự báo ở mức tăng 1,9%. Đây là lần đầu tiên sau 9 tháng chỉ số này vượt trở lại mốc mục tiêu 2% của BOJ.

CPI tổng thể tăng 2,1%, trong đó nguyên nhân chính do chi phí thực phẩm nói chung tăng 2,8% (như giá trà xanh tăng mạnh), cùng với áp lực từ đồng yên Nhật yếu và chi phí nhập khẩu năng lượng, nguyên liệu. Mặc dù các khoản trợ cấp năng lượng của chính phủ đã giúp kìm hãm phần nào giá điện và xăng, lạm phát cơ bản vẫn gia tăng và củng cố kỳ vọng BOJ tiếp tục lộ trình bình thường hóa chính sách lãi suất.