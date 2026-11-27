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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 26/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.676 VND/USD, giảm nhẹ 03 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 25.500 VND/USD. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.909 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô - đồng chốt phiên với mức 25.847 VND/USD, tăng tiếp 12 đồng so với phiên 25/11.

Tỷ giá đô - đồng trên thị trường tự do tăng 39 đồng ở chiều mua vào và 49 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 26.192 VND/USD và 26.302 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 26/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,80 - 1,20 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi giữ nguyên ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 6,10%; 1 tuần 6,20%; 2 tuần 5,50% và 1 tháng 5,60%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,02 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại: qua đêm 3,83%; 1 tuần 3,89%; 2 tuần 3,92%; 1 tháng 4,01%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giảm ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ không thay đổi ở kỳ hạn 3 năm, chốt phiên: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,24%; 7 năm 4,33%; 10 năm 4,43%; 15 năm 4,56%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 32.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 07 ngày, 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 35 ngày, 15.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Có 29.199,53 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 8.532,37 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN bơm ròng 20.667,16 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 127.016,56 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua chìm trong sắc đỏ. Kết phiên, VN-Index giảm tới 57,77 điểm (-3,42%) về mức 1.629,68 điểm; HNX-Index mất 0,89 điểm (-0,39%) còn 226,57 điểm; UPCoM-Index lùi 1,38 điểm (-1,15%) xuống 118,44 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ với giá trị giao dịch đạt trên 14.300 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 5.630 tỷ đồng cả 3 sàn.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu từ ngày 26/11. Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít (giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10 RON95-III 665 đồng/lít; xăng E10 RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít (giảm 44 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.965 đồng/lít (giảm 1.382 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.570 đồng/kg (giảm 1.101 đồng/kg). Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu: xăng sinh học 1.400 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít, dầu mazut 1.000 đồng/kg; không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tin quốc tế

Theo kết quả khảo sát do GfK thực hiện, chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng tại Đức tăng 0,7 điểm trong tháng 11, nhưng vẫn ở mức thấp là -30,2 điểm, chỉ nhỉnh một chút so với số liệu tháng trước đã điều chỉnh là -30,9 điểm, không đạt kỳ vọng nhích lên -29,4 điểm của thị trường. Trong khi kỳ vọng về thu nhập và ý định mua sắm có dấu hiệu tăng nhẹ, còn ý định tiết kiệm cũng bắt đầu chững lại, thì kỳ vọng về tình hình kinh tế - vốn đã tăng trong một thời gian - nay lại lần đầu tiên quay đầu giảm.

Những lo ngại về lạm phát cũng đang gia tăng trở lại. Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng vẫn gần như dậm chân tại chỗ ở mức thấp. Điều này không phải là tín hiệu tốt cho mùa mua sắm Giáng sinh sắp tới. Tâm lý người tiêu dùng hiện tại thậm chí còn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp các biện pháp hỗ trợ từ Chính phủ như chính sách hoàn thuế nhiên liệu.

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) để ngỏ khả năng tăng lãi suất lần thứ hai vào tháng 12. Điều trần trước Ủy ban Ngân sách tại Hạ viện Anh ngày 25/11, Thống đốc BOE Andrew Bailey, Phó Thống đốc Clare Lombardelli và thành viên không thuộc ban lãnh đạo của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) Catherine Mann cho rằng BOE sẽ buộc phải hành động, trừ khi tình hình Trung Đông bất ngờ được giải quyết và kéo giá năng lượng đi xuống. Thống đốc Bailey cảnh báo nếu giá năng lượng không giảm, BOE nhiều khả năng sẽ phải tăng lãi suất mạnh tay hơn.

Cơ quan này dự báo lạm phát tại Anh có thể đạt đỉnh khoảng 5% vào mùa hè năm 2027, cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 2%. Nguyên nhân là việc điều chỉnh trần giá năng lượng hàng quý sẽ đẩy hóa đơn tiền điện, khí đốt của các hộ gia đình tăng 26% vào tháng 1/2027 và có thể còn cao hơn vào tháng 4/2027. Các bằng chứng cho thấy tác động vòng hai của lạm phát đang bắt đầu xuất hiện, đe dọa kéo dài cú sốc giá cả.

Bên cạnh đó, ông Bailey cho hay nền kinh tế Anh vẫn tăng trưởng bền bỉ hơn dự kiến và thị trường lao động chưa có dấu hiệu suy yếu. Thực tế này tạo thêm cơ sở để BOE tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.