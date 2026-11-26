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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 25/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.679 VND/USD, tăng 11 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 25.500 VND/USD. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.912 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.835 VND/USD, tăng tiếp 35 đồng so với phiên 23/11.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 79 đồng ở chiều mua vào và 59 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 26.153 VND/USD và 26.253 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 25/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,05 - 0,40 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 4,90%; 1 tuần 5,40%; 2 tuần 5,50% và 1 tháng 5,60%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở kỳ hạn qua đêm trong khi tăng 0,01 – 0,04 điểm phần trăm ở các kỳ hạn còn lại; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,91%; 2 tuần 3,94%, 1 tháng 4,03%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giảm ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ không thay đổi ở kỳ hạn 3 năm, chốt phiên: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,25%; 7 năm 4,33%; 10 năm 4,45%; 15 năm 4,56%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 22.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 07 ngày, 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 27.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Có 24.010 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 1.799 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN bơm ròng 22.211 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 106.350 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường trái phiếu phiên 25/11, Kho bạc nhà nước đấu thầu thành công 5.500 tỷ đồng/7.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 73%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm và 10 năm trúng toàn bộ lần lượt 500 và 5.000 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 15 năm và 30 năm gọi thầu lần lượt 1.000 và 500 tỷ đồng nhưng không trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm ở mức 4,22% (-0,02 điểm phần trăm), 10 năm 4,38% (-0,03 điểm phần trăm).

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua tiếp tục tiêu cực, các chỉ số chính chốt phiên dưới mốc tham chiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 9,69 điểm (-0,57%) về mức 1.687,45 điểm; HNX-Index mất 4,77 điểm (-2,05%) còn 227,46 điểm; UPCoM-Index tăng 0,65 điểm (+0,55%) lên 119,82 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm với giá trị giao dịch đạt trên 9.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 410 tỷ đồng cả 3 sàn.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, phát hành trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường đạt 509,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ, trong đó ngành ngân hàng giảm 20,3% so với cùng kỳ, xuống 274,7 nghìn tỷ đồng, trong khi nhóm phi ngân hàng tăng 48,9%, lên 234,4 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ nhóm Bất động sản tăng 73,7%. Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng giá trị mua lại trái phiếu doanh nghiệp đạt 265,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ, trong đó ngân hàng chiếm gần 88%, đạt 233,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Ngược lại, bất động sản giảm mạnh 58,9% so với cùng kỳ xuống 20,9 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 11/2026, dòng tiền phải trả dự kiến khoảng 24,7 nghìn tỷ đồng, giảm đáng kể 24,6% so với tháng trước, nhưng tăng mạnh 80,7% so với cùng kỳ. Sang tháng 12/2026, giá trị thanh toán dự kiến tăng lên 55,8 nghìn tỷ đồng (tăng 125,6% so với tháng trước và 30% so với cùng kỳ), mức cao nhất năm 2026. Trong năm 2027, dòng tiền phải trả dự kiến khoảng 394,1 nghìn tỷ đồng (tăng 28,9% so với năm 2026), bao gồm 121,3 nghìn tỷ đồng ở ngành ngân hàng (tăng 80,9%) và 182,7 nghìn tỷ đồng ở ngành bất động sản (tăng 23,8%).

Tin quốc tế

Theo Văn phòng Phân tích Kinh tế Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE toàn phần của Mỹ tháng 10/2026 tăng 3,8% so với cùng kỳ, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức 3,6% của tháng trước đó, cao hơn gần gấp đôi mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). PCE lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,1% tháng 9 và vượt dự báo 3,2%, đồng thời tăng 0,3% so với tháng trước, tháng tăng 0,3% thứ ba liên tiếp.

Trong tháng 10, chi tiêu cá nhân tăng 0,3% so với tháng trước, chậm lại so với mức 0,6% trước đó và thấp hơn dự báo với mức tăng 0,4%, còn thu nhập cá nhân tăng 0,7% so với tháng trước, cao hơn mức 0,3% của tháng 9. Có thể thấy, chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, tăng ổn định trong các tháng quý 3, cho thấy mặc dù giá cả tăng, người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu.

Tăng trưởng GDP dự tính lần 2 quý 3/2026 của Mỹ được điều chỉnh lên mức tăng 4,3% q/q từ mức 3,4% theo báo cáo sơ bộ, cao hơn dự báo ở mức 3,5%, đồng thời tăng mạnh từ mức 2,2% của quý 2. Sự gia tăng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo AI giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong những quý gần đây.

Trên thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 21/11 giảm mạnh xuống còn 189.000 đơn, giảm 13.000 đơn so với mức đã điều chỉnh của tuần trước 202.000 đơn và thấp hơn đáng kể so với dự báo 200.000 đơn của thị trường. Số liệu kinh tế tích cực cùng lạm phát cao củng cố khả năng Fed nâng lãi suất thêm 25 đcb tại cuộc họp ngày 8-9/12. Theo công cụ Fed tuầnatch của CME, xác suất tăng lãi suất với mức này được dự báo vào khoảng 97%.

Theo dữ liệu công bố ngày 25/11/2026 từ Văn phòng Thống kê Úc ABS, chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần tháng 10 nước này tăng 0,5% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,8% của tháng 9 nhưng cao hơn dự báo ở mức tăng 0,4%. CPI toàn phần tháng 10 tăng 4,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức 4,3% của tháng 9 và vượt dự báo 4,7% của giới kinh tế. Nhà ở là nhóm đóng góp lớn nhất vào mức tăng CPI (đóng góp khoảng 1,38 điểm phần trăm), tăng 6,4% so với mức 5,2% của tháng 9; giá điện tăng vọt 25,2% do các khoản hoàn trả hỗ trợ hóa đơn của chính phủ từ một năm trước không còn hiệu lực, chi phí xây dựng nhà mới tăng 5,1%; giao thông vận tải và thực phẩm đóng góp đáng kể vào đà tăng chung (lần lượt khoảng 1,20 và 0,60 điểm phần trăm).

Lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến và duy trì trên vùng mục tiêu 2%-3% của Ngân hàng trung ương Úc (RBA) tiếp tục tạo áp lực trong điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng này trong thời gian tới.