Điểm lại thông tin kinh tế ngày 22/10

Điểm lại thông tin kinh tế

Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 22/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 VND/USD, giảm 02 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.401 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.863 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.849 VND/USD, giảm 20 đồng so với phiên 21/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 25.996 VND/USD và 26.116 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 22/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,03 – 1,00 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 4,30%; 1 tuần 4,30%; 2 tuần 5,00% và 1 tháng 5,38%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong khi giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần, tăng 0,03 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,89%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,03.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động nhẹ trái chiều, chốt phiên với mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 07 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Không có khối lượng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 1.729,85 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 1.729,85 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 95.997,77 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Trên thị trường chứng khoán phiên hôm qua, sau khi tăng vào phiên sáng, sắc đỏ ngày càng lan rộng, nhóm cổ phiếu họ Vin giữ điểm cho thị trường. Kết phiên, VN-Index tăng 21,96 điểm (+1,26%) lên mức 1.760,63 điểm; HNX-Index giảm 0,59 điểm (-0,23%) xuống 261,08 điểm; UPCoM-Index cộng 0,67 điểm (+0,53%) đạt 126,91 điểm. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt gần 14.100 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 180 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Từ ngày 22/10/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giảm giá xăng và tăng giá các mặt hàng dầu. Mức giá bán lẻ tối đa từ 22/10 cụ thể như sau: xăng E5 RON92 tối đa 25.361 đồng/lít (giảm 1.610 đồng/lít); xăng E10 RON95-III 25.213 đồng/lít (giảm 1.816 đồng/lít); dầu điêzen 0.05S 29.550 đồng/lít (tăng 444 đồng/lít) và dầu madút 180CST 3.5S 23.373 đồng/kg (tăng 1.238 đồng/kg).

Liên Bộ quyết định trích lập đối với xăng sinh học mức 300 đồng/lít, không chi sử dụng Quỹ bình ổn cho mọi mặt hàng xăng dầu trong kỳ này. Sau kỳ điều hành ngày 15/10, có 14 thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố, trong đó có Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL). Từ ngày 22/10 đến ngày 29/10, PVOIL tiếp tục giảm 350 đồng/lít đối với tất cả mặt hàng xăng dầu tại hệ thống cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc so với mức giá do cơ quan quản lý Nhà nước công bố đến ngày 29/10.

Tin quốc tế

Thị trường lao động Mỹ đón nhận thông tin tích cực. Theo số liệu thống kê từ Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc ngày 17/10 nước này ở mức 194 nghìn đơn, thấp hơn mức 200 nghìn tuần trước đó và cũng là dự báo của thị trường. Con số này gần mức thấp nhất kể từ cuối thập niên 1960. Sự sụt giảm này diễn ra trong môi trường mà cả hoạt động tuyển dụng lẫn sa thải đều ở mức thấp. Trong năm qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt trung bình 212.000 mỗi tuần, và mức trung bình động bốn tuần hiện đã giảm xuống còn 197.750.

Các nhà phân tích cho rằng, bất chấp những quan điểm cực kỳ bi quan trong các cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng đối với nền kinh tế nói chung, các thông tin về việc cắt giảm nhân sự tại nhiều doanh nghiệp, cùng nỗi lo ngại mơ hồ rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cướp đi cơ hội việc làm, các dữ liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cho thấy tình hình thị trường lao động vẫn đang ổn định. Vì vậy, thị trường lao động được mô tả là một điểm sáng, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tập trung nhiều hơn vào vấn đề lạm phát dai dẳng - yếu tố khiến tốc độ tăng giá vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản tháng thứ 17 liên tiếp. Trong bối cảnh tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, trong khi tiêu dùng và bất động sản chưa phục hồi vững chắc, Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản tháng thứ 17 liên tiếp, hướng tới điều chỉnh cơ chế định giá tín dụng, tăng hiệu quả phân bổ vốn và đưa nguồn lực đến những khu vực cần thiết.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) quyết định giữ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm ở mức 3% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. LPR kỳ hạn 1 năm là mức tham chiếu quan trọng đối với các khoản vay doanh nghiệp và hộ gia đình, trong khi kỳ hạn 5 năm có ảnh hưởng lớn đến lãi suất vay mua nhà. Quyết định này phù hợp với dự báo của giới chuyên môn, đồng thời phản ánh cách tiếp cận thận trọng của cơ quan điều hành trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc có những dấu hiệu ổn định. Kết quả trên giúp giảm bớt sức ép phải lập tức triển khai thêm các biện pháp kích thích tiền tệ để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5% đến 5%.