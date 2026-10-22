Điểm lại thông tin kinh tế ngày 21/10

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Thị trường ngoại tệ phiên 21/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.634 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.403 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.865 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.869 VND/USD, giảm 9 đồng so với phiên 20/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 54 đồng ở chiều mua vào và 34 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.996 VND/USD và 26.116 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 21/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,10 - 0,30 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 3,30%; 1 tuần 3,70%; 2 tuần 4,90% và 1 tháng 5,35%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần trong khi tăng 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 2 tuần, giảm 0,04 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,90%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,00.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động nhẹ trái chiều, chốt phiên với mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Không có khối lượng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 513,75 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 513,75 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 97.727,62 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường trái phiếu phiên 21/10, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 15.900 tỷ đồng/24.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 65%). Trong đó, kỳ hạn 3 năm trúng thầu 300/500 tỷ đồng gọi thầu, 5 năm trúng toàn bộ 9.000 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu 6.600/13.500 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, 30 năm 500 tỷ đồng, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 3 năm ở mức 3,55%, 5 năm ở mức 4,27%, 10 năm 4,43% (đều không đổi so với phiên đấu thầu trước).

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua khá thuận lợi khi bên mua tiếp tục áp đảo giúp cho các chỉ số duy trì đà tăng cho tới cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 46,70 điểm (+2,76%) lên mức 1.738,67 điểm; HNX-Index thêm 3,71 điểm (+1,44%) lên 261,67 điểm; UPCoM-Index cộng 1,02 điểm (+0,81%) đạt 126,24 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch đạt trên 18.100 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 263 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

NHNN vừa ban hành công văn số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10/2026 quán triệt các ngân hàng thương mại thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc NHNN và các cấp có thẩm quyền về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống ngân hàng thương mại, trên tất cả các kênh bán hàng tổ chức triển khai quyết liệt giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại cuộc họp ngày 19/10/2026 và công văn số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026. Ngân hàng thương mại thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng thương mại tại kỳ báo cáo ngày 11/10/2026 - 20/10/2026.

Tin quốc tế

Lạm phát tại Anh tăng cao trong tháng 9, củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Anh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần nước này tăng 3,5% so với cùng kỳ trong tháng 9, cao hơn hẳn so với mức 3,1% của tháng 8, đồng thời cao hơn dự báo tăng 3,4%. Đây là mức lạm phát hàng năm cao nhất tại Anh trong gần một năm qua. Là quốc gia nhập khẩu ròng năng lượng, Anh dễ bị tổn thương trước các cú sốc năng lượng từ bên ngoài, như căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cùng những khó khăn phát sinh trong việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Dữ liệu từ ONS cho thấy giá nhiên liệu xe cơ giới tại Anh tăng 29,8% so với cùng kỳ trong tháng 9. CPI lõi tháng 9 nước này (ngoại trừ giá năng lượng và lương thực dễ biến động) tăng 2,8% so với cùng kỳ như dự báo của thị trường, cũng cao hơn so với mức tăng 2,6% của tháng trước đó.

Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường đang dự báo khả năng 98% Ngân hàng trung ương Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên mức 4,0% tại kỳ họp chính sách tiền tệ tháng tới và thêm 1 lần với biên độ tương tự vào tháng 12. Tuy nhiên, về phía chính sách tài khóa, một báo cáo khác mới công bố cho thấy nợ quốc gia của Anh ước tính đã vượt mốc kỷ lục 3 nghìn tỷ GBP (khoảng 4 nghìn tỷ USD) trong tháng 9.

Chuyên gia nhận định, giá cả leo thang đang gia tăng áp lực đòi hỏi các biện pháp hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đồng thời đẩy chi phí vay nợ của chính phủ lên cao, làm thu hẹp dư địa tài khóa và hạn chế các lựa chọn chính sách của Bộ Tài chính nước này.