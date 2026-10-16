Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/10

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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 15/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.642 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.410 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đói, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.874 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.874 VND/USD, giảm tiếp 24 đồng so với phiên 14/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 26.020 VND/USD và 26.120 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 15/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,10 - 1,40 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó, giao dịch tại: qua đêm 3,10%; 1 tuần 3,30%; 2 tuần 4,60% và 1 tháng 5,20%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,01 - 0,03 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng 0,03 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,84%; 1 tuần 3,88%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,06.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động trái chiều, chốt phiên: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,29%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,46%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 125,72 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày, không có khối lượng trúng thầu ở các kỳ hạn còn lại. Có 973,09 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 847,37 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 110.074,85 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua tiếp tục tiêu cực, các chỉ số chính giao dịch quanh mốc tham chiếu. Kết phiên, VN-Index mất 6,52 điểm (-0,38%) về mức 1.698,35 điểm; HNX-Index giảm 5,87 điểm (-2,21%) xuống 259,29 điểm; UPCoM-Index nhích 0,21 điểm (+0,17%) lên 124,15 điểm. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt gần 15.300 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 711 tỷ đồng cả 3 sàn.

Từ ngày 15/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng xăng dầu. Mức giá bán lẻ áp dụng từ ngày 15/10 như sau: xăng E5 RON92: không cao hơn 26.971 đồng/lít (giảm 732 đồng/lít); xăng E10 RON95-III 27.029 đồng/lít (giảm 1.225 đồng/lít); dầu diesel 0.05S 29.106 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S 22.135 đồng/kg . Kỳ này liên Bộ quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 500 đồng/kg đối với dầu mazut; các mặt hàng khác không chi Quỹ Bình ổn.

Tin quốc tế

Kinh tế Mỹ đón nhận dữ liệu quan trọng. Theo Văn phòng Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9/2026 của Mỹ tăng 1,3% so với tháng trước và 6,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất trong hơn 3 năm qua. Nguyên nhân chính là do chi phí năng lượng và giá nhiên liệu leo thang mạnh (do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Nga - Ukraine), cùng với việc chi phí sản xuất cơ bản lan rộng hơn vào các nhóm hàng hóa khác.

Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ toàn phần của Mỹ tháng 9 tăng 0,8% so với tháng trước, tuy thấp hơn mức tăng 1,3% của tháng 8 nhưng vượt mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế. Nếu loại trừ chi tiêu cho ô tô và các trạm xăng, doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,25% so với tháng trước trong tháng 9, giảm mạnh so với mức tăng khoảng 1,1% của kỳ trước.

Trên thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần kết thúc ngày 10/10 tăng nhẹ 1.000 đơn so với tuần trước đó, đạt 199.000 đơn, bằng với dự báo. Các nhà phân tích nhận định, áp lực lạm phát từ phía nhà sản xuất rất "nóng", thậm chí được đánh giá là tiêu cực hơn cả số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đe dọa đẩy chi phí tiếp tục chuyển sang người tiêu dùng trong các tháng tới.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ vẫn duy trì được chi tiêu nhờ thị trường lao động ổn định và thị trường chứng khoán khả quan, nhưng giá nhiên liệu cao đang buộc các hộ gia đình phải thắt chặt chi tiêu ở các mặt hàng không thiết yếu khác. Sự kết hợp của PPI tăng mạnh và lạm phát dai dẳng khiến thị trường tài chính dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới (ngày 27-28/10) tăng lên đáng kể.

Thị trường lao động Úc bất ngờ tiêu cực trong tháng 9. Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Úc (ABS), tỷ lệ thất nghiệp nước này ở mức 4,7% trong tháng 9, bằng với tỷ lệ vừa được điều chỉnh của tháng trước đó, và cao hơn mức dự báo 4,6% của giới chuyên gia. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tại Úc kể từ tháng 10/2021.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Úc bất ngờ mất đi 39.300 việc làm trong tháng 9, tăng vọt so với mức 29.300 của tháng 8 và trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng thêm khoảng 19.600 việc làm, trong đó, việc làm bán thời gian sụt giảm mạnh tới 73.700 vị trí, việc làm toàn thời gian tăng 34.400 vị trí.

Theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù áp lực giá cả vẫn ở mức cao và Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) vẫn tập trung vào vấn đề lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp tăng dần và số cơ hội việc làm giảm là lý do để duy trì sự ổn định trong chính sách tiền tệ; do đó, giới phân tích kỳ vọng lãi suất chính sách sẽ được giữ nguyên từ thời điểm này. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tớ, vượt mức 4,8% vào cuối năm 2027 khi những tác động trễ từ các cú sốc giá dầu và chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường lao động.