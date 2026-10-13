Điểm lại thông tin kinh tế ngày 12/10

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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 12/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.621 VND/USD, giảm 08 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.390 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.852 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.930 VND/USD, tăng mạnh 50 đồng so với phiên 09/10.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 90 đồng ở chiều mua vào và 100 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.970 VND/USD và 26.070 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 12/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,30 – 1,50 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống ngoại trừ giảm 0,35 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần so với phiên cuối tuần trước, giao dịch tại: qua đêm 4,80%; 1 tuần 4,80%; 2 tuần 5,50% và 1 tháng 5,70%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong khi giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần, tăng 0,02 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,88%; 2 tuần 3,92%, 1 tháng 4,03.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động trái chiều, chốt phiên ở mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,28%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,46%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 07 ngày, 35 ngày và 91 ngày, 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 3.602,17 trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 658,77 tỷ đồng đáo hạn. Như vậy, NHNN bơm ròng 2.943,40 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 99.687,75 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần diễn biến phân hóa. Kết phiên, VN-Index mất 14,11 điểm (-0,81%) về mức 1.720,98 điểm; HNX-Index tăng 3,09 điểm (+1,18%) đạt 264,69 điểm; UPCoM-Index nhích 0,49 điểm (+0,39%) lên 124,73 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt trên 11.500 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 620 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Ngày 08/10/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade). Việc nâng xếp hạng lên mức Đầu tư phản ánh đánh giá tích cực của R&I đối với nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

Tin quốc tế

Trong ngày đầu tiên của chuỗi phiên họp thuộc khuôn khổ Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết, đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo AI đang giúp kinh tế toàn cầu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 3%, đồng thời mang lại lợi ích lớn cho nhiều nền kinh tế châu Á cung cấp phần cứng phục vụ công nghệ này.

Bà Georgieva cho biết làn sóng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo đang tạo ra một “cú sốc về nhu cầu và đầu tư,” có thể giúp tăng trưởng tại các nền kinh tế châu Á phát triển tăng thêm 0,5-1 điểm phần trăm, trong khi các nền kinh tế châu Á mới nổi có thể tăng thêm 0,2-0,8 điểm phần trăm.

Theo bà, sự chuyển dịch sang một giai đoạn tăng tốc mới đang giúp kinh tế thế giới duy trì mức tăng trưởng khoảng 3%, bất chấp tác động từ cú sốc nguồn cung năng lượng. Tháng 7 vừa qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3% trong năm 2026.

Theo số liệu của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung khoảng 23 tấn vàng trong tháng 9, mức mua ròng theo tháng lớn nhất trong gần 3 năm. Động thái này kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp dài nhất kể từ ít nhất năm 2015 khi Trung Quốc tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Bên cạnh động thái mua ròng vàng, PBOC cũng giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ xuống mức thấp nhất trong 18 năm, còn 618 tỷ USD vào tháng 7.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, PBOC hiện là ngân hàng trung ương nắm giữ vàng dự trữ lớn thứ năm thế giới, có 2.387 tấn tính đến tháng 8. Bên cạnh đó, các hộ gia đình và doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm đến vàng để làm tài sản trú ẩn an toàn. Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã chi mức kỷ lục 158,8 tỷ USD để nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng. Con số này vượt xa mức 96,5 tỷ USD và 886 tấn của cả năm 2025.