Điểm lại thông tin kinh tế ngày 1/10

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Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 01/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.624 VND/USD, giảm tiếp 03 đồng so với phiên trước đó.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.393 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.855 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.980 VND/USD, tăng 20 đồng so với phiên 30/09.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 30 đồng ở chiều mua vào và 50 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.930 VND/USD và 26.030 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 01/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 1,00 – 2,70 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong khi đi ngang ở các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng, giao dịch tại: qua đêm 4,30%; 1 tuần 7,00%; 2 tuần 5,40% và 1 tháng 6,30%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01 – 0,09 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,90%; 2 tuần 3,95%, 1 tháng 4,10.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ ở các kỳ hạn 5 năm và 10 năm trong khi giữ nguyên ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên với mức: 3 năm 3,71%; 5 năm 4,29%; 7 năm 4,33%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,58%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 07 ngày, 14 ngày, 35 ngày và ngày 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 577,84 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 35 ngày, các kỳ hạn còn lại không trúng thầu. Có 1.162,27 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 584,43 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 149.912,51 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua tiếp tục tiêu cực, VN-Index lao dốc suốt phiên. Chốt phiên, VN-Index giảm mạnh 19,32 điểm (-1,09%) xuống mức 1.749,30 điểm; HNX-Index mất 2,98 điểm (-1,10%) còn 268,66 điểm; UPCoM-Index tăng nhẹ 0,21 điểm (+0,17%) lên 126,52 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt gần 12.300 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 30 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ ngày 01/10. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít; giá xăng E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít, giá 27.189 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán 29.717 đồng/lít; giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, không cao hơn 20.391 đồng/kg. Tại kỳ điều hành hôm qua, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi quỹ bình ổn giá.

Tin quốc tế

Về lĩnh vực sản xuất, Chỉ số PMI ngành sản xuất Mỹ do Viện Quản lý Cung ứng ISM khảo sát đạt mức 54,5% trong tháng 9, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức 54,6% của tháng 8 và không đạt kỳ vọng ở mức 54,8%. Nền kinh tế nói chung tiếp tục đà tăng trưởng tháng thứ 23 liên tiếp. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản hồi tiêu cực khi đề cập đến biến động giá cả, thuế quan, xung đột tại Iran và thời gian chờ giao hàng.

Trên thị trường lao động, trong tuần kết thúc ngày 26/9, số liệu sơ bộ về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ) là 197.000, giảm 1.000 so với tuần trước đó. Đây là mức gần như thấp nhất 57 năm. Mức trung bình động 4 tuần là 200.000, giảm 2.500 so với mức trung bình của 4 tuần liền trước đó. Số liệu cho thấy sự ổn định của thị trường lao động vẫn được duy trì ngay cả khi các nhà tuyển dụng tỏ ra thận trọng trong việc đẩy mạnh tuyển dụng. Thị trường chờ đợi số liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ được công bố vào ngày hôm nay 02/10.

Thặng dư thương mại hàng hóa của Úc đã thu hẹp xuống còn 0,5 tỷ AUD trong tháng 8, giảm từ mức 1,4 tỷ của tháng 7 (con số này được điều chỉnh giảm từ mức 1,9 tỷ đô la được công bố trước đó). Kết quả này thấp hơn đáng kể so với dự báo thặng dư 2,0 tỷ AUD. Trong khoảng sáu tháng qua, cán cân thương mại liên tục dao động giữa các mức thâm hụt và thặng dư nhỏ, phần lớn phản ánh sự biến động mạnh mẽ theo từng tháng của cơ cấu hàng hóa giao dịch. Nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động này, bên cạnh các yếu tố khác, là hoạt động giao dịch vàng phi tiền tệ.

Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu vàng tăng 20%, trong khi nhập khẩu tăng vọt 91%. Nếu loại trừ vàng, các số liệu thương mại ổn định hơn nhiều, với mức thâm hụt dao động trong khoảng 2-3 tỷ USD mỗi tháng trong quý vừa qua - thấp hơn so với mức thâm hụt lớn hơn ghi nhận vào đầu năm.