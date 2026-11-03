Điểm lại những màn chiến dịch Halloween 2026 'chất' không tưởng của các thương hiệu

Halloween từ lâu không chỉ là dịp hóa trang, trang trí bí ngô hay tổ chức những bữa tiệc ma quái mà còn trở thành cơ hội để các thương hiệu thể hiện sức sáng tạo.

Thay vì sử dụng những hình ảnh quen thuộc như phù thủy, bộ xương hay bóng ma, nhiều doanh nghiệp đã đưa tinh thần Halloween vào chính sản phẩm và dịch vụ của mình. Những ý tưởng tưởng chừng kỳ quặc lại tạo nên các chiến dịch tiếp thị thú vị, kết hợp giữa yếu tố giải trí và thông điệp thương hiệu.

Dưới đây là 6 chiến dịch Halloween nổi bật trong năm 2026.

McDonald's biến nước sốt thành bộ trang điểm Halloween

Thương hiệu thức ăn nhanh McDonald's tại Anh hợp tác cùng công ty quảng cáo Leo UK ra mắt chiến dịch "Spooky Sauces", lấy cảm hứng từ những loại nước sốt chấm quen thuộc.

Thay vì phục vụ cùng khoai tây chiên hay gà viên, sáu loại sốt được biến tấu thành bộ màu vẽ mặt Halloween với những tên gọi hài hước như Tomb-Mato Ketchup, Curry Cauldron hay Boo-Boo-Q.

Mỗi bộ sản phẩm còn đi kèm gương, cọ trang điểm hình khoai tây chiên và mút trang điểm lấy cảm hứng từ Chicken McNuggets.

Chiến dịch được quảng bá trên TikTok và Instagram bằng những video mang phong cách ma quái, kết hợp hiệu ứng âm thanh ASMR.

Ngày 17/10, McDonald's tổ chức cuộc thi trên Instagram, trao tặng 100 bộ trang điểm cho người tham gia may mắn. Hoạt động tiếp tục được lan tỏa thông qua các nhà sáng tạo nội dung với những màn hóa trang lấy cảm hứng từ thực đơn của hãng.

McDonald's biến nước sốt thành bộ trang điểm Halloween

Pringles tung bình đựng tro cốt hình lon snack

Một trong những ý tưởng táo bạo nhất Halloween năm nay thuộc về Pringles với chiến dịch "Once You Drop".

Nguồn cảm hứng bắt đầu từ câu chuyện có thật về Fredric Baur, người phát minh ra chiếc lon Pringles hình trụ. Sau khi ông qua đời năm 2008, gia đình đã thực hiện di nguyện bằng cách đặt một phần tro cốt của ông vào lon khoai tây chiên trước khi an táng.

Từ câu chuyện đặc biệt này, Pringles chế tác một chiếc bình đựng tro cốt bằng kim loại, mô phỏng hình dáng lon snack đặc trưng, có nắp tháo rời và cho phép khắc tên theo yêu cầu.

Người chiến thắng chương trình còn nhận được phần thưởng khoai tây chiên miễn phí trong 200 năm, với quyền thừa kế theo những điều kiện được quy định.

Chiến dịch dành cho cư dân Mỹ từ 18 tuổi trở lên, yêu cầu người tham gia hoàn thành một bản di chúc kỹ thuật số trên website của thương hiệu.

Bằng cách kết hợp câu chuyện lịch sử sản phẩm với chủ đề sinh tử, Pringles tạo nên một hoạt động quảng bá vừa kỳ quặc, vừa mang đậm tinh thần Halloween.

Credit One Bank biến sai lầm tài chính thành quái vật kinh dị

Không quảng bá sản phẩm theo cách thông thường, Credit One Bank hợp tác cùng agency Deutsch biến những thói quen sử dụng thẻ tín dụng thiếu hợp lý thành các nhân vật phản diện trong chiến dịch "Credit Wreckers".

Lấy bối cảnh một căn nhà gỗ giữa rừng, câu chuyện xoay quanh nhóm thẻ tín dụng bị những quái vật truy đuổi.

Nhân vật Cancelina tượng trưng cho hành vi hủy thẻ, Max Out đại diện cho việc sử dụng hết hạn mức tín dụng, trong khi Miss Payment cảnh báo hậu quả của việc thanh toán trễ hạn.

Một nhân vật khác là One Track Jack thể hiện rủi ro khi chỉ phụ thuộc vào một hình thức tín dụng.

Thông qua ngôn ngữ phim kinh dị, chiến dịch giúp người xem nhận diện những sai lầm có thể ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng cá nhân, đồng thời truyền tải thông điệp về quản lý tài chính có trách nhiệm.

Credit One Bank biến sai lầm tài chính thành quái vật kinh dị

Hay Day đưa câu chuyện ma có thật vào trò chơi

Tựa game nông trại Hay Day mang đến trải nghiệm Halloween khác biệt thông qua chiến dịch "Haunted Farms", hợp tác cùng agency Forsman & Bodenfors.

Để phát triển nhân vật ma mới mang tên The Red Revenant, ê-kíp đã tìm đến Cogges Manor Farm, một trang trại lịch sử tại Oxfordshire, Anh, nổi tiếng với những câu chuyện huyền bí.

Tại đây, nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên Yvette Fielding thực hiện một buổi gọi hồn nhằm tìm kiếm chất liệu sáng tạo cho nhân vật trong trò chơi.

Chiến dịch được xây dựng theo phong cách phim tài liệu điều tra hiện tượng siêu nhiên, kết hợp không khí kinh dị với thế giới nông trại nhẹ nhàng của Hay Day.

Hoạt động được triển khai trên toàn cầu thông qua mạng xã hội, nền tảng kỹ thuật số và nội dung trong game.

Morrisons biến rau củ thành thây ma, quái vật

Chuỗi siêu thị Morrisons tại Anh lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn với chiến dịch quảng cáo ngoài trời "Market Street Monsters".

Những loại rau củ quen thuộc được biến thành các nhân vật Halloween bằng cách tận dụng hình dáng tự nhiên và tên gọi hài hước.

Trong đó, quả bơ trở thành đôi mắt quái vật mang tên Monster Eyes, cà rốt hóa thành những ngón tay thây ma Zombie Fingers, còn ớt chuông đỏ được gọi là Screams, với mức giá 70 xu mỗi quả.

Các hình ảnh được thực hiện bằng kỹ thuật chụp tĩnh vật, nhấn mạnh đặc điểm hình dáng của từng loại nông sản.

Chiến dịch xuất hiện trên nhiều bảng quảng cáo ngoài trời tại Vương quốc Anh, giúp những sản phẩm thực phẩm thông thường trở nên nổi bật trong mùa Halloween.

Morrisons biến rau củ thành thây ma, quái vật

Great Canadian Oil Change biến việc thay dầu xe thành phim kinh dị

Hệ thống bảo dưỡng ô tô Great Canadian Oil Change hợp tác cùng agency TogetherWith sản xuất bộ phim ngắn kinh dị pha hài hước mang tên "The Sludge".

Bộ phim dài hai phút kể về một người đàn ông liên tục trì hoãn việc thay dầu, khiến một thế lực đen tối dần hình thành bên dưới nắp ca-pô.

Thay vì đưa ra lời nhắc bảo dưỡng khô khan, thương hiệu sử dụng tình huống kinh dị để cảnh báo hậu quả của việc bỏ qua lịch thay dầu định kỳ.

Đặc biệt, trong tháng 10/2026, một số trung tâm dịch vụ được biến thành rạp chiếu phim mini kiểu drive-in. Khách hàng có thể thưởng thức bộ phim độc quyền trên điện thoại trong lúc chờ bảo dưỡng xe.

Cách triển khai này giúp biến một hoạt động dịch vụ thông thường thành trải nghiệm giải trí đáng nhớ.