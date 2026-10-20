Điểm khảo sát học sinh lớp 4, lớp 7 không dùng để xếp loại trong học bạ

Hà Nội sẽ khảo sát học sinh toàn thành phố ở một số khối lớp. Ảnh: CTV.

Theo kế hoạch, việc khảo sát được tổ chức thành 2 đợt, vào ngày 11-11-2026 và 24-3-2027. Điểm khảo sát không sử dụng để xếp loại hay đánh giá kết quả rèn luyện, học tập định kỳ của học sinh trong học bạ.

Đối tượng khảo sát là học sinh đang học lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học; đồng thời là 100% học sinh lớp 7 theo chương trình này tại các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Việc khảo sát nhằm rà soát, đánh giá thực chất chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả khảo sát cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời, giúp cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường có giải pháp điều chỉnh phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hoạt động này cũng giúp học sinh làm quen với định dạng, cấu trúc bài đánh giá năng lực để tự điều chỉnh kế hoạch rèn luyện, học tập, tạo nền tảng cho những năm học tiếp theo. Thành phố hướng tới xây dựng thước đo chung khách quan, chuẩn hóa, phục vụ thống kê và đối sánh chất lượng giáo dục giữa các đợt kiểm tra trên cùng đối tượng.

Kế hoạch đặt mục tiêu khảo sát được tổ chức gọn nhẹ, nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn; tuyệt đối không gây áp lực tâm lý cho học sinh, cha mẹ học sinh và không làm xáo trộn các hoạt động giáo dục bình thường của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu trách nhiệm ra đề, xây dựng ma trận đặc tả và cung cấp đề khảo sát dùng chung thống nhất trên toàn thành phố. UBND các xã, phường thành lập Ban in sao đề khảo sát, tiếp nhận đề từ Sở, tổ chức in sao, đóng gói, bảo mật theo đúng số lượng học sinh và bàn giao đề niêm phong cho các điểm khảo sát.

Mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở là một điểm khảo sát độc lập. Học sinh làm bài trên giấy tại phòng học của phân hiệu hoặc điểm trường đang theo học, với chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách theo quy định.

Hiệu trưởng các trường phân công cán bộ, giáo viên coi khảo sát, bảo đảm nguyên tắc không phân công người coi khảo sát học sinh do mình trực tiếp giảng dạy môn học được khảo sát hoặc làm công tác chủ nhiệm.

Lịch khảo sát cụ thể tại đây: