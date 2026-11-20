Từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" của dòng phim mì ăn liền, Diễm Hương là cái tên gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt. Sở hữu nhan sắc dịu dàng, trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên, nữ diễn viên từng có thời kỳ hoàng kim mà không phải mỹ nhân nào cũng có được.

Sinh năm 1970, Diễm Hương nổi tiếng vào những năm 1990, thời điểm dòng phim mì ăn liền phát triển mạnh mẽ. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt được các đạo diễn săn đón, liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như “Phạm Công - Cúc Hoa”, “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, “Nước mắt học trò”, “Tình yêu một thuở”, “Cổ tích Thạch Sanh”...

Những bức ảnh ghi lại nhan sắc Diễm Hương thời trẻ vừa được chia sẻ khiến khán giả trầm trồ. Trong loạt hình được lưu giữ từ nhiều thập niên trước, nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đôi mắt to và thần thái nhẹ nhàng.

Đặc biệt, màn kết hợp giữa Diễm Hương và tài tử Lý Hùng trong phim “Phạm Công - Cúc Hoa” ra mắt năm 1989 đã tạo nên cơn sốt lớn. Cả hai trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất thời bấy giờ.

Không chỉ phủ sóng trên màn ảnh, hình ảnh Diễm Hương còn xuất hiện dày đặc trên lịch treo tường, tranh ảnh, bìa sổ lưu bút và nhiều ấn phẩm dành cho giới trẻ. Nhan sắc hiền dịu, nụ cười ngọt ngào giúp cô trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả.

Bộ ảnh được nhà báo Lê Quang Thanh Tâm giới thiệu từ kho tư liệu của báo Màn ảnh Sân khấu. Các bức chân dung do 2 nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn và Hữu Tuấn thực hiện bằng máy ảnh phim.

Trước đây MC Quyền Linh cũng từng thừa nhận Diễm Hương là thần tượng của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Thời còn học tại trường sân khấu, anh từng tìm mọi cách xin vào trường quay, thậm chí nhận những vai quần chúng chỉ để được tận mắt nhìn mỹ nhân đóng phim và xin chữ ký

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Diễm Hương dần rút lui khỏi làng giải trí. Sau lần xuất hiện trong phim “Những nẻo đường phù sa”, cô gần như biến mất khỏi showbiz, để lại nhiều tiếc nuối.

Sau này, nữ diễn viên kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi và có 4 người con. Thay vì trở lại ánh đèn sân khấu, cô lựa chọn cuộc sống gia đình kín tiếng, bình yên.

Mỗi bức ảnh ghi lại một sắc thái khác nhau của nữ diễn viên, khi e ấp bên cành hoa xuân, lúc dịu dàng với bông hồng đỏ, khi lại mang nét thanh lịch cổ điển trong chiếc mũ beret.

Bước chân vào nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, Diễm Hương sớm được chú ý qua các vai diễn trong “Con gái ông thứ trưởng”, “Tình xa”. Tuy nhiên, dấu mốc đưa tên tuổi chị đến gần hơn với đông đảo khán giả là bộ phim “Phạm Công - Cúc Hoa” (1989), đóng cùng Lý Hùng.

Không chỉ được nhớ đến qua các vai diễn, Diễm Hương còn là gương mặt quen thuộc trong những bộ ảnh lịch thịnh hành những năm 1990. Hình ảnh của chị xuất hiện bên cạnh nhiều mỹ nhân cùng thời như Việt Trinh, Y Phụng. Khi đó, vẻ đẹp tự nhiên, nữ tính của Diễm Hương được đông đảo khán giả yêu mến.

Sau nhiều năm xa quê, Diễm Hương thỉnh thoảng trở về Việt Nam thăm người thân, bạn bè và gặp lại những đồng nghiệp cũ.

Nữ diễn viên Diễm Hương từng gây bất ngờ trở về Việt Nam, hội ngộ tài tử Lý Hùng trong buổi họp mặt diễn viên điện ảnh khóa một của Đại học Điện ảnh Tp.HCM (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM). Khoảnh khắc tái ngộ sau nhiều năm lập tức thu hút sự chú ý, gợi lại ký ức về một thời vàng son của điện ảnh Việt.

Dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm, Diễm Hương vẫn là cái tên đặc biệt trong lòng khán giả. Với nhiều người, cô không chỉ là một mỹ nhân đình đám mà còn là biểu tượng nhan sắc khó quên của điện ảnh Việt thập niên 1980-1990.