Diễm Hương ở Canada: 'Nhớ nhà, nhớ quê hương...'

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cả gia đình diện áo dài xanh tươi mát của NTK Thuận Việt.

Cô chia sẻ: "Nhớ nhà... nhớ quê hương thì ta mang hình bóng quê nhà, hương vị quê hương sang bên ta. Mặc cả trăm chiếc áo dài nhưng lần này thấy yêu lắm chiếc áo dài xanh thêu tay hoa sen này".

Bài đăng của Diễm Hương nhận được nhiều bình luận của fan về sự rạng rỡ, cùng tình yêu với tà áo dài truyền thống sau 3 năm sang Canada định cư, lấy chồng.

Mặc tà áo dài Việt, Diễm Hương bày tỏ nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Gia đình nhỏ của Diễm Hương ở Canada.

Trước đó, Diễm Hương cũng từng thẳng thắn bày tỏ tình yêu với đất nước Việt Nam nhưng cô đã học cách thích nghi với lựa chọn của cuộc sống. "Mọi người hỏi tôi thích ở đâu hơn? Việt Nam hay Canada? Chắc chắn với 80% tế bào trên cơ thể thì tôi sẽ thích Việt Nam nhưng trưởng thành ta học được không phải điều gì ta muốn là được và nhiệm vụ của chúng ta là hãy chơi tốt những quân bài mà cuộc đời giao.

Vậy nên, ngay từ khi bước lên máy bay cách đây 3 năm, tôi đã cố gắng hạ quyết tâm tìm ra được niềm vui cho mình để trụ vững dù ở đâu. Bản thân mình có ổn định thì chồng con mình mới vững", Diễm Hương chia sẻ.

Diễm Hương và chồng trong tà áo dài Việt Nam.

Hồi giữa tháng 7, Diễm Hương hé lộ gia đình đã thuê căn nhà mới ở khu vực đông đúc ở Vancouver. Dù giá thuê nhà tại trung tâm rất cao, chồng cô vẫn chọn nơi này vì yêu thích không khí sầm uất và thuận tiện cho việc đi lại.

Nàng hậu sinh năm 1990 thật thà tâm sự, nhiều người nước ngoài nỗ lực mua nhà khi định cư Canada, song gia đình cô chọn thuê để giảm áp lực tài chính. Cô nói giá nhà và căn hộ tại Vancouver thuộc nhóm cao nhất Canada, trong khi người mua còn phải chi trả nhiều loại thuế và hoàn tất các thủ tục liên quan. Với nguồn tài chính hiện có, vợ chồng Diễm Hương ưu tiên đầu tư kinh doanh và chuẩn bị cho tương lai của các con.

Nhan sắc Diễm Hương ở tuổi 36.

Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cùng năm, cô dự thi Miss Earth và lọt vào top 14. Năm 2012, cô thi Miss Universe tổ chức tại Mỹ. Những năm gần đây, cô chủ yếu tập trung vào kinh doanh, ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí.

Diễm Hương cùng con trai, bé Noah, chuyển sang Canada sống từ tháng 10/2023. Khi quyết định ra nước ngoài, cô chủ động rời bỏ hào quang showbiz, lựa chọn khởi đầu mới với những công việc đơn giản, phù hợp với khả năng. Tháng 1/2024, hoa hậu kết hôn với ông xã Việt kiều David Liêu, sau vài năm tìm hiểu.

Chồng Diễm Hương đang làm việc cho một hãng ô tô, còn cô dành phần lớn thời gian chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. Khi có thời gian rảnh, hoa hậu nhận phun xăm, trang điểm hoặc dẫn chương trình sự kiện. Thu nhập hiện tại đủ để gia đình bốn người trang trải cuộc sống và có khoản tích lũy nếu chi tiêu hợp lý. Những năm qua, cô thay đổi thói quen mua sắm, không còn ưu tiên hàng hiệu mà hướng đến lối sống tiết kiệm.