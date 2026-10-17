Điểm hẹn văn hóa cuối tuần

Những hoạt động này góp phần quảng bá nét đặc sắc của văn hóa địa phương, làm phong phú đời sống tinh thần và tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến.

Đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với đời sống

Từ tháng 8-2026, chương trình “Thứ Sáu - Đêm di sản” được tổ chức định kỳ tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), thu hút đông đảo khán giả. Điều đó cho thấy tuồng, ca kịch bài chòi vẫn có sức hút khi được tổ chức trong không gian, thời gian phù hợp cho công chúng thưởng thức.

Chương trình “Thứ Sáu - Đêm di sản” diễn ra vào 19 giờ 30 phút tối thứ 6 hằng tuần tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Kiều Vân

Chị Đỗ Thị Hân (SN 1991, ở xã Tuy Phước) bày tỏ sự hào hứng khi được thưởng thức trọn vẹn một vở diễn do các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn trong không gian gần gũi của Nhà hát. Chị mong chương trình được duy trì thường xuyên, tạo cơ hội để nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai: Trước đây, Nhà hát chủ yếu chỉ thực hiện các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, báo cáo, tổng duyệt vở mới hoặc tham gia các sự kiện lớn. Các đoàn thuộc Nhà hát cũng dành nhiều thời gian để lưu diễn, phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa và khu vực nông thôn. Vì vậy, việc tổ chức chương trình “Thứ Sáu - Đêm di sản” mang nhiều ý nghĩa, nhất là tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận nghệ thuật truyền thống ngay tại trung tâm đô thị.

Để tăng sức hấp dẫn cho các đêm diễn, Nhà hát chú trọng lựa chọn những kịch bản giàu ý nghĩa, vừa bảo đảm giá trị nghệ thuật, lịch sử, vừa mang hơi thở thời đại. Qua đó, mỗi vở diễn không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật mà còn truyền tải những bài học nhân sinh sâu sắc theo tinh thần “lấy xưa dạy nay”.

Theo NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu, việc dàn dựng một vở diễn đòi hỏi nhiều công sức và nguồn lực đầu tư. Vì vậy, nếu chỉ được biểu diễn vài lần rồi “nằm lại trong kho”, tác phẩm sẽ chưa phát huy hết giá trị. Bà cho rằng, khi được đưa vào các chương trình phục vụ du lịch, vở diễn có thêm cơ hội đến với đông đảo khán giả, kéo dài sức sống của tác phẩm. Qua đó, nghệ sĩ trở thành những “đại sứ văn hóa”, dùng nghệ thuật để kể câu chuyện về vùng đất, giúp du khách hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về nơi mình đặt chân đến.

Thưởng thức cà phê, khám phá văn hóa địa phương

Trong những tháng qua, tại khu vực đường Anh hùng Núp, trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình “Phiên cuối tuần: Cà phê và văn hóa Gia Lai” đã thu hút đông đảo người dân, du khách. Bên cạnh thưởng thức, khách tham quan còn có dịp tìm hiểu quy trình rang xay, pha chế cà phê; đồng thời khám phá ẩm thực truyền thống cùng các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của Gia Lai.

“Phiên cuối tuần: Cà phê và văn hóa Gia Lai” góp phần tạo không gian trải nghiệm văn hóa, đồng thời quảng bá sản phẩm địa phương đến người dân và du khách. Ảnh: Hoàng Hoài

Góp mặt tại chương trình, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) đem đến các sản phẩm cà phê do đơn vị chế biến. Theo ông Nguyễn Tấn Công, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, đây là dịp để các cơ sở trực tiếp quảng bá sản phẩm, đồng thời tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

“Chúng tôi pha chế, giới thiệu các loại cà phê sản xuất trong tỉnh đến khách tham quan, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Những phản hồi tích cực về hương vị cà phê Gia Lai cũng tạo thêm động lực để người làm cà phê nâng cao chất lượng, đưa sản phẩm địa phương đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường”, ông Công chia sẻ.

Từ một tách cà phê, câu chuyện về vùng nguyên liệu, cách chế biến và công sức của người sản xuất được giới thiệu một cách gần gũi hơn. Nơi tổ chức chương trình còn kết nối với những không gian trải nghiệm văn hóa xung quanh.

Sau khi thưởng thức cà phê, người dân và du khách có thể kết hợp tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên. Vào những dịp tổ chức chương trình, du khách còn có cơ hội thưởng thức diễn tấu cồng chiêng và các loại hình văn hóa dân gian, qua đó hiểu thêm về đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Thường xuyên ghé thưởng thức cà phê, chị Hoàng Thanh Mai (phường Pleiku) cho biết: Chương trình “Phiên cuối tuần: Cà phê và văn hóa Gia Lai” mang đến không gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè giữa nhiều cây xanh, đồng thời tạo thêm lựa chọn trải nghiệm ẩm thực, văn hóa địa phương cho người dân và du khách.