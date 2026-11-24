Mỗi người mang một kỳ vọng riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu và mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

Háo hức từ những cuộc hẹn nhiều thế hệ

Càng gần giờ biểu diễn, không khí tại sân vận động Mỹ Đình càng trở nên sôi động. Những dòng người nối nhau tiến vào khu vực khán đài, các hàng ghế dần được lấp đầy. Nhiều nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc trước sân khấu được dàn dựng quy mô lớn.

Với nhiều khán giả, sự mong đợi dành cho chương trình đã bắt đầu từ nhiều ngày trước, thậm chí từ thời điểm tìm kiếm và đăng ký vé. Chị Nguyễn Thùy Duyên (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không giấu được sự hồi hộp khi có mặt tại Mỹ Đình. “Mình thấy rất háo hức, hồi hộp bởi từ những ngày đầu tiên săn vé đến lúc cầm chiếc vé trên tay, cảm xúc mong chờ đã luôn hiện hữu. Mình hy vọng chương trình sẽ mang đến những điều tuyệt vời, bùng nổ nhất”, chị Duyên chia sẻ.

Bạn Nguyễn Ngọc Hà có mặt từ sớm để đón chờ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: PV

Không chỉ mong đợi một đêm biểu diễn hoành tráng, nhiều khán giả còn đặt kỳ vọng vào giá trị tinh thần mà chương trình mang lại. Chị Nguyễn Thu Hà (phường Láng, Hà Nội) mong muốn sự kiện khơi dậy niềm tự hào trong giới trẻ, giúp mỗi người thêm yêu văn hóa và bản sắc Việt Nam.

Ở góc nhìn của người trẻ, Nguyễn Ngọc Hà, quê Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã theo dõi một số tiết mục qua buổi tổng duyệt tối hôm trước. Cô kỳ vọng chương trình sẽ truyền tải những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời mong muốn có thêm nhiều chương trình nghệ thuật tương tự được tổ chức. Theo Hà, gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân hay thế hệ nào. Văn hóa Việt Nam có nhiều giá trị tốt đẹp, cần được trân trọng và tiếp nối qua các thế hệ.

Cũng lựa chọn có mặt từ sớm để tận hưởng không khí trước giờ biểu diễn, bà Đỗ Thị Xuyến (phường Long Biên) cho biết, rất mong chờ được hòa mình vào một ngày hội văn hóa, nơi đông đảo khán giả cùng hội tụ và thưởng thức nghệ thuật.

Vợ chồng ông Đào Cư Đăng đến sân Mỹ Đình từ sớm để chờ đón chương trình. Ảnh: PV

Đặc biệt, chương trình còn trở thành dịp để các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ một trải nghiệm văn hóa. Ông Đào Cư Đăng, hiện cư trú tại phường Phú Lương (Hà Nội), đã cùng gia đình đến Mỹ Đình. Dù phải di chuyển khá xa, ông cho biết, gia đình không ngại thời tiết hay thời gian chờ đợi.

Khi tình yêu văn hóa trở thành điểm gặp gỡ

Với ông Đăng, đây không chỉ là dịp thưởng thức một chương trình nghệ thuật, mà còn là cơ hội tìm hiểu cách thức tổ chức để có thêm những ý kiến đóng góp, góp phần phát triển đời sống văn hóa. Ông mong muốn thành phố tiếp tục duy trì những hoạt động như vậy, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và giúp thế hệ trẻ thêm yêu văn hóa dân tộc.

Sức hút của “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ đến từ quy mô tổ chức hay sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mà còn nằm ở thông điệp văn hóa được gửi gắm qua chương trình. Diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình dự kiến đón khoảng 50.000 đại biểu và khán giả, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và lan tỏa trên các nền tảng thông tin chính thống.

Chương trình "Muôn sắc Việt Nam" đã thành điểm hẹn văn hóa của nhiều gia đình. Ảnh: PV

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân, trong đó có các Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh; Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh cùng các nghệ sĩ Tùng Dương, Mỹ Tâm, Anh Tú, Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc... Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ gạo cội và các gương mặt được đông đảo công chúng yêu mến, cùng những hình thức trình diễn kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại, tạo sức hấp dẫn đối với nhiều nhóm khán giả.

Mang tên gọi “Muôn sắc Việt Nam”, chương trình tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa các vùng miền, dân tộc. Mỗi sắc màu mang một vẻ đẹp và giá trị riêng, cùng bồi đắp nên bản sắc của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Chủ đề “Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong định hướng, bồi đắp tâm hồn, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các vùng miền, dân tộc và thế hệ.

Các bạn trẻ háo hức chờ đón giờ khai mạc chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Thanh Nguyễn

Từ sự háo hức của những người trẻ, mong đợi của các gia đình đến tâm huyết của những khán giả cao tuổi, có thể thấy văn hóa không phải là câu chuyện của riêng một thế hệ. Đó là những giá trị được tiếp nhận, gìn giữ và trao truyền bằng nhiều cách khác nhau trong đời sống.

Khi các khán đài Mỹ Đình dần được lấp đầy, sự hội tụ của đông đảo khán giả cũng cho thấy mong muốn được kết nối với cội nguồn, được cùng nhau cảm nhận và lan tỏa bản sắc Việt Nam. Đó cũng chính là ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm diễn của “Muôn sắc Việt Nam”.