Không chỉ tham quan những công trình kiến trúc cổ kính, đến di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang), người dân và du khách còn có dịp tự tay nặn gốm, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, mặc trang phục dân tộc Chăm và trải nghiệm viết thư pháp Việt miễn phí. Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) mở thêm cách tiếp cận gần gũi, sinh động với những giá trị văn hóa truyền thống.

Trải nghiệm những sắc màu văn hóa

Tại khu vực trải nghiệm làm gốm, những khối đất sét được du khách tỉ mỉ nhào nặn, tạo hình. Người chăm chú miết đất, người thử tạo hình con vật, có người lại loay hoay chỉnh sửa sản phẩm vừa hoàn thành. Những đôi tay vốn không quen với công việc của người thợ gốm trở nên vụng về, nhưng cũng đầy hào hứng. Mỗi sản phẩm mang một hình dáng khác nhau là kết quả của sự tò mò và trải nghiệm lần đầu với nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm.

Học sinh trải nghiệm làm gốm, qua đó hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Lần đầu đến Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar dù đã nhiều lần ghé Nha Trang, chị Nguyễn Thị Mai - du khách đến từ Hà Nội cho biết rất ấn tượng với cảnh quan và các hoạt động văn hóa tại di tích. Chị thích thú khi được tự tay làm gốm, mặc trang phục dân tộc Chăm và tham quan không gian trưng bày. Những trải nghiệm này giúp chuyến tham quan trở nên ý nghĩa hơn, đồng thời mang đến cơ hội tìm hiểu trực tiếp về văn hóa dân tộc Chăm. Chị mong muốn các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn, phát huy và lan tỏa đến thế hệ trẻ.

Du khách khoác thử trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, tìm hiểu nét đẹp văn hóa qua trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh làm gốm, không gian giới thiệu nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Những sản phẩm với màu sắc, hoa văn đặc trưng được trưng bày giúp du khách hiểu thêm về kỹ thuật dệt và nét sáng tạo trong văn hóa dân tộc Chăm. Đặc biệt, hơn 30 bộ trang phục truyền thống được chuẩn bị để phục vụ khách mặc thử miễn phí. Qua đó, trang phục không chỉ được giới thiệu như một sản phẩm văn hóa mà còn trở thành trải nghiệm để du khách trực tiếp cảm nhận nét đẹp trong đời sống của đồng bào dân tộc Chăm. Em Phạm Quốc Bảo - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Khi thử trang phục dân tộc Chăm, em được giới thiệu về chất liệu, hoa văn, cách mặc. Việc trực tiếp trải nghiệm giúp em có thêm những hiểu biết mà nếu chỉ tham quan, ngắm nhìn sản phẩm sẽ khó cảm nhận đầy đủ. Em sẽ giới thiệu Tháp Bà Pô Nagar đến bạn bè, người thân để nhiều người có dịp đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm".

Du khách tìm hiểu trống ginăng - nhạc cụ bộ gõ truyền thống đặc trưng của người Chăm.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban Quản lý di tích Tháp Bà Pô Nagar cho biết, để phục vụ chuỗi hoạt động, đơn vị chuẩn bị hơn 200 hiện vật gốm, hơn 200 sản phẩm dệt thổ cẩm và hơn 30 bộ trang phục truyền thống của người Chăm. Các sản phẩm được bố trí trong không gian trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, phục vụ miễn phí người dân, du khách.

Kết nối văn hóa dân tộc Chăm và văn hóa Việt

Nếu ở không gian văn hóa Chăm, du khách được tìm hiểu nghề gốm, nghề dệt và trang phục truyền thống thì tại khu vực văn hóa Việt, hoạt động trình diễn thư pháp mang đến một trải nghiệm khác. Nhiều du khách dừng lại quan sát, tìm hiểu cách viết và thử cầm bút thực hành nét bút, tạo thành những chữ mang ý nghĩa tốt đẹp như tâm, đức, tài dưới sự hướng dẫn của người viết thư pháp.

Du khách quốc tế trải nghiệm viết thư pháp tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.

Theo anh Võ Văn Hậu - nhân viên phục vụ biểu diễn thư pháp Việt tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, du khách trong nước khá quan tâm đến bộ môn này. Đối với khách nước ngoài, nhất là du khách châu Âu, họ thường bất ngờ khi biết thư pháp Việt sử dụng hệ chữ Latin. Nhiều người thích thú khi được giới thiệu về cách viết và trực tiếp trải nghiệm. Riêng với học sinh, anh hướng dẫn từ lịch sử hình thành thư pháp Việt, cách cầm bút, vận bút đến thực hành viết chữ. Việc tự tay viết nên một sản phẩm giúp các em có thêm cảm nhận về giá trị và ý nghĩa của thư pháp Việt.

Nhóm bạn trẻ tìm hiểu về nghệ thuật viết thư pháp.

Với em Nguyễn Hữu Bình (xã Ninh Phước), chuyến tham quan di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar lần đầu tiên mang đến nhiều ấn tượng. Không chỉ bất ngờ trước kiến trúc của di tích, Bình còn thích thú khi tham gia hoạt động trải nghiệm viết thư pháp. Em cho rằng, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, những hoạt động như vậy có ý nghĩa trong việc gìn giữ, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp người trẻ hiểu và thêm tự hào về di sản quê hương.

Học sinh quét mã QR để tìm hiểu thông tin về các giá trị di sản văn hóa tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, chuỗi hoạt động được bố trí thành 2 không gian chính: Trình diễn, trưng bày và trải nghiệm di sản văn hóa dân tộc Chăm; trình diễn, trưng bày và trải nghiệm di sản văn hóa Việt. Ban Quản lý di tích đã chuẩn bị các điều kiện về cảnh quan, cơ sở vật chất và nhân lực để hỗ trợ người dân, du khách tham gia. Thông qua chương trình, đơn vị mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Người dân, du khách không chỉ được xem, được nghe mà còn trực tiếp thực hành những sản phẩm văn hóa được cha ông gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, việc tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận, trải nghiệm di sản được kỳ vọng góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo tồn văn hóa trong thế hệ trẻ.