Điểm hẹn thanh âm với Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam

Sự kiện là điểm nhấn trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần phát huy danh hiệu Đà Lạt là “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, đồng thời thúc đẩy kết nối văn hóa, nghệ thuật và du lịch địa phương.

Chương trình khai mạc diễn ra từ 17 - 22h ngày 6/11 tại Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương. Đêm diễn dự kiến có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono (Nhật Bản), DaDaDa và JKC (Hàn Quốc), Nik West và Raul Mi’Don (Hoa Kỳ), cùng các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam như Yellow Star Bigband, Hoài Sa, Trần Thu Hà...

Tối 7/11, các chương trình biểu diễn tiếp tục diễn ra tại khu vực trước Rạp 3/4 và khu Hòa Bình, với sự tham gia của Song Như và nhóm Cá Trê, JKC, DaDaDa, Mekong Bigband, Yellow Star Bigband... Việc tổ chức biểu diễn tại khu vực trung tâm nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận âm nhạc Jazz trong không gian đô thị.

Bên cạnh các chương trình phục vụ công chúng, tối 7 - 8/11, khuôn viên dự án HAUS Đà Lạt có các chương trình biểu diễn dành cho khách mời, với sự góp mặt của Hồng Nhung, Nguyen Le Band (Pháp), Musique De Salon, Đức Trí, Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Bình An...

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 hướng đến xây dựng điểm hẹn văn hóa mới tại Đà Lạt, nơi nghệ sĩ trong nước và quốc tế giao lưu, kết nối thông qua âm nhạc Jazz. Việc lựa chọn Đà Lạt còn nhằm khai thác sự giao hòa giữa âm nhạc, cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc và bản sắc văn hóa địa phương, tạo trải nghiệm nghệ thuật khác biệt cho công chúng.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghệ thuật của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Thông qua việc kết hợp âm nhạc với không gian đô thị và cảnh quan đặc trưng, Lễ hội làm phong phú các hoạt động của Festival, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa và nâng cao sức hấp dẫn của Đà Lạt - Lâm Đồng đối với du khách trong nước, quốc tế.