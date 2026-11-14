'Điểm hẹn sản phẩm phường Nùng Trí Cao' - Lan tỏa sản vật địa phương, kết nối trải nghiệm văn hóa

Mang theo thông điệp đầy mời gọi “Một điểm hẹn - Ngàn trải nghiệm - Trọn hương vị quê hương!”, Điểm hẹn sản phẩm phường Nùng Trí Cao được bài trí sinh động, tạo nên không gian đa sắc màu, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng non nước Cao Bằng. Ngay từ cổng vào với kiến trúc mang nét bản địa, du khách cảm nhận không khí gần gũi, thân thuộc và bắt đầu hành trình khám phá những giá trị văn hóa, sản vật đặc trưng của địa phương.

Phiên thứ tư “Điểm hẹn sản phẩm phường Nùng Trí Cao” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Nối tiếp hành trình ấy là không gian các gian hàng ẩm thực, nông sản sạch với nhiều sản phẩm phong phú, hấp dẫn. "Điểm hẹn" quy tụ phong phú các đặc sản của Cao Bằng, từ những chiếc bánh truyền thống xanh mướt lá dong, các loại gia vị núi rừng cho đến những mặt hàng đạt chuẩn OCOP chất lượng cao. Mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và sự khéo léo, tâm huyết của người làm ra, góp phần đưa hương vị quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bà Hoàng Thị Thương, Tổ dân phố Mạnh Ngọc, cho biết: Sáng nay, tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ xôi, làm các loại bánh mang ra phiên chợ bán. Những mặt hàng ở đây phần lớn đều do các gia đình tự tay chế biến nên người mua có thể yên tâm về chất lượng. Khi mang sản phẩm đến phiên chợ, tôi cũng chú trọng sử dụng lá chuối để gói bánh, vừa giữ được nét truyền thống, vừa hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa. Tham gia phiên chợ, tôi có thêm cơ hội giới thiệu những món ăn truyền thống của gia đình đến đông đảo người dân, du khách, đồng thời có thêm thu nhập.

Điểm làm nên sức hút mới mẻ và văn minh của "Điểm hẹn sản phẩm phường Nùng Trí Cao" không chỉ ở hình thức của phiên chợ, mà còn nằm ở tinh thần mua sắm - tiêu dùng xanh, hướng đến giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động mua bán. Các tiểu thương được khuyến khích hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, ưu tiên các hình thức đóng gói thân thiện với môi trường như túi giấy, lá chuối và các vật liệu dễ phân hủy; từng bước hình thành nếp sống tiêu dùng văn minh, thân thiện với môi trường. Song song với đó, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR được áp dụng đồng bộ tại các gian hàng, tạo sự thuận tiện, nhanh chóng cho cả người mua lẫn người bán. Sự kết hợp hài hòa giữa nét mộc mạc của phiên chợ truyền thống với thói quen tiêu dùng hiện đại đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng du khách. Đặc biệt, người bán, người mua được khuyến khích mặc trang phục truyền thống các dân tộc đến "Điểm hẹn", tạo nên không gian văn hoá đa sắc màu.

Người dân, du khách hào hứng mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR, góp phần lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh, văn minh.

Ông Lê Cương, phường Tân Giang, chia sẻ: Cuối tuần trước, tôi đã đến tham gia phiên chợ và mua được nhiều thực phẩm tươi ngon, chất lượng nên tuần này tiếp tục quay lại. Tôi thấy mô hình này rất thiết thực, bởi người dân có thể tìm mua nhiều mặt hàng thiết yếu, đặc sản địa phương ngay tại một địa điểm mà không phải đi lại xa. Mong rằng mô hình sẽ tiếp tục được duy trì, tổ chức thêm nhiều phiên chợ để bà con có cơ hội giao lưu, mua bán, giới thiệu sản phẩm và người tiêu dùng có thêm địa chỉ mua sắm tin cậy.

Không dừng lại ở hoạt động giao thương, "Điểm hẹn" còn trở thành không gian gặp gỡ, kết nối và thưởng thức nghệ thuật. Tại khu vực trung tâm, những làn điệu Then mượt mà hòa cùng tiếng đàn tính rộn ràng, mang đến âm hưởng đậm đà bản sắc dân tộc. Người dân, du khách vừa được thưởng thức các tiết mục biểu diễn, vừa có cơ hội trực tiếp trải nghiệm cây đàn tính, tìm hiểu nét đẹp di sản văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, những điệu nhảy dân vũ sôi động góp phần khuấy động không khí, tạo sự hào hứng cho người tham gia. Nhiều gia đình, nhóm bạn cùng tham quan gian hàng, thưởng thức đặc sản, chụp ảnh lưu niệm, tận hưởng không khí sinh hoạt cộng đồng và khám phá những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Những làn điệu Then cùng tiếng đàn tính tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Qua bốn phiên tổ chức, "Điểm hẹn sản phẩm phường Nùng Trí Cao" từng bước cho thấy sức hút của mô hình kết hợp giữa quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch trải nghiệm. Không gian này từng bước trở thành cầu nối để các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng; đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa, sản vật đặc trưng của quê hương.

Từ những gian hàng đậm hương vị bản địa đến tiếng Then, đàn tính ngân vang; từ hoạt động mua sắm xanh đến những cuộc gặp gỡ thân tình, mỗi phiên chợ đang góp phần tạo nên một điểm hẹn cuối tuần giàu bản sắc. Để rồi, mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần trở thành một lời hẹn thân thương, nơi người dân và du khách cùng tìm về, cảm nhận hương vị quê hương, khám phá bản sắc văn hóa và sự mến khách của người dân miền non nước Cao Bằng.