Điểm hẹn phim tài liệu trên sóng VTV2

Dải giờ mới giúp tạo điểm hẹn thường xuyên để khán giả thưởng thức những tác phẩm giàu chiều sâu, giá trị nhân văn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối các nhà làm phim trong và ngoài Đài Truyền hình Việt Nam.

VTV dành khung giờ riêng cho phim tài liệu

Giữa dòng chảy thông tin liên tục trên các nền tảng số, phim tài liệu mang đến những góc nhìn đa chiều về cuộc sống, giúp khán giả hiểu sâu hơn về con người, sự việc và những vấn đề của xã hội. Với giá trị riêng trong việc phản ánh hiện thực và chuyển tải những thông điệp nhân văn, phim tài liệu luôn là thể loại được Đài Truyền hình Việt Nam coi trọng.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: “Phim tài liệu là đặc sản của truyền hình. Nhu cầu của khán giả bên cạnh tin tức là dành thời gian chậm lại một chút, cùng theo dõi, cùng suy ngẫm về những đề tài chỉ có phim tài liệu mới truyền tải được”.

Dải giờ phim tài liệu trên VTV2 quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các đề tài, thể loại khác nhau, từ những bộ phim VTV đặc biệt như Đường Kách Mệnh, Đường về, Hành trình thống nhất đến các series mới Hành trình đổi mới, Dòng chảy thịnh vượng và Chuyển mình.

Các tác phẩm được lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với định hướng phát sóng của VTV, phát huy thế mạnh của truyền hình trong việc phản ánh hơi thở cuộc sống và những vấn đề xã hội.

Bên cạnh những tác phẩm có độ lùi, giàu tính chiêm nghiệm, khán giả còn có cơ hội theo dõi những câu chuyện gần gũi nhưng chứa đựng những suy ngẫm sâu sắc.

Một số bộ phim của đạo diễn Nguyễn Đức Đệ

Dù khai thác đề tài nào, phim tài liệu vẫn hướng tới giá trị giáo dục và nhân văn, giúp người xem mở rộng hiểu biết, nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn, đồng thời gợi mở những suy nghĩ tích cực và giải pháp trước những thách thức của cuộc sống.

Mỗi năm, VTV sản xuất khoảng 100 phim tài liệu. Bên cạnh những tác phẩm mới, khung giờ còn khai thác các bộ phim được sản xuất từ nhiều năm trước nhưng vẫn nguyên giá trị và sức hấp dẫn, tạo cơ hội để khán giả thưởng thức lại những tác phẩm đáng chú ý.

Ông Đỗ Đức Hoàng tiếp tục cho biết, phim tài liệu ở nhiều lĩnh vực đều mang giá trị giáo dục và hướng tới những thông điệp nhân văn. Ngay cả khi phản ánh những khó khăn của cuộc sống, tác phẩm vẫn tìm kiếm lối đi và gợi mở giải pháp cho các vấn đề được đề cập.

Dải giờ mới giới thiệu các tác phẩm của lực lượng làm phim tài liệu thuộc VTV và các đơn vị sản xuất bên ngoài Đài. Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế cũng góp phần đa dạng hóa nguồn phim.

Việc kết nối các nguồn phim trong và ngoài nước góp phần phát huy thế mạnh của các đơn vị sản xuất, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng.

Dải giờ chuyên biệt cũng tạo điều kiện để các thế hệ làm phim tài liệu của VTV và những đơn vị sản xuất bên ngoài có thêm cơ hội giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ khán giả, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Qua đó, VTV kỳ vọng góp phần phát triển những bộ phim chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.