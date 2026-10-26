Điểm hẹn mới của những bộ phim tài liệu đặc sắc, giàu giá trị nhân văn

Điểm hẹn dành cho khán giả yêu phim tài liệu

Giữa dòng chảy thông tin liên tục trên các nền tảng số, phim tài liệu mang đến những góc nhìn đa chiều về cuộc sống, giúp khán giả hiểu sâu hơn về con người, sự việc và những vấn đề của xã hội.

Tuy nhiên, việc phân bố phim tài liệu ở nhiều khung giờ trên các kênh sóng khiến khán giả chưa có một điểm hẹn cố định để theo dõi thường xuyên.

Từ ngày 2/11/2026, VTV2 dành dải giờ 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần cho phim tài liệu, tạo điều kiện để khán giả tiếp cận các tác phẩm một cách thuận tiện và hình thành thói quen thưởng thức.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: “Phim tài liệu là đặc sản của truyền hình. Nhu cầu của khán giả bên cạnh tin tức là dành thời gian chậm lại một chút, cùng theo dõi, cùng suy ngẫm về những đề tài chỉ có phim tài liệu mới truyền tải được.”

VTV2 dành khung giờ 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần cho phim tài liệu.

Phản ánh hơi thở cuộc sống và những vấn đề xã hội

Dải giờ Phim tài liệu trên VTV2 quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các đề tài, thể loại khác nhau, từ những bộ phim VTV Đặc biệt như Đường Kách Mệnh, Đường về, Hành trình thống nhất đến các series mới Hành trình đổi mới, Dòng chảy thịnh vượng và Chuyển mình.

Các tác phẩm được lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với định hướng phát sóng của VTV, phát huy thế mạnh của truyền hình trong việc phản ánh hơi thở cuộc sống và những vấn đề xã hội.

Mỗi năm, VTV sản xuất khoảng 100 phim tài liệu. Bên cạnh những tác phẩm mới, khung giờ còn khai thác các bộ phim được sản xuất từ nhiều năm trước nhưng vẫn nguyên giá trị và sức hấp dẫn, tạo cơ hội để khán giả thưởng thức lại những tác phẩm đáng chú ý.

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, phim tài liệu ở nhiều lĩnh vực đều mang giá trị giáo dục và hướng tới những thông điệp nhân văn. Ngay cả khi phản ánh những khó khăn của cuộc sống, tác phẩm vẫn tìm kiếm lối đi và gợi mở giải pháp cho các vấn đề được đề cập.

Kết nối nguồn phim, mở rộng cơ hội hợp tác

Dải giờ mới giới thiệu các tác phẩm của lực lượng làm phim tài liệu thuộc VTV và các đơn vị sản xuất bên ngoài Đài.

Hợp tác quốc tế cũng góp phần đa dạng hóa nguồn phim. Trong nhiều năm qua, VTV đã thúc đẩy quan hệ với các đối tác ở châu Á, châu Âu, Mỹ và châu Phi, trong đó phim tài liệu là một trong những thể loại được quan tâm trao đổi.

Việc kết nối các nguồn phim trong và ngoài nước góp phần phát huy thế mạnh của các đơn vị sản xuất, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng.

Dải giờ chuyên biệt cũng tạo điều kiện để các thế hệ làm phim tài liệu của VTV và những đơn vị sản xuất bên ngoài có thêm cơ hội giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ khán giả, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Qua đó, VTV kỳ vọng góp phần phát triển những bộ phim chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.