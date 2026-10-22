Điểm hẹn giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc giữa mùa thu Hà Nội

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon chia sẻ: “Kể từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng 4 vừa qua, nhiều hoạt động giao lưu giữa hai nước đã liên tục được tổ chức. Tôi rất vui mừng khi Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc được tổ chức trong bối cảnh giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa. Tôi hy vọng lễ hội lần này sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của người dân Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm động lực cho các hoạt động giao lưu văn hóa song phương trong thời gian tới”.

Poster Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2026

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 với chỉ bốn gian hàng, Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 đã không ngừng mở rộng quy mô và nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, lễ hội được tổ chức kết hợp với dự án Korea Season do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc khởi xướng với nhiều hoạt động phong phú như: trải nghiệm làm Kimchi Hàn Quốc, trò chơi truyền thống Hàn Quốc cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc đặc sắc...

Ban nhạc Silica Gel Touched của Hàn Quốc.

Ban nhạc Mijinee của Hàn Quốc

39 gian hàng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong khuôn khổ lễ hội năm nay sẽ hoạt động từ 10h đến 19h, các gian hàng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc hoạt động từ 10h đến 21h với lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 18h30 ngày 24/10.

Tại các gian hàng của các cơ quan chính phủ Hàn Quốc bao gồm Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc cùng các cơ quan đại diện địa phương Hàn Quốc như Chungcheongnam-do và tỉnh Jeonbuk, sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu và điểm đến du lịch nổi bật của Hàn Quốc. Thông qua các hoạt động tương tác và trải nghiệm trực tiếp, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về sự đa dạng trong văn hóa và đời sống Hàn Quốc.

Ban nhạc DjembeCola của Hàn Quốc

Màu Nước Band - một trong những live-band hàng đầu Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại lễ hội là các gian hàng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc. Phối hợp với Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), lễ hội năm nay mang đến khu vực trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc tiêu biểu đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm làm món ăn Hàn Quốc bao gồm làm Kimchi Hàn Quốc, trải nghiệm nấu ăn K-seafood, sáng tạo món ăn với Tteokgalbi với quy mô lên đến tổng 900 người.

Ngoài ra, tại khu vực sân khấu lớn còn có hai đêm biểu diễn âm nhạc K-live band với sự xuất hiện của các ban nhạc tiêu biểu Hàn Quốc bao gồm QWER, Silica Gel Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois, Mijinee và các ban nhạc tiêu biểu của Việt Nam bao gồm Hoàng Dũng - ca sĩ, nhạc sĩ được yêu mến nhờ những giai điệu tinh tế cùng chất giọng đặc biệt mang đậm dấu ấn cá nhân và Màu Nước Band - một trong những live-band hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt, tại không gian trải nghiệm du lịch Hàn Quốc về đêm của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các không gian du lịch cảnh đêm của các thành phố nổi tiếng Hàn Quốc như Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju.