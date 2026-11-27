Giữa xu thế tối giản và đề cao tính thẩm mỹ hơn trong lựa chọn và thiết kế không gian nhà ở, các sản phẩm gia dụng dần được chú trọng về khả năng lắp đặt linh hoạt, đáp ứng nhiều cách thức bố trí, thiết kế khác nhau của mỗi gia đình.Các thương hiệu từ đó không chỉ nghiên cứu cho ra mắt những giải pháp thích ứng với xu hướng chung, mà còn lắng nghe một cách gần gũi từng ý tưởng của người tiêu dùng.

Sự xuất hiện của Philips Store là bước đi chiến lược của thương hiệu trong hành trình phát triển giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống chủ động tại Việt Nam, đồng thời kiến tạo không gian trải nghiệm trực tiếp những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chăm sóc cơ thể và nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

Philips Store chính thức hiện diện tại Central Premium (TP.HCM).

Khởi đầu hành trình năm 1891 tại Hà Lan, Philips ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực công nghệ, thể hiện qua tầm nhìn “Better care for more people - Chăm sóc tốt hơn cho nhiều người hơn”. Philips không ngừng theo đuổi mục tiêu cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua những đổi mới sáng tạo có ý nghĩa, lấy con người làm trung tâm để phát triển giải pháp thiết thực, giúp mọi người chủ động chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trên thị trường Việt Nam, người tiêu dùng có thể tiếp cận nhiều nhóm thiết bị phục vụ sinh hoạt và chăm sóc gia đình, trong đó nổi bật là thiết bị lọc nước để gầm. Bên cạnh yêu cầu về khả năng lọc, người tiêu dùng còn quan tâm đến khả năng đáp ứng thiết kế, diện tích lắp đặt và nhu cầu sử dụng khác nhau trong gia đình. Tại cửa hàng Philips Central Premium do Orro Home Việt Nam phân phối độc quyền, các dòng máy lọc nước để gầm thu hút sự quan tâm nhờ ứng dụng công nghệ lọc hiện đại, đồng thời sở hữu thiết kế tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian bếp hiện đại.

Các dòng máy lọc nước để gầm được trưng bày.

Nổi bật tại cửa hàng là các dòng máy lọc nước Philips như AUT9028, AUT7005/97, AUT9124/90, AUT8990/67 và AUT8940/67 hội tụ các công nghệ lọc nước hiện đại, thiết kế tối ưu và tính tiện nghi, thích hợp với nhiều không gian bếp hiện đại.

Công nghệ lọc RO Aquaporin Inside là một trong những điểm khác biệt nổi trội của máy lọc nước Philips. Theo công bố từ nhà sản xuất, sản phẩm sở hữu độ chính xác lọc đến 0,0001 micron, hỗ trợ giảm tới 110 loại chất gây ô nhiễm trong điều kiện thử nghiệm, mang đến giải pháp lọc nước tiên tiến cho gia đình. Bên cạnh đó là công nghệ FreshPro hỗ trợ hạn chế hiện tượng TDS creep; công nghệ UV-C hỗ trợ diệt khuẩn; chế độ tự động sục rửa và chức năng hiển thị tình trạng lõi lọc. Về thiết kế, các mẫu máy lọc nước với thiết kế không dùng bình chứa, khả năng lắp đặt dưới gầm tủ giúp hạn chế chiếm dụng diện tích phía trên, sử dụng không gian hiệu quả để căn bếp gia đình được gọn gàng, ngăn nắp hơn.

Sự đa dạng về thiết kế và cấu hình cho thấy máy lọc nước không còn đơn thuần là thiết bị xử lý nước, mà dần trở thành một phần trong tổng thể không gian sống. Thay vì chiếm diện tích trên mặt bếp, các sản phẩm của Philips được bố trí bên dưới tủ bếp, kết hợp với vòi lấy nước riêng, giúp không gian sinh hoạt trở nên gọn gàng và đồng bộ hơn. Đây cũng là xu hướng phù hợp với căn hộ, nhà phố hiện đại - nơi diện tích sử dụng cần được tính toán hợp lý nhưng vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ.

Sản phẩm máy lọc nước Philips được người tiêu dùng đón nhận.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin kết hợp với thị trường sản phẩm đa dạng về mẫu mã, việc chính thức ra mắt không gian trải nghiệm chuẩn sống khỏe tại Central Premium giúp khách hàng có cơ hội cảm nhận và trực tiếp trải nghiệm giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống hiện đại. Qua đó, thương hiệu tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong hành trình nâng cao chất lượng sống - bắt đầu từ những tiện ích thiết thực trong ngôi nhà thân yêu.

Độc giả có thể liên hệ Orro Home, nhà phân phối độc quyền độc quyền thiết bị massage và lọc nước thương hiệu Philips, thông qua số điện thoại 0979566760.