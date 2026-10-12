'Điểm hẹn cuối tuần' đưa âm nhạc truyền thống đến với công chúng

Mở đầu chương trình, nhóm nhạc Dân tộc đưa khán giả đến với không gian âm nhạc mang đậm bản sắc Việt Nam qua phần hòa tấu các làn điệu quen thuộc như “Trống cơm”, “Lý cây đa”, “Đi cấy”. Những âm thanh mộc mạc, gần gũi của nhạc cụ truyền thống gợi lên vẻ đẹp của văn hóa dân gian Bắc Bộ, tạo nên sắc thái tươi vui, thân thuộc giữa không gian công cộng của Thủ đô.

Từ những giai điệu dân gian, chương trình chuyển sang mạch cảm xúc về Hà Nội qua các ca khúc “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và “Hà Nội của tôi” của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, do ca sĩ Ngọc Linh biểu diễn.

Những ca khúc giàu tình cảm gợi nhắc hình ảnh một Hà Nội thân thương, nơi lưu giữ những ký ức, nét văn hóa và tình cảm sâu nặng của mỗi người dành cho mảnh đất nghìn năm văn hiến. Cùng với đó, ca khúc “Tổ quốc trong ánh mặt trời” của nhạc sĩ Long Ca mở rộng không gian cảm xúc từ tình yêu thành phố đến tình yêu Tổ quốc.

“Không gian Âm nhạc cộng đồng - Điểm hẹn cuối tuần” mang đến cho công chúng không gian âm nhạc giàu cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Điểm nhấn của chương trình là sự đan xen giữa các tiết mục thanh nhạc và độc tấu nhạc cụ truyền thống. Với phần độc tấu sáo trúc tác phẩm “Anh vẫn hành quân” ca sĩ Phú Đại mang đến một sắc thái biểu diễn riêng, khai thác âm sắc trong trẻo, giàu sức biểu cảm của nhạc cụ dân tộc. Giai điệu tác phẩm gợi lên hình ảnh người chiến sĩ trên những chặng đường hành quân, qua đó khơi dậy tình cảm trân trọng đối với những thế hệ đã cống hiến cho độc lập, tự do của đất nước.

Nếu tiếng sáo trúc gợi lên hình ảnh người lính trên đường hành quân thì tiếng đàn bầu lại mang đến những khoảng lắng sâu. Qua phần độc tấu “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân do ca sĩ Minh Tuấn thể hiện mang vẻ đẹp giàu biểu cảm của cây đàn bầu, gửi gắm tình yêu, niềm tin và khát vọng về một Hà Nội không ngừng phát triển. Âm sắc đặc trưng của nhạc cụ truyền thống tạo nên sự kết nối giữa giá trị âm nhạc dân tộc với tình cảm dành cho thành phố hôm nay.

Mạch cảm xúc tiếp tục được mở rộng qua phần biểu diễn của ca sĩ Thùy Dung với các ca khúc “Việt Nam trong tôi” của nhạc sĩ Yến Lê, “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son và “Một vòng Việt Nam” của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Từ tình yêu đất nước, vẻ đẹp riêng của Hà Nội qua những mùa hoa đến niềm tự hào về cảnh sắc và con người Việt Nam, các tác phẩm tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, gần gũi với công chúng.

Chương trình thu hút đông đảo người dân Thủ đô tới tham dự. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Khép lại chương trình, nhóm nhạc Dân tộc trình diễn hòa tấu “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Giai điệu giàu cảm xúc về quê hương như lời khẳng định tình yêu đất nước, đồng thời tạo dư âm đẹp sau hành trình âm nhạc kết nối truyền thống và hiện đại, ký ức và đời sống đương đại.

Với sự kết hợp giữa hòa tấu, độc tấu nhạc cụ truyền thống và các ca khúc giàu cảm xúc, chương trình góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần tại không gian công cộng. Qua đó, những giai điệu về Hà Nội và đất nước tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống hôm nay.