Điểm hẹn của những tâm hồn đồng điệu

Không dừng lại ở một sân chơi quần chúng, câu lạc bộ đã khẳng định vị thế và sức lan tỏa sâu rộng. Năm 2024, câu lạc bộ chính thức được công nhận là “Hội viên tập thể” của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, góp phần khơi dòng cảm xúc và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong đời sống tinh thần của Nhân dân.

Từ xưa đến nay, thơ ca luôn gắn liền với cuộc sống con người. Thơ là phương tiện tinh tế để mỗi cá nhân gửi gắm tâm tư, tình cảm và suy nghĩ kín đáo của mình. Thơ nuôi dưỡng tâm hồn, hướng con người đến những điều tốt đẹp và góp phần kiến tạo một cộng đồng nhân văn.

Nhận thức rõ điều đó, những người sáng lập Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai đã nỗ lực từng ngày để đưa câu lạc bộ trở thành điểm hẹn tâm giao của những tâm hồn đồng điệu.

Đến với câu lạc bộ, mỗi hội viên không chỉ được thỏa niềm đam mê với thơ ca mà còn tìm thấy sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đây là nơi mọi người cùng nhau giao lưu, học hỏi kỹ năng làm thơ - từ việc trau chuốt vần điệu sao cho dễ nhớ, dễ thuộc, đến việc gửi gắm tư tưởng, cảm xúc kết tụ qua từng dòng thơ.

Bà Lê Thị Thư ở phường Văn Phú, tham gia câu lạc bộ từ năm 2019 cho biết: “Từ ngày tham gia câu lạc bộ, tôi được giao lưu học hỏi và được gặp gỡ với nhiều nhà thơ gạo cội của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh và Trung ương. Tôi rất vui, tự hào khi mình là một thành viên của câu lạc bộ”.

Ông Trịnh Minh Họa - hội viên Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai, cũng là Phó Chủ nhiệm nhóm thơ Hương chè Trần Phú (1 trong 14 tổ, nhóm trực thuộc câu lạc bộ) cho biết: “Tham gia câu lạc bộ, tôi rất phấn chấn và đặc biệt là thắt chặt mối quan hệ giữa những người chung đam mê không những ở trong câu lạc bộ mà còn khắp các tỉnh”.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai chính thức được công nhận là “Hội viên tập thể” của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, sinh hoạt trực tiếp trong Chi hội Thơ.

Sự ghi nhận này không chỉ khẳng định chất lượng hoạt động chuyên môn của câu lạc bộ mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả được tiếp cận, học hỏi và trưởng thành. Câu lạc bộ đã trở thành “bệ phóng” và tạo nguồn nhân tố chất lượng, giúp Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh kết nạp nhiều hội viên mới vào Chi hội Thơ.

Bằng tinh thần tự nguyện và niềm đam mê nghiêm túc trong sáng tác, nhiều hội viên đã tìm thấy động lực để liên tiếp cho ra mắt những tập thơ dày dặn, được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật. Nhiều tác giả xuất thân từ phong trào văn học - nghệ thuật quần chúng đã vinh dự được nhận Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh hằng năm.

Để có được “trái ngọt” ấy, ngoài sức sáng tác khỏe, bền bỉ và cảm xúc dạt dào, mỗi hội viên đã không ngừng tìm tòi, học hỏi để làm mới chính mình, trau chuốt cho từng tác phẩm có được tiếng nói riêng.

Điển hình như tác giả An Nhu với tập thơ đầu tay “Cánh mùa yêu” (xuất bản năm 2020); nối tiếp là “Men say mùa Tây Bắc” (xuất bản năm 2021); “Núi trổ hoa” (xuất bản năm 2020) - đây cũng là tập thơ đoạt giải C Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 của Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Không gói gọn trong không gian sinh hoạt nội bộ, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai luôn lắng nghe nguyện vọng của hội viên, chủ động tổ chức nhiều hoạt động kết nối, giao lưu thơ ca với các câu lạc bộ thơ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Những chuyến đi thực tế, những buổi giao lưu không chỉ mở rộng không gian sáng tác mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết, tình yêu thương giữa những người yêu thơ.

Một trong những dấu ấn nổi bật là chương trình giao lưu giữa Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai và Câu lạc bộ Thơ Facebook Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 6 năm thành lập (năm 2023).

Trong không gian thơ mộng của hồ Thác Bà, buổi ra mắt 2 tập thơ “Men say mùa Tây Bắc” của tác giả An Nhu và “Thu Hà Nội” của tác giả Đỗ Thu Hà đã trở thành điểm nhấn sâu lắng. Sự hòa quyện giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ và tâm hồn thi sĩ đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười và cảm xúc thăng hoa cho tất cả các hội viên.

Gần đây nhất là chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập câu lạc bộ và giao lưu “Tình thơ Tây Bắc” diễn ra cuối tháng 10 tại xã Thượng Bằng La. Chương trình giao lưu gồm nhiều tiết mục văn nghệ, ngâm thơ và biểu diễn ca khúc phổ thơ từ thơ của hội viên Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai đã để lại ấn tượng đẹp với người tham gia.

Nhiều câu lạc bộ khách mời đến từ trong và ngoài tỉnh, như Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật Nghĩa Lộ, Câu lạc bộ Văn nghệ Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lào Cai, Câu lạc bộ Tương tư nàng ca sĩ xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã cùng giao lưu, tạo nên không khí sôi nổi, gắn kết niềm đam mê, yêu thích thơ ca.

Với nhiều hội viên, mỗi chuyến hành trình thực tế đều để lại những kỷ niệm khó quên. Đó là hành trình về miền Tây của tỉnh như đến với suối khoáng nóng Bản Hốc (xã Văn Chấn); hòa mình vào đêm hội xòe lung linh sắc màu ở vùng văn hóa Mường Lò hay những chuyến vượt đèo dốc lên các xã vùng cao Hạnh Phúc, Mù Cang Chải… Những trải nghiệm thực tế quý giá ấy chính là chất liệu tươi mới, đong đầy cảm hứng sáng tác cho mỗi nhà thơ quần chúng.

Có thể khẳng định, sức mạnh và vẻ đẹp của thơ ca chính là ca ngợi những điều tốt đẹp, khám phá những giá trị tiềm ẩn của cuộc sống và gieo vào lòng người những suy nghĩ sâu sắc, hướng thiện.

Nhờ thơ ca, cuộc sống của mỗi người trở nên lãng mạn, thi vị và giàu ý nghĩa hơn. Cũng chính nhờ tình yêu thơ ca, hơn 200 hội viên của Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai đã có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, gắn kết và đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường 9 năm qua.

Để duy trì phong trào bền vững, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ luôn giữ vai trò là cầu nối, thống nhất trong chỉ đạo, khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho các hội viên phát huy năng lực sáng tạo.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ sát sao về nhiều mặt của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, câu lạc bộ đã và đang phát triển ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, là một sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích của người yêu thơ tỉnh nhà.

"Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai góp phần làm tươi mới hoạt động chung của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh và Chi hội Thơ. Đặc biệt là góp phần đưa thơ ca về với đời sống cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân” - Nhà văn Nguyễn Hiền Lương, Chi hội trưởng Chi hội Thơ, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh ghi nhận.

Với phương châm “thỏa đam mê thơ ca, sống trọn với đam mê ấy và lan tỏa niềm vui đến mọi người”, các hội viên của Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển.

Sự lớn mạnh của câu lạc bộ không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về số lượng hội viên hay tổ nhóm trực thuộc, mà quan trọng hơn là sức lan tỏa mạnh mẽ của tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần nhân văn cao đẹp.

Với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai sẽ luôn là mái nhà chung ấm áp, nơi ươm mầm những tài năng thơ ca quần chúng tiếp tục cất cánh và tỏa sáng.