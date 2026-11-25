Không khí rộn ràng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: qdnd.vn

Ý nghĩa thiết thực trước hết của ngày hội thể hiện qua việc đất nước dành trọn vẹn một ngày nghỉ hưởng nguyên lương để toàn dân hướng về văn hóa, tạo khoảng lặng ý nghĩa để cộng đồng tri ân quá khứ và thấu hiểu sâu sắc hơn bản sắc của cha ông. Không khí văn hóa được khơi dậy sôi nổi khắp mọi miền với hơn 400 hoạt động hưởng ứng đa dạng, phong phú. Việc hàng loạt di tích lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đồng loạt mở cửa miễn phí cùng các triển lãm, chương trình nghệ thuật đã xóa bỏ rào cản tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi trực tiếp hòa mình, khám phá và thụ hưởng các giá trị di sản. Qua đó, văn hóa không còn là những giá trị được lưu giữ trong sách vở hay không gian trưng bày, mà thực sự trở thành một phần gần gũi, sống động trong đời sống cộng đồng.

Đặc biệt, ngày hội văn hóa toàn quốc lần đầu tiên còn mang ý nghĩa then chốt trong việc định hình lại mối quan hệ giữa thế hệ trẻ với di sản truyền thống. Vượt qua những âu lo về việc nhịp sống số và các hình thức giải trí hiện đại khiến người trẻ xa dần cội nguồn, sự kiện chứng minh rằng thế hệ trẻ hôm nay không còn là những người tiếp nhận thụ động, mà đã chủ động bước lên vị trí người gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị cổ truyền. Tinh thần ấy được minh chứng sống động qua các nỗ lực phục dựng, cách tân Việt phục, kết hợp chèo, xẩm, quan họ với rap hay nhạc điện tử (EDM), cũng như ứng dụng công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội để kể lại câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ thời đại mới...

Bên cạnh giá trị tinh thần, sự kiện còn mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển của công nghiệp văn hóa và nền kinh tế sáng tạo. Những chất liệu dân gian, từ hoa văn, trang phục truyền thống đến nghệ thuật biểu diễn và di sản số hóa, khi được khai thác bài bản không chỉ tôn vinh văn hóa mà còn kiến tạo nên giá trị kinh tế và việc làm bền vững. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong việc biến nguồn tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển, đồng thời khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào những sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Việt Nam. Quan trọng hơn cả, việc tiếp xúc thường xuyên với cội nguồn văn hóa giúp người trẻ tôi luyện bản lĩnh văn hóa vững vàng, tạo sức đề kháng tự nhiên để tiếp nhận những luồng thông tin và xu hướng mới một cách chủ động, tự tin và có chọn lọc trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Bởi hội nhập không có nghĩa là hòa tan, mà phải biết tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nền tảng bản sắc và những giá trị riêng có của dân tộc...

Ý nghĩa sâu xa nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không dừng lại ở một ngày nghỉ hay những hoạt động lễ hội bề nổi. Giá trị thực sự nằm ở việc sau dấu mốc 24/11 này, mỗi người dân, nhất là người trẻ, có thêm động lực bền bỉ để quay trở lại các bảo tàng, say mê tìm hiểu nghệ thuật cổ truyền và đưa di sản hiện diện tự nhiên trong nếp sống hằng ngày. Điều quan trọng là tinh thần hướng về văn hóa cần được duy trì thường xuyên, trở thành ý thức tự giác trong mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng. Khi các giá trị truyền thống được thẩm thấu và nuôi dưỡng trong đời sống đương đại, dòng phù sa văn hóa của dân tộc sẽ không ngừng được bồi đắp và tiếp nối vững bền qua các thế hệ mai sau.