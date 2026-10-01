Điểm hẹn của các sự kiện văn hóa quốc tế

Festival Thăng Long-Hà Nội ghi dấu ấn với nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia, trong đó có đoàn Ấn Độ.

Thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức, phối hợp thực hiện thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, thu hút hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt người. Bên cạnh đó, thành phố hoàn thiện thể chế, hạ tầng và các yếu tố khác nhằm xây dựng “hệ sinh thái” để phát triển văn hóa bền vững, trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế.

“Bốn mùa” lễ hội

Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, nhiều không gian văn hóa, không gian công cộng của Thành phố Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao tầm cỡ quốc tế.

Nổi bật trong đó là Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ 2 tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (từ ngày 1 đến 4/10 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức).

Với chủ đề, “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”, lễ hội quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, giới thiệu nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ giữa các nền văn hóa.

Giải Bơi chải thuyền rồng-ván SUP Hà Nội mở rộng được tổ chức vào ngày 3 và 4/10. Với 900 vận động viên tham dự, đây là mùa giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nội dung thuyền rồng có ba đội quốc tế đến từ Trung Quốc, Philippines, Malaysia với trình độ chuyên môn hàng đầu châu lục.

Ngoài ra còn có hàng trăm vận động viên quốc tế đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các vận động viên tự do.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết: “Nội dung thuyền rồng thể hiện bản sắc văn hóa của một vùng đất nhiều sông nước, nội dung ván SUP lại là một môn thể thao mới du nhập. Điều này đại diện cho một Hà Nội giàu truyền thống văn hóa nhưng cũng rất hiện đại. Trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần tạo ra không gian văn hóa bên hồ Tây nhằm quảng bá thương hiệu thành phố, thúc đẩy du lịch”.

Những sự kiện này diễn ra khi Hà Nội vừa khép lại các sự kiện văn hóa lớn khác như: Festival Thăng Long-Hà Nội, Festival Jazz quốc tế lần thứ nhất, Festival Võ thuật quốc tế...

Sự kiện Hòa nhạc Ánh sáng do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trong đó, Festival Thăng Long-Hà Nội thu hút tới 250 nghìn lượt người. Lần đầu tổ chức, Festival Jazz quốc tế Hà Nội đã thu hút 12 nghìn lượt khán giả đến thưởng thức, chưa kể hàng trăm nghìn lượt tương tác trên các nền tảng xã hội.

Không chỉ tham gia hoạt động âm nhạc, nhiều nghệ sĩ còn giao lưu, khám phá văn hóa, ẩm thực Hà Nội, qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Nghệ sĩ Senri (Nhật Bản) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Tôi rất thích thưởng thức các món ăn địa phương. Tôi hy vọng lễ hội này góp phần tạo ra sự bùng nổ lớn cho nhạc Jazz, từ đây lan tỏa ra thị trường âm nhạc châu Á”.

Ngoài những sự kiện nêu trên, Hà Nội còn tổ chức các sự kiện quốc tế khác như: Lễ hội Thiết kế sáng tạo, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (đang chuẩn bị triển khai), Lễ hội Sen Hà Nội, Photo Hanoi: Biennale... Hà Nội cũng tích cực phối hợp các cơ quan trung ương tổ chức các sự kiện văn hóa lớn; “trải thảm” để các nghệ sĩ hàng đầu thế giới chọn Thủ đô là điểm lưu diễn.

Xây dựng hệ sinh thái bền vững

Hà Nội có hệ thống thiết chế văn hóa đồ sộ với hàng loạt nhà hát, trung tâm văn hóa hay không gian văn hóa lớn. Hệ thống thiết chế đó đang tiếp tục được bổ sung bằng Nhà hát Ngọc Trai, sân vận động VinFast-Trống Đồng,...

Đây là điều kiện thuận lợi cho các sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế. Song, để hướng tới sự bền vững, thành phố cần một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo... tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND và số 25/2025/NQ-HĐND, quy định về hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa, Khu phát triển thương mại và văn hóa, với hàng loạt ưu đãi cho các chủ thể hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa gồm: Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ quảng bá; hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho việc tổ chức, xây dựng chương trình, sản phẩm văn hóa.

Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND tạo ưu đãi, hỗ trợ trực tiếp về kinh tế cho các thiết chế văn hóa (gồm cả ngoài công lập) và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa truyền thống.

Một yếu tố được thành phố chú trọng là “nuôi dưỡng” nhu cầu hưởng thụ - thị trường văn hóa. Điển hình là Festival Jazz quốc tế vừa qua được tổ chức sau khi Hà Nội có quá trình chuẩn bị lâu dài qua Dự án Âm nhạc cuối tuần.

Từ cuối năm 2025, vào chủ nhật hằng tuần, ngành văn hóa Hà Nội tổ chức biểu diễn nhạc Jazz miễn phí trong không gian công cộng bên hồ Hoàn Kiếm. Hoạt động này giúp công chúng làm quen với Jazz, hình thành thị hiếu thưởng thức.

Nghệ sĩ nhạc Jazz Quyền Văn Minh nhận định: “Đây là một dự án rất tuyệt vời với nhạc Jazz nói riêng và với văn hóa, cộng đồng nói chung, đưa Jazz đến với công chúng và chứng minh cho khán giả quốc tế biết Việt Nam chơi Jazz rất bài bản”.

Thành phố vừa trực tiếp tổ chức, vừa phối hợp các cơ quan, vừa tạo cơ chế thuận lợi để các chủ thể ngoài công lập tham gia, tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế. Mặc dù tổ chức nhiều sự kiện quốc tế, nhưng bản sắc luôn là yếu tố cốt lõi.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đánh giá cao yếu tố này của Hà Nội, điển hình như Festival Thăng Long-Hà Nội vừa mới tổ chức: “Các đô thị không chỉ cạnh tranh bằng hạ tầng hay cảnh quan, mà còn bằng trải nghiệm văn hóa. Một thành phố có thể tạo ra những câu chuyện văn hóa sống động sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút du khách cũng như cộng đồng sáng tạo và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa. Festival Thăng Long-Hà Nội khai mở 'mỏ vàng' di sản theo hướng kinh tế sáng tạo, nhằm mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm sáng tạo của khu vực”.