Điểm hẹn của bước chạy học đường

Giải chạy học sinh “S-Race 2026” diễn ra tại Công viên Biển Đông vào ngày 14/11 là điểm hẹn hấp dẫn của những bước chạy học đường. TRONG ẢNH: Học sinh thành phố tranh tài tại Giải việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I - năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Hơn 12.000 người tham gia

Lễ phát động phong trào và giải chạy học sinh “S-Race 2026” tại Đà Nẵng nằm trong chuỗi sự kiện ngày chạy dành cho học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Sự kiện có sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại Công viên Biển Đông (phường An Hải) và 15 điểm chạy hưởng ứng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tại điểm cầu chính có khoảng 2.800 học sinh (gồm tiểu học lớp 4-5, THCS và THPT) tham gia thi đấu chính thức. Ngoài ra, khoảng 1.400 người tham gia chạy phát động, gồm học sinh lớp 1-3 cùng phụ huynh/người giám hộ và học sinh lớp 6-7 cùng giáo viên.

Ở nội dung thi đấu tính thành tích, cự ly cá nhân nam, nữ cấp tiểu học là 1km; cấp THCS là 2km. Riêng cấp THPT, cự ly thi đấu của cá nhân nữ là 2km và nam là 3km. Ở nội dung chạy phát động, học sinh lớp 1-3 cùng gia đình (gồm 1 học sinh và 1-2 phụ huynh/người giám hộ) tham gia cự ly 1km; học sinh lớp 6-7 cùng giáo viên (gồm 1 học sinh và 1 giáo viên) cũng tham gia cự ly 1km.

Ngay sau khi kế hoạch tổ chức được triển khai, sự kiện đón nhận sự hưởng ứng của học sinh và các trường học. Em Nguyễn Văn Khánh, Trường THPT Võ Chí Công (phường Ngũ Hành Sơn) chia sẻ: “Chạy là môn thể thao em yêu thích nên duy trì tập luyện hằng ngày. Được tham gia lễ phát động và Giải chạy học sinh “S-Race 2026 là niềm vui và vinh dự lớn với em. Trước thềm giải diễn ra, em tăng cường tập luyện cải thiện thông số chuyên môn. Hy vọng em sẽ thi đấu tốt và có thêm những người bạn chung đam mê tại sự kiện lần này”.

Tại Trường THPT Núi Thành (xã Núi Thành), không khí của giải chạy cũng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của nhà trường. Đây là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào thể thao học đường, đặc biệt là chạy bộ.

Tại cuộc thi “S-Race School Online 2026”, trường kêu gọi tất cả học sinh cùng giáo viên đăng ký tham gia và thực hiện thử thách. Cô Nguyễn Thị Tường Vi, giáo viên giáo dục thể chất nhà trường cho hay, S-Race là sự kiện mang nhiều ý nghĩa. Hiện các vận động viên được tuyển chọn vào đội tuyển của trường tăng cường tập luyện để đạt kết quả tốt tại giải đấu .

Trường THPT Núi Thành tổ chức Giải việt dã truyền thống năm 2026 tuyển chọn lực lượng tham gia sự kiện của thành phố. Ảnh: PHI NÔNG

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Nhằm bảo đảm cho sự kiện diễn ra thành công, an toàn và ý nghĩa, thành phố cùng các đơn vị nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, phát huy vai trò là cơ quan thường trực chủ trì, đơn vị phối hợp Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp xác định lộ trình thi đấu, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tuyển chọn vận động viên tham dự; huy động 240 tình nguyện viên là giáo viên tham gia công tác hỗ trợ tổ chức giải chạy. Hiện công tác chuẩn bị dần hoàn tất và sẵn sàng cho các vận động viên tranh tài.

Công an thành phố cũng xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực tổ chức; thực hiện cấm đường theo lộ trình thi đấu một phần đoạn đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ điểm giao với đường Hà Chương đến điểm giao với đường Trần Hữu Tước, thời gian từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 14/11.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, lễ phát động phong trào và Giải chạy học sinh “S-Race 2026” nhằm lan tỏa thói quen rèn luyện thể thao đến học sinh, gia đình và nhà trường; nâng cao thể lực, phát triển thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Hoạt động cũng hướng đến xây dựng môi trường sống lành mạnh, lối sống tích cực; giáo dục nhân cách qua các hoạt động giàu tính nhân văn; tăng cường gắn kết gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời, phát động phong trào rèn luyện thể dục - thể thao thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất.

Đà Nẵng lần đầu tiên chào đón S-Race với ngày hội thể thao học đường dành cho học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh. Giữa khung cảnh biển xanh và nhịp sống trẻ trung của thành phố, Công viên Biển Đông sẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao.

Hàng nghìn bước chân, những tiếng reo hò cổ vũ và niềm vui khi cùng nhau chinh phục đường chạy, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ.