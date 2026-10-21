Điểm hẹn cảm xúc và không gian sáng tạo của Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

Trong lá thư gửi Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU–VWAI), anh Đỗ Quốc Huy kể về hai người bác ruột, quê ở xã Văn Phú, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, cùng hy sinh trong chiến tranh: liệt sĩ Đỗ Viết Sáng và liệt sĩ Đỗ Viết Phương. Gia đình đã tìm được phần mộ bác Sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Còn với bác Phương, sau gần sáu thập niên, người thân vẫn lần theo một địa danh ghi trong hồ sơ: làng An Ghê, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Họ mong có thêm nhân chứng để xác minh nơi an táng và đưa bác trở về.