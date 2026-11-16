'Điểm hẹn' APEC 2026 và nhịp đập công nghệ Trung Quốc

Công trình trang trí theo chủ đề APEC tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/11, tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Việc Thâm Quyến được lựa chọn đăng cai hội nghị tiếp tục đưa thành phố này trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Nơi đây không chỉ là trung tâm kinh tế năng động, mà còn là đầu tàu về công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh phát triển của Trung Quốc.

Là một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên, Thâm Quyến chuyển đổi từ một làng chài nhỏ vào những năm 80 của thế kỷ trước thành trung tâm công nghiệp và thương mại sau hơn 4 thập kỷ. Nơi đây có hơn 18 triệu dân, với hệ thống hạ tầng hiện đại và nền kinh tế phát triển dựa trên công nghệ cao và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao của ngân hàng Natixis (Pháp), nhận định: “Với vai trò nổi bật trên trường quốc tế trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất và đổi mới sáng tạo, Thâm Quyến là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc.”

Thâm Quyến là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Huawei, BYD, Tencent. Thành phố này còn là nơi phát triển của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ mới.

Chẳng hạn, công ty Pony.ai với dịch vụ taxi không người lái, doanh nghiệp này có gần 2.000 chiếc xe thể thao đa dụng (SUV), được trang bị 34 cảm biến, có khả năng nhận biết môi trường xung quanh theo góc 360 độ và tầm hoạt động lên tới 615 m.

Công ty Pudu Robotics thành lập tại Thâm Quyến năm 2016, sở hữu nhiều loại robot có chức năng tiên tiến, như phục vụ trong nhà hàng, vệ sinh sàn nhà, hướng dẫn khách hàng và vận chuyển hàng hóa. Theo các chuyên gia, các loại công nghệ mới như taxi tự hành, robot, xe điện và dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (drone) đang góp phần định hình Thâm Quyến như một đô thị công nghệ hiện đại.

Với nền công nghiệp tiên tiến và môi trường chính sách tương đối thuận lợi, Thâm Quyến đặc biệt thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư. Theo ông Gary Ng, các chính sách quản lý linh hoạt và cởi mở đã giúp Thâm Quyến triển khai những mô hình thử nghiệm, trong khi vị trí gần Hong Kong (Trung Quốc) mang lại lợi thế trong thu hút vốn, phát triển năng lực thương mại và tiếp cận thị trường quốc tế.

Thâm Quyến còn có hệ thống chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh. Theo ông Quách Tông (Guo Cong), Giám đốc công nghệ kiêm đồng sáng lập Pudu Robotics, Thâm Quyến có mạng lưới nhà cung cấp đa dạng, từ phần cứng, linh kiện cơ khí đến phần mềm, cùng các doanh nghiệp sẵn sàng ứng dụng sản phẩm công nghệ. Nhờ đó, nguồn cung và khả năng hỗ trợ khách hàng rất dồi dào.

Bà Cong Lin, Giám đốc phụ trách đối ngoại của Pony.ai cho rằng Thâm Quyến có môi trường chính sách rõ ràng, sự hỗ trợ của chính quyền giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xe tự hành có hướng đi hiệu quả.

Ngoài ra, nhân lực từ nhiều địa phương của Trung Quốc liên tục đổ về Thâm Quyến. Nguồn lao động trẻ và chất lượng cao như kỹ sư, doanh nhân… dồi dào giúp môi trường kinh doanh ở Thâm Quyến rất năng động, có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của công nghệ.

Với nhiều điểm sáng, Thâm Quyến đang củng cố vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của Trung Quốc. Việc đăng cai APEC 2026 là cơ hội quảng bá hình ảnh, đồng thời thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư giữa thành phố này với các trung tâm kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.