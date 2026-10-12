Điềm He: Dân vận khéo thắp sáng đường thôn

Thôn Khòn Cải, xã Điềm He có trục đường chính dài gần 2km và một số ngõ trong khu dân cư chưa có hệ thống chiếu sáng. Từ thực tiễn đó, đầu năm 2026, thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình "Dân vận khéo" của Đảng ủy xã, Chi bộ, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể thôn đã thống nhất tổ chức tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai mô hình “Thắp sáng đường thôn” bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Anh Lương Đình Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khòn Cải cho biết: Thôn đã tổ chức họp dân, ban hành thư ngỏ, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân, con em công tác xa quê hương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cùng tham gia ủng hộ. Đến tháng 7/2026, thôn đã huy động được trên 38 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thôn đã lắp đặt được 52 bộ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường trục chính và một số ngõ, xóm đông dân cư.

Cán bộ xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khòn Cải, xã Điềm He kiểm tra mô hình "Thắp sáng đường thôn" trên địa bàn thôn

Không riêng tại thôn Khòn Cải, từ đầu năm 2026 đến nay, mô hình “Thắp sáng đường thôn” đã lan tỏa tại 4 thôn trên địa bàn xã Điềm He (thời điểm trước sắp xếp, sáp nhập thôn), hiện nay là 3 thôn (do sắp xếp, sáp nhập thôn từ 1/7/2026); tổng số tiền xã hội hóa được trên 200 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này các thôn đã lắp đặt trên 100 bộ đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại trục đường thôn, khu dân cư.

Bà Lương Thùy Nha, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điềm He thông tin: Năm 2026, Đảng ủy xã xác định việc vận động Nhân dân tham gia mô hình “Thắp sáng đường thôn” gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua quá trình triển khai, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Để triển khai hiệu quả mô hình, ngay từ tháng 1/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điềm He đã ban hành thư ngỏ vận động xã hội hóa xây dựng mô hình “Thắp sáng đường thôn”. Đồng thời tổ chức phát động phong trào xã hội hóa xây dựng mô hình, ngay tại buổi phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham dự chương trình ủng hộ gần 80 triệu đồng.

Cùng với đó, xã đã phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, thôn trong tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận và trách nhiệm của cộng đồng ủng hộ vật chất, ngày công để thực hiện mô hình. Anh Lương Hoàng Huy, thôn Vân Mộng chia sẻ: Hiện nay tôi đang công tác tại Hà Nội. Là người con lao động xa quê hương nhưng tôi luôn có mong muốn đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh. Khi nắm được thông tin xã, thôn triển khai mô hình “Thắp sáng đường thôn”, tôi thấy rất ý nghĩa, đem lại lợi ích thiết thực cho bà con. Do đó tôi đã ủng hộ 5 triệu đồng để thực hiện mô hình.

Từ kết quả thực tế triển khai mô hình dân vận khéo “Thắp sáng đường thôn” tại xã Điềm He đã minh chứng cho sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân. Mô hình đúng, trúng, ý nghĩa thiết thực với người dân. Thắp sáng đường thôn góp phần bảo đảm an toàn, an ninh, tạo diện mạo khang trang, văn minh cho nông thôn, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Quan trọng hơn từ một mô hình cụ thể, thiết thực, công tác dân vận khéo đã trở thành cầu nối để tập hợp, phát huy nguồn lực trong Nhân dân, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Điềm He tiếp tục chỉ đạo duy trì, triển khai, nhân rộng mô hình “Thắp sáng đường thôn” đến các thôn trên địa bàn toàn xã.