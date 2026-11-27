Ngày 27/11, UBND xã Kiên Lương, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận Điểm du lịch Hòn Phụ Tử, thuộc ấp Hòn Trẹm, xã Kiên Lương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, Hòn Phụ Tử từ lâu là một trong những biểu tượng du lịch của vùng đất Kiên Giang trước đây, bên cạnh Phú Quốc và Hà Tiên. Dù dáng hình thiên nhiên đã có những đổi thay, nơi đây vẫn lưu giữ trọn vẹn những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn đặc sắc.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang.

Quần thể danh thắng gồm Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, Chùa Hang, động Kim Cương và Hang Giếng Tiên hội tụ vẻ đẹp của núi non, biển cả, hang động, tạo tiềm năng lớn để phát triển các loại hình du lịch tham quan, sinh thái, biển đảo và văn hóa - tâm linh. Sức hút của điểm đến này được minh chứng qua lượng khách tăng trưởng ổn định, với hơn 182.000 lượt khách đến tham quan trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch An Giang, việc được công nhận là điểm du lịch mở ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo tồn. Địa phương cần chú trọng gìn giữ cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối tuyến điểm giữa Kiên Lương, Hà Tiên và Phú Quốc. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư nhằm xây dựng hình ảnh Kiên Lương mến khách, giàu bản sắc.

Về phía địa phương, bà Tạ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương nhận định, danh hiệu này là cơ sở pháp lý quan trọng để xã quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, qua đó thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Bà Tạ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương tiếp nhận quyết định công nhận Điểm du lịch Hòn Phụ Tử.

Trong thời gian tới, UBND xã Kiên Lương sẽ tập trung bảo tồn môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để hình thành những tuyến tham quan hấp dẫn, hướng đến phát triển du lịch Hòn Phụ Tử an toàn và bền vững.

Hòn Phụ Tử nằm trong khu du lịch Hòn Phụ Tử. Đây là một danh thắng rất nổi tiếng trong và ngoài nước, là biểu tượng của tỉnh Kiên Giang, được rất nhiều công ty, doanh nghiệp đặt làm logo của công ty. Hòn Phụ Tử được tạo thành bởi hai khối đá lớn với đường kính phần to nhất khoảng 20m, chiều cao mỗi khối hơn 33m, được bao quanh bởi nhiều khối đá lớn phía dưới tạo thành thế chân giữ cho Hòn Phụ Tử không bị đổ.

Quần thể danh thắng gồm Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, Chùa Hang, động Kim Cương và Hang Giếng Tiên.

Theo truyền thuyết, xưa kia ở vùng biển này có con thuồng luồng rất hung dữ, hay đánh đắm thuyền bè để ăn thịt ngư dân. Bên chân ngọn An Hải Sơn, cạnh Chùa Hang, có hai cha con làm nghề chài lưới. Quá bất bình trước tình cảnh này, người cha quyết lòng tiêu diệt con ác thú trừ hại cho bà con.

Biểu tượng du lịch miền Tây Hòn Phụ Tử chính thức được công nhận điểm du lịch.

Sau khi tính hết kế, cuối cùng ông thấy chỉ còn cách hy sinh thân mình mới mong giết được con thuồng luồng này. Thế là ông liền tẩm thuốc độc vào mình, nằm sát mé biển để dụ con ác thú. Thấy mồi ngon, con thuồng luồng đến cắn đứt đầu ông, trúng độc rồi chết. Người con đi tìm cha, bắt gặp xác cha cụt đầu liền ôm lấy khóc thương thảm thiết. Không ngờ chất độc từ người cha ngấm qua khiến người con trúng độc rồi chết.

Trời nổi giông bão, mưa suốt mấy ngày liền. Và nơi hai cha con nằm mọc lên hai hòn đá lớn và nhỏ. Hòn to là cha và hòn nhỏ là con, người dân gọi là Hòn Phụ Tử.

Khoảng hơn 3 giờ rạng sáng ngày 9/8/2006, một trong hai hòn của Hòn Phụ Tử là hòn Phụ đã bất ngờ gãy đổ xuống biển. Dù dáng hình thiên nhiên đã có những đổi thay, nơi đây vẫn lưu giữ trọn vẹn những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn đặc sắc.