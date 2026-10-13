Điểm đến mới cho người yêu truyện tranh

Hòn đảo Hong Kong năm nay đã trở thành một điểm đến lớn đối với người hâm mộ truyện tranh. Đầu tiên, sự kiện Ani-Com and Games Hong Kong (ACGHK), ra đời từ năm 1999 với nền tảng là chia sẻ về manhua (truyện tranh tiếng Trung). Sự kiện này thường diễn ra vào tháng 7 hàng năm và vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ, theo China Daily.

Tiếp đó, sự kiện Con-Con Hong Kong, tập trung mạnh vào văn hóa Nhật Bản, đã diễn ra lần đầu tiên vào tháng 4. Chương trình mang đến các hoạt động tương tác xoay quanh những thương hiệu sở hữu trí tuệ nổi tiếng như Gundam và Jujutsu Kaisen, cùng màn trình diễn của các nghệ sĩ Tyson Yoshi, Flow và Anson Kong.

Bên cạnh đó, Hong Kong Comic Con (HKCC), một phiên bản nhượng quyền từ sự kiện danh tiếng tại San Diego (được thành lập từ năm 1973), cũng lần đầu tiên diễn ra vào tháng 5.

"Chúng tôi muốn biến HKCC thành một sự kiện mang tầm khu vực về sở hữu trí tuệ (IP) và quy mô cộng đồng người hâm mộ anime. Mọi người có thể tụ họp mỗi năm để thưởng thức các IP và tìm hiểu nội dung cụ thể”, trang CNA dẫn chia sẻ của Andrew Lee, Giám đốc điều hành HKCC.

Kích cầu du lịch

Các sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Hong Kong đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút du khách thông qua các hoạt động quy mô lớn nhằm góp phần thúc đẩy ngành du lịch và tăng trưởng kinh tế.

Theo nền tảng đặt dịch vụ du lịch Trip.com, Hong Kong Comic Con thu hút rất đông người tham gia từ Trung Quốc đại lục và Đông Nam Á. Hơn 80% người mua vé thuộc Gen Z và Millennials (thế hệ Y). Trang Weareresonate cũng cho biết, nữ giới chiếm phần lớn doanh số bán vé.

Sự kiện thu hút rất đông người hâm mộ. Ảnh: China Daily.

Các chuyên gia phân tích cho rằng nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi này đặc biệt có giá trị đối với ngành du lịch nhờ vào thói quen chi tiêu của họ. “Người tiêu dùng trẻ thường chi tiền cho các điểm đến và sự kiện giải trí. Hành vi chi tiêu của họ có thể rất khác biệt so với các thế hệ lớn tuổi hơn”, Tingting Fan, giảng viên tại Trường kinh doanh thuộc Đại học Hong Kong, nhận định.

“Người hâm mộ sẵn sàng chi tiền mua các sản phẩm lưu niệm và để được gặp gỡ người nổi tiếng. Những hình thức mua sắm và tiêu dùng như vậy đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế địa phương”, Fan cho hay.

Nỗ lực tạo dấu ấn riêng

Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, Hong Kong Comic Con đã nỗ lực tạo dấu ấn riêng, khác biệt so với sự kiện gốc ở San Diego bằng cách đưa các tên tuổi truyện tranh Hong Kong đến với độc giả. Hai tác giả địa phương là Man Tsang và FCP đã tổ chức buổi ký tặng tại khu vực Artist Alley, cùng nhiều nghệ sĩ toàn cầu khác như Tomonori Kamio, Dexter Soy và Bob Layton.

Man Tsang tại sự kiện. Ảnh: China Daily.

Theo SCMP, Tsang là tác giả đứng sau bộ truyện The Zeros và ông từng được Disney lựa chọn để chuyển thể tiểu thuyết Star Wars: Thrawn thành loạt truyện tranh. Còn FCP là tác giả của các bộ truyện tranh địa phương như CAT Confidential Assassination Troop, đồng thời là nghệ sĩ hoạt họa đứng sau bộ phim từng đoạt giải thưởng mang tên Another World (2025).

Tsang bị thu hút bởi danh tiếng của sự kiện chính tại San Diego và muốn được tham dự để "quan sát và học hỏi: "Tôi cảm thấy mình cần phải tham dự vì cả lý do công việc lẫn cá nhân. Tôi hy vọng sẽ được gặp gỡ người hâm mộ và các nhà sáng tạo bản địa".

Đạo diễn James Hung cũng đã công bố bộ phim hoạt hình giả tưởng mới do chính ông sản xuất, mang tên Odium Zero. “Là một biên kịch kiêm đạo diễn thế hệ mới của Hong Kong, tôi đã chọn HKCC làm bệ phóng toàn cầu cho bộ phim Odium Zero… Comic Con từng là một điều gì đó mà tôi theo đuổi từ lứa tuổi trưởng thành. Giờ đây, khi tham dự kỳ Comic Con đầu tiên tại thành phố này, tôi cảm thấy như có một sợi dây liên kết vừa được nối đúng chỗ. Nó kết nối tôi với những điều đã gắn bó với mình từ thuở ấu thơ", Hung chia sẻ.

Hình ảnh từ phim hoạt hình Odium Zero. Ảnh: James LJ Hung/Tatler Asia

HKCC diễn ra vào thời điểm nền kinh tế thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, cùng với chi phí gia tăng. Ngay cả những "ông lớn" như Amazon, Disney và Marvel cũng đã rút lui khỏi sự kiện tại San Diego, trong khi môi trường sản xuất tại Hong Kong cũng đang đối mặt với những thách thức riêng.

Tuy nhiên, sự tham gia đông đảo của người hâm mộ tại các sự kiện manga và anime phần nào cho thấy chiến lược của thành phố này phần nào đi đúng hướng.

Hong Kong ghi nhận lượng khách du lịch trong quý đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. CNA dẫn nhận định của các cơ quan địa phương cho rằng kết quả này một phần nhờ số lượng sự kiện quy mô lớn được tổ chức trên khắp thành phố.

Sean Man, Giám đốc phát triển kinh doanh và truyền thông của One Cool, đơn vị đồng tổ chức HKCC cho biết “Cốt lõi của văn hóa đại chúng chính là sự kết nối; và điều chúng tôi chứng kiến ​​trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện là niềm đam mê, sự sáng tạo cùng nguồn năng lượng dồi dào mà người hâm mộ và các cosplayer từ khắp khu vực cùng chia sẻ...”.