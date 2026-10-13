Điểm đến dẫn đầu du lịch Trung Đông Arab Saudi rúng động sau loạt vụ tấn công sân bay

Với rất nhiều địa điểm để lựa chọn, từ vẻ đẹp khô cằn của Al Ula (thung lũng nằm giữa sa mạc, với những tàn tích từ các nền văn minh cổ xưa) đến làn nước lấp lánh của ốc đảo Al-Ahsa, Arab Saudi đang góp phần thiết lập tiêu chuẩn du lịch riêng cho bán đảo Arab. Ảnh: dbdpost

Houthi tấn công Arab Saudi khiến căng thẳng Trung Đông gia tăng

Vương quốc Arab Saudi là quốc gia tại khu vực Tây Á, chiếm phần lớn bán đảo Arab, có biên giới về phía Nam với quốc gia lớn thứ hai trên bán đảo Arab là Yemen.

Sân bay quốc tế King Khalid là trung tâm hàng không nhộn nhịp thứ hai của Arab Saudi, phục vụ Thủ đô Riyadh và kết nối vương quốc này với các điểm đến trên khắp châu Á, châu Âu, châu Phi và Trung Đông.

Arab Saudi từng được đánh giá là điểm đến dẫn đầu "cuộc cách mạng du lịch Trung Đông" khi vương quốc này và các điểm đến Vùng Vịnh góp phần xây dựng tương lai của du lịch toàn cầu.

Nhưng các vụ tấn công tên lửa vừa xảy ra tại trung tâm giao thông chính của Thủ đô Riyadh, khiến sân bay quốc tế King Khalid phải đóng cửa tới ngày 17/10 - đang làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, gián đoạn các chuyến bay quốc tế. Dẫn tới cảnh báo đối với khách du lịch đi qua và đến Arab Saudi.

Vụ tấn công của Houthi ngày 10/10 là vụ nghiêm trọng nhất nhằm vào Arab Saudi trong hơn một thập kỷ qua. Ảnh: The Morning Telegraph

Cơ quan hàng không Arab Saudi tạm ngừng hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, trong khi công tác đánh giá an toàn và thiệt hại đang tiếp tục. Ảnh: Travel Weekly Asia

Hãng tin CNN (Mỹ) và chuyên trang du lịch Travel Weekly Asia (Singapore) ngày 12/10 dẫn nguồn tin từ giới chức Arab Saudi cho biết: Vụ tấn công ngày 10/10 làm 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Hình ảnh từ một đoạn video quay được khi đó cho thấy: Trong khi hàng chục hành khách đang chờ lên máy bay, vụ nổ bất ngờ xảy ra làm một phần trần nhà gần cổng khởi hành của sân bay sập xuống, gây ra cảnh tháo chạy hoảng loạn.

Vụ tấn công tiếp theo ngày 11/10 làm 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Quân đội Arab Saudi ngày 12/10 cho biết thêm, họ đã đánh chặn một tên lửa trên không phận Riyadh và phá huỷ hai tên lửa khác trên bầu trời Khamis Mushait ở phía Tây Nam nước này.

Trước và sau vụ tấn công, khi hành khách xếp hàng chờ lên máy bay tại sân bay quốc tế King Khalid ngày 10/10. Ảnh: Saudi Ministry of Media/Reuters

Người dân và khách du lịch tập trung bên ngoài một ga tàu điện ngầm trên đường tới sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Arab Saudi ngày 10/10. Ảnh: AP

Lực lượng vũ trang do Houthi (tổ chức chính trị và quân sự Hồi giáo dòng Shia thuộc hệ phái Zaydi, đang kiểm soát phần lớn khu vực Tây Bắc Yemen, bao gồm cả Thủ đô Sana'a) đã nhận gây ra các vụ tấn công tên lửa. Houthi viện dẫn lý do là để trả đũa chiến dịch không kích tăng cường của Arab Saudi tại Yemen.

Houthi còn đe dọa sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các sân bay và những địa điểm khác bên trong Arab Saudi, đồng thời lặp lại cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không khai thác chuyến bay đến những sân bay của Arab Saudi.

Houthi tấn công gây trở ngại với "Tầm nhìn 2030" của Arab Saudi

Việc đóng cửa kéo dài tại cửa ngõ chính của Riyadh, tiếp tục gây ra những chấn động mạnh trong mạng lưới hàng không khu vực và quốc tế, giữa lúc các hãng hàng không châu Á đang cắt giảm hoạt động tại Trung Đông. Các hãng hàng không Gulf Air của Bahrain, Qatar Airways và Etihad Airways của UAE hôm 12/10 cũng đã thông báo tạm ngừng ngay lập tức các chuyến bay đến Riyadh.

Đối với lĩnh vực du lịch, việc sân bay King Khalid đóng cửa gây trở ngại cho Arab Saudi trong nỗ lực định vị Riyadh như một trung tâm hàng không quốc tế và cửa ngõ du lịch quan trọng.

Kaaba là địa điểm linh thiêng nhất trong đạo Hồi, nằm ở trung tâm Thánh đường Hồi giáo Masjid al-Haram tại Mecca, Arab Saudi. Đây là nơi nhiều tín đồ Hồi giáo đổ về thực hiện cuộc hành hương Hajj hàng năm. Hajj 2026 diễn ra từ 25-27/5, thu hút hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo quốc tế. Ảnh: theglobetrottingdetective

Du lịch tôn giáo cũng bị tác động, khi những người hành hương Umrah (cuộc hành hương ngắn của người Hồi giáo vào bất kỳ thời điểm nào trong năm) bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công và sự gián đoạn chuyến bay sau đó.

Theo các chuyên gia, loạt vụ tấn công này làm dấy lên lo ngại về khả năng các hệ thống phòng không hiện đại của Arab Saudi bảo vệ những cơ sở dân sự lớn, trước tên lửa và máy bay không người lái.

Mặc dù phần lớn lĩnh vực du lịch ở Arab Saudi vẫn chủ yếu liên quan đến các cuộc hành hương tôn giáo, nhưng ngành du lịch giải trí cũng đang ngày càng phát triển. Với các khu vực tiềm năng bao gồm dãy núi Hijaz và Sarawat, điểm đến lặn biển nổi tiếng - Biển Đỏ, cùng một số di tích cổ.

Vương quốc này đã đón khoảng 30 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2025, chiếm gần 40% tổng số khách du lịch đến các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Jeddah nằm trên bờ Biển Đỏ, là cửa ngõ chính dẫn tới Thánh địa Mecca và cũng là một trong những thành phố nghỉ dưỡng chủ yếu của Arab Saudi. Ảnh: expedia.co.th

Thủ phủ Najran của vùng Najran (ở phía Tây Nam Arab Saudi, gần biên giới với Yemen) cuốn hút khách du lịch, nhờ sự kết hợp khác lạ giữa cây xanh tươi tốt với cảnh quan sa mạc. Ảnh: Al Arabiya

Vision2030.ai (nền tảng thông tin độc lập dành cho chiến lược quốc gia "Tầm nhìn 2030" - Vision 2030) của Arab Saudi, ngày 31/7 dẫn dữ liệu chi tiêu du lịch do công ty tư vấn bất động sản Cavendish Maxwell báo cáo cho thấy: Do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, quý 1/2026 Arab Saudi đón 37,2 triệu lượt khách du lịch - tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng các chuyến đi nội địa mới là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, còn số khách du lịch quốc tế ghé thăm đã giảm 13% xuống còn 8,3 triệu lượt người. Nay việc cửa ngõ chính của Riyadh đóng cửa kéo dài, có thể làm chậm các nỗ lực của ngành du lịch Arab Saudi thúc đẩy mục tiêu thu hút thêm nhiều khách du lịch quốc tế mỗi năm, theo chiến lược quốc gia "Tầm nhìn 2030".

Nguồn: CNN, Travel Weekly Asia