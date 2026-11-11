Điểm đến an toàn, tin cậy

Tại Diễn đàn “Công nghiệp Bắc Ninh 2026: Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu” vừa được tổ chức, lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, Bắc Ninh hiện đứng thứ 2 cả nước về tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt 52,49 tỷ USD. Điều này khẳng định sức hút và môi trường đầu tư thuận lợi của thành phố, tiếp tục khẳng định vị thế là "thủ phủ công nghiệp" năng động bậc nhất cả nước với những thành tựu thu hút đầu tư mang tính đột phá. Với không gian phát triển mới, Bắc Ninh trở thành điểm dừng chân chiến lược, an toàn, tin cậy của các dòng vốn FDI thế hệ mới.

Thành công của Bắc Ninh là kết quả của một quá trình cải cách hành chính quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Với cơ chế "Luồng xanh 24h" và việc cắt giảm 60% thủ tục hành chính, các khu công nghiệp trên địa bàn đã biến niềm tin của nhà đầu tư thành những công trình hiện hữu. Cùng với đó là nhiều chính sách vượt trội được thiết kế linh hoạt, hấp dẫn nhà đầu tư song vẫn bảo đảm vừa tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, vừa thể hiện được tính ưu việt.

Trong các nhà đầu tư FDI trên địa bàn thành phố, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn là những quốc gia dẫn đầu về cả số dự án cũng như số vốn đầu tư. Để nắm bắt nhu cầu, lắng nghe kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo thành phố thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác.

Sau quá trình đầu tư bài bản, có trọng điểm vào hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ theo hướng mở rộng không gian phát triển đa chiều, đây là dịp không thể tốt hơn để các nhà đầu tư gặp gỡ, đối thoại với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương; qua đó, củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Bắc Ninh.

Tuy nhiên, để chuyển lợi thế về mặt bằng và quy mô đầu tư thành năng lực cạnh tranh dài hạn, Bắc Ninh cũng cần chú trọng hơn đến chất lượng của hệ sinh thái công nghiệp, đặc biệt là mức độ liên kết giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nội địa, cơ sở đào tạo và các tổ chức nghiên cứu.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh, quan điểm xuyên suốt của thành phố là thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng công nghệ hiện đại, hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành điện tử bán dẫn, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nội địa.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, thành phố chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, sản xuất xanh và thông minh trong xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số. Từ đó, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững để giữ chân và thu hút thêm các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến với Bắc Ninh; đồng thời, tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho những năm tới.