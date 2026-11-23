Mỗi dịp Giáng sinh, các quán cà phê tại Hà Nội lại được trang hoàng rực rỡ với những tiểu cảnh mang sắc màu lễ hội. Không chỉ phục vụ nhu cầu gặp gỡ, thư giãn, những địa điểm này còn thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến tham quan và chụp ảnh. Các không gian được đầu tư trang trí theo chủ đề Noel góp phần tạo thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm và lưu giữ khoảnh khắc trong dịp cuối năm.

Thương gia gợi ý những quán cafe tại Hà Nội đáng tham khảo trong mùa Noel 2026.

GREYB COFFEE

Địa chỉ: 381 Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giá tham khảo: Khoảng 35.000–65.000 đồng/đồ uống.

GreyB Coffee là địa chỉ phù hợp với những người yêu thích không gian cà phê mang phong cách hiện đại, trẻ trung. Quán gây chú ý bởi cách thiết kế chú trọng sự hài hòa giữa nội thất, ánh sáng và cách bố trí khu vực ngồi. Những đường nét gọn gàng, phông nền không quá nhiều chi tiết giúp không gian giữ được vẻ thoáng đãng, đồng thời tạo điều kiện để khách dễ dàng chụp ảnh chân dung, ảnh thời trang hoặc những khung hình đời thường.

Không gian GreyB Coffee được tô điểm bởi cây thông Noel, vòng lá và những hộp quà trang trí, mang đến sắc màu Giáng sinh nổi bật trên nền thiết kế hiện đại, trẻ trung

Trong dịp Giáng sinh, cây thông, vòng lá, hộp quà và dây đèn trang trí mang đến điểm nhấn lễ hội trên nền nội thất hiện đại. Bên cạnh không gian chụp ảnh, quán còn phục vụ các loại đồ uống như cà phê, latte, trà và matcha... Những ngày Hà Nội trở lạnh, một ly cà phê nóng hoặc latte cũng là lựa chọn phù hợp để tận hưởng không khí mùa đông.

CHEKA CAFE

Địa chỉ: M4-L12, Khu đô thị Dương Nội, Hà Nội

Giá tham khảo: Khoảng 40.000–70.000 đồng/đồ uống

Cheka Cafe trang trí không gian Giáng sinh bằng các tiểu cảnh theo phong cách mùa đông châu Âu. Nổi bật trong không gian là cây thông Noel được trang trí bằng đèn, quả châu và hộp quà. Bên cạnh đó là những mô hình gấu bông, cừu, lò sưởi cùng các chi tiết gợi liên tưởng đến một ngôi làng tuyết. Các lối đi phủ tuyết trắng và hệ thống phun tuyết nhân tạo là điểm nhấn thu hút khách đến chụp ảnh.

Cheka Cafe tái hiện không khí mùa đông châu Âu với cây thông Noel với những mô hình gấu bông, lò sưởi và lối đi phủ tuyết nhân tạo

Đặc biệt, quán còn có dịch vụ cho thuê trang phục, giúp khách thuận tiện chuẩn bị những bộ hình theo chủ đề Giáng sinh. Không gian rộng, có nhiều góc trang trí nên phù hợp với cả ảnh cá nhân, ảnh đôi lẫn ảnh nhóm.

MOO:D KAFE

Địa chỉ: CS1: Ngách 17, ngõ 4C, Đặng Văn Ngữ/ CS2: 81 Yên Ninh

Giá tham khảo: Khoảng 35.000–70.000 đồng/đồ uống.

Moo:d Kafe gây chú ý với phong cách thiết kế kết hợp giữa nét vintage và tinh thần hiện đại. Không chạy theo xu hướng không gian quá cầu kỳ, quán lựa chọn tông nâu gỗ làm chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Cách bố trí bàn ghế gọn gàng, kết hợp cửa kính và quầy bar mở giúp không gian vừa có nét riêng, vừa giữ được sự thoáng đãng.

Sắc màu Giáng sinh được kết hợp với phong cách vintage tại Moo:d Kafe, tạo nên không gian ấm cúng với tông gỗ chủ đạo và những chi tiết trang trí mang hơi thở mùa lễ hội

Một trong những điểm đáng chú ý tại đây là khu vực quầy bar hướng ra phía ngoài. Khách có thể lựa chọn chỗ ngồi gần quầy để quan sát quá trình pha chế, tạo thêm sự kết nối với trải nghiệm thưởng thức đồ uống. Bên cạnh đó, những ô cửa kính, bàn gỗ và các chi tiết trang trí nhỏ cũng góp phần tạo nên những góc ngồi có tính thẩm mỹ, phù hợp cho cả những buổi gặp gỡ bạn bè lẫn nhu cầu chụp ảnh.

Về đồ uống, thực đơn của Moo:d Kafe tập trung vào những lựa chọn quen thuộc như cà phê đen, cà phê sữa, cappuccino, bên cạnh các dòng trà hoa quả và sinh tố. Nếu cà phê là lựa chọn dành cho những khách yêu thích hương vị đậm đà, các món trà trái cây lại hướng đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh mát. Theo một số nhận xét từ khách hàng, trà tại quán có hương thơm dễ chịu, vị ngọt vừa phải, không tạo cảm giác gắt khi thưởng thức.

Ngoài đồ uống, quán còn phục vụ bánh ngọt, mang đến thêm lựa chọn kết hợp trong những buổi cà phê kéo dài.

DALAS COFFEE

Địa chỉ: Tòa B5, Làng Quốc tế Thăng Long

Giá tham khảo: Khoảng 40.000–70.000 đồng/đồ uống.

Dalas Coffee and Tea House là địa điểm dành cho những người yêu thích mô hình cà phê sân vườn. Thay vì tập trung hoàn toàn vào không gian trong nhà, quán dành một diện tích đáng kể cho khu vực ngoài trời với những chi tiết trang trí mang hơi hướng Đà Lạt. Cách sắp đặt này tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, tách biệt phần nào khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài.

Không gian sân vườn Dalas Coffee được bổ sung các chi tiết trang trí Giáng sinh, kết hợp cùng cây xanh và ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác gần gũi, thư thái trong những ngày cuối năm

Không gian tại đây được chia thành hai khu vực chính. Phần sân vườn gây ấn tượng bởi màu xanh của cây cối, những khoảng ngồi mở và ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, khu vực bên trong mang sắc thái ấm cúng hơn với nội thất gỗ, phù hợp cho những khách muốn tìm chỗ ngồi trò chuyện, làm việc hoặc thư giãn trong thời gian dài.

Về đồ uống, thực đơn của quán khá đa dạng từ cà phê, trà trái cây và các loại nước ép, sinh tố, trà sữa...

Một điểm cộng của địa điểm là cách bài trí có tính mùa vụ. Những dịp lễ, Tết, việc bổ sung các chi tiết trang trí theo chủ đề giúp không gian sân vườn có thêm màu sắc mới. Sự kết hợp giữa khu vực sân vườn thoáng đãng, không gian trong nhà ấm cúng và thực đơn đa dạng là những yếu tố tạo nên sức hút của địa điểm này đối với khách hàng tại khu vực Cầu Giấy.

AVENTUS COFFEE

Địa chỉ: CS1: 137 Huỳnh Thúc Kháng kéo dài/CS2: 47 Trần Thái Tông/CS3: 50 Láng Hạ/CS4: 268 Khương Đình/CS5: Căn 04 - TT04 KĐT HDMON, Ngõ 4 Hàm Nghi

Giá tham khảo: Khoảng 40.000–65.000 đồng/đồ uống.

Aventus Coffee là một trong những địa chỉ cà phê được giới trẻ yêu thích hiện nay. Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, với tông xám chủ đạo kết hợp nội thất tối giản, tạo cảm giác thanh lịch.

Cây thông Noel cùng phụ kiện trang trí mùa đông tạo điểm nhấn lễ hội cho Aventus Coffee, nổi bật trên nền kiến trúc châu Âu hiện đại, thanh lịch

Mỗi dịp Giáng sinh, Aventus Coffee lại có thêm sức hút nhờ những góc trang trí mang đậm không khí lễ hội. Trên nền kiến trúc hiện đại với cửa kính lớn và không gian thoáng đãng, cây thông Noel, ánh đèn vàng cùng những món phụ kiện mùa đông tạo nên cảm giác ấm cúng, nổi bật.

Về thực đơn, Aventus Coffee có sự kết hợp giữa cà phê truyền thống và các dòng đồ uống hiện đại. Những lựa chọn quen thuộc như cà phê đen, cà phê nâu, bạc xỉu được phục vụ song song với espresso, americano, latte và cappuccino. Trong đó, latte có vị cà phê dịu hơn nhờ sự kết hợp với sữa tươi, còn cappuccino nổi bật bởi lớp bọt sữa dày mịn. Đây là nhóm đồ uống phù hợp với những khách yêu thích cà phê pha máy nhưng không muốn hương vị quá đậm.

Bên cạnh cà phê, các món như trà đào vải lạnh, trà bưởi hồng chanh vàng hay trà cóc nhài dứa thơm kết hợp nền trà với hương vị trái cây, tạo nên lựa chọn thanh mát hơn. Ngoài ra, nhóm matcha với các phiên bản matcha latte, matcha mè đen hay matcha coco latte cũng góp phần làm phong phú thực đơn.

MỘT CÁI KHO

Địa chỉ: Ngõ 45 Võng Thị

Giá tham khảo: Khoảng 40.000–65.000 đồng/đồ uống.

Nằm trong ngõ 45 Võng Thị, Một Cái Kho mang đến cảm giác khác biệt so với những quán cà phê theo đuổi phong cách hiện đại. Đúng như tên gọi, không gian quán gợi liên tưởng đến một căn nhà cũ với cách bài trí mộc mạc, những món đồ mang dấu ấn thời gian và nhiều góc nhỏ được sắp đặt theo tinh thần hoài niệm.

Những món đồ trang trí Noel, cây thông và ánh đèn vàng tạo nên không khí Giáng sinh ấm áp tại Một Cái Kho, đồng thời làm nổi bật nét mộc mạc, hoài niệm của không gian vintage

Thay vì sử dụng nội thất cầu kỳ, quán tạo điểm nhấn từ chính những vật dụng quen thuộc, mang đến cảm giác gần gũi.

Vào mùa Giáng sinh, không khí lễ hội khi đặt cạnh phong cách vintage tạo nên sự kết hợp khá thú vị. Sắc xanh của cây thông, ánh đèn vàng ấm và những món đồ trang trí Noel nổi bật trên nền nội thất cũ, khiến không gian mang vẻ ấm cúng như một căn nhà nhỏ trong mùa đông.

Đến đây, khách có thể chọn những bộ trang phục mang hơi hướng vintage như áo len, cardigan, chân váy dài hay áo khoác dạ. Các gam màu nâu, be, đỏ trầm và xanh rêu cũng dễ hòa hợp với tổng thể không gian, tạo cảm giác mùa đông rõ nét hơn trong từng khung hình.