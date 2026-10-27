Điểm danh những nơi có mưa hôm nay do ảnh hưởng không khí lạnh

Thời tiết khu vực nào ảnh hưởng nhất bởi không khí lạnh?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng.

Mưa gia tăng ở khu vực Thanh Hóa đến Huế, cảnh báo có nơi mưa to trên 80mm. Từ chiều tối nay đến hết thứ Tư, vùng mưa lớn mở rộng từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng. Lượng mưa tăng lên từ 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Mưa cấp tập trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng vùng trũng thấp; sạt lở đất, lũ quét triền đồi núi.

Nguyên nhân do sóng lạnh yếu dồn xuống khu vực này, đồng thời trên cao đới gió Đông hoạt động mạnh. Cả hai hình thế thời tiết này tương tác với địa hình của dãy Trường Sơn khiến cho mây dông phát triển và trút mưa xuống.

Tại khu vực Bắc Bộ thời tiết hôm nay có mưa dông ở vài nơi, tập trung ở vùng núi như Tuyên Quang, Hà Giang 1, Lào Cai, Phú Thọ. Còn các nơi khác bao gồm cả Thủ đô Hà Nội trời có nắng với mức nhiệt 31-33 độ.

Thời tiết hôm nay từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất phần lớn các phường từ 30-34 độ. Riêng phường Biên Hòa nắng nóng 35 độ.

Về chiều tối mưa dông xuất hiện một vài nơi từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ, ít khả năng mưa to.

Tuy nhiên vùng hạ lưu sông của Nam Bộ vẫn có thể bị ngập vì triều cường lên cao. Dự báo mực nước tại TPHCM hay Cần Thơ vượt mức báo động 3 từ 4-6cm.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Trung có mưa to. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 27/10 đến ngày 28/10

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi:

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối 27/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ chiều tối 28/10 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/10 đến ngày 05/11

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ khoảng ngày 29-30/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ đêm 28-30/10 và ngày 03-04/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng từ đêm 28 đến ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.