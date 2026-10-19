Điểm danh những ngân hàng tăng trưởng bứt phá 9 tháng đầu năm

Thị trường tài chính những tháng cuối năm 2026 đang chứng kiến nhịp tăng trưởng tích cực từ khối ngân hàng khi hàng loạt đơn vị lần lượt hé lộ bức tranh kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Bất chấp những biến động của thị trường tiền tệ và áp lực chi phí đầu vào, nhiều nhà băng vẫn duy trì được đà bứt phá mạnh mẽ cả về quy mô tài sản lẫn lợi nhuận.

Theo ghi nhận từ số liệu công bố của các ngân hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong nhóm tư nhân với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch năm.

Khối ngân hàng tăng tốc trước thềm quý IV, bài toán biên lãi ròng vẫn là thử thách

Riêng quý III, nhà băng này ghi nhận mức lãi trước thuế hơn 11.000 tỷ đồng, đánh dấu kỷ lục theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cùng với đó, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đã vượt mốc 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025, nhờ sự mở rộng đồng đều của dư nợ tín dụng riêng lẻ đạt 1,1 triệu tỷ đồng.

Ở phân khúc các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, nhiều cái tên cũng ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) ước tính lợi nhuận trước thuế lũy kế đến ngày 30/9/2026 đạt khoảng 4.540 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ và chính thức về đích sớm khi hoàn thành 100% kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản của ABBank tại thời điểm cuối tháng 9 đạt trên 276.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới ngưỡng mục tiêu 1,5%.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) báo cáo lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành gần 80% chỉ tiêu cả năm với tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50%, với động lực từ cả thu nhập lãi thuần và các hoạt động kinh doanh ngoài lãi.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), kết quả kinh doanh 9 tháng ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, hoàn thành 81% kế hoạch năm và đưa quy mô tổng tài sản lên ngưỡng 990.000 tỷ đồng.

Đánh giá về bức tranh chung của toàn hệ sinh thái tài chính, các công ty chứng khoán dự báo ngành ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng hấp dẫn trong quý cuối năm.

Theo số liệu ước tính từ Công ty Chứng khoán MB (MBS), tổng lợi nhuận của 13 ngân hàng niêm yết trong danh mục theo dõi có thể tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khối ngân hàng quốc doanh đóng vai trò dẫn dắt nhờ ưu thế chi phí vốn thấp và áp lực trích lập dự phòng được xoa dịu.

Khảo sát xu hướng kinh doanh quý IV do Vụ Dự báo, Thống kê thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện cũng cho thấy phần lớn tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận cả năm 2026 sẽ tăng trưởng dương, với điểm tựa chính đến từ các yếu tố nội tại của từng đơn vị.

Mặc dù gam màu sáng bao phủ phần lớn bức tranh tài chính, giới chuyên gia vẫn lưu ý về những thách thức hiện hữu, nổi bật là áp lực thu hẹp biên lãi ròng.

Theo phản ánh từ thị trường, hiện tượng một số tổ chức tín dụng phải neo lãi suất huy động trên ngưỡng 9%/năm để bảo đảm thanh khoản đã đẩy chi phí vốn lên mức cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu tín dụng tại các phân khúc sinh lời cao như khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa phục hồi hoàn toàn đòi hỏi các nhà băng phải thận trọng hơn trong quản trị rủi ro.

Nhận định về chặng đường còn lại của năm, đại diện từ Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng, mức tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành có thể đạt từ 18% đến 20%, song các ngân hàng cần đặc biệt lưu tâm đến chất lượng tài sản trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao suốt thời gian qua.

Những đơn vị sở hữu nền tảng huy động vững chắc, quy mô vốn lớn và chất lượng tài sản lành mạnh được kỳ vọng sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc bảo vệ biên lợi nhuận đến hết năm.