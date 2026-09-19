Điểm danh những ngân hàng là chủ nợ lớn nhất của Nhựa Đông Á?

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG-UPCoM) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2026. Theo đó, năm 2024 - 2025, Nhựa Đông Á gặp nhiều khó khăn do Ngân hàng Nhà nước siết room tín dụng. Các ngân hàng đồng loạt đưa doanh nghiệp này vào nhóm nợ xấu cao nhất (nhóm 5).

Qua đó, một số ngân hàng đã khởi kiện Nhựa Đông Á khiến cho doanh nghiệp không thể vay vốn để duy trì hoạt động cũng như thực hiện tái cơ cấu phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính quý III/2024, nợ phải trả đạt 1.251 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm đến 58% tổng nợ của doanh nghiệp.

Đây là các khoản vay liên quan đến nhiều ngân hàng. Điển hình như: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam với khoản vay 277 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP phát triển HCM - CN Hà Nội với khoản vay 95 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam với khoản vay gần 85 tỷ đồng;

Ngân hàng TMCP Tiên Phong với 76 tỷ đồng ; Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam với 39 tỷ đồng; Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương với khoản vay 31 tỷ đồng và một số ngân hàng khác ….

Bán tài sản để trả nợ

Theo báo cáo của Tập đoàn Nhựa Đông Á, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế qua các năm: năm 2024 lỗ 622 tỷ đồng; năm 2025 lỗ 171 tỷ đồng.

Nguồn: DAG

Chưa kể, báo cáo này cũng cho thấy, vốn chủ sở hữu tại Tập đoàn Nhựa Đông Á ở thời điểm lập báo cáo đang âm nặng. Cụ thể: năm 2024 âm 441 tỷ đồng; năm 2025 âm 612 tỷ đồng. Điều này cho thấy, Tập đoàn Nhựa Đông Á đang rơi vào tình cảnh khá khó khăn, nhất là hoạt động kinh doanh bị âm vào vốn. Chính vì vậy, Tập đoàn Nhựa Đông Á đã lên kế hoạch bán tài sản để trả nợ.

Việc này vừa để tái cấu trúc doanh nghiệp; trả nợ cho các tổ chức tín dụng, cải thiện tình hình tài chính.

Cụ thể, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đề xuất chuyển nhượng: Toàn bộ nhà xưởng, văn phòng làm việc, máy móc, thiết bị sản xuất gắn liền với nhà xưởng, kho bãi, trạm điện, bể nước, hạ tầng giao thông nội bộ… gắn với quyền sử dụng 10.139m2 đất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn muốn thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển công cụ dụng cụ, hàng tồn kho.

Cũng tại thời điểm tháng 9/2024, doanh nghiệp này có đến 237 tỷ đồng công nợ không thể đòi được. Đây là các khoản công nợ với khách nước ngoài không thể liên lạc để đối chiếu và thu hồi nợ.

Danh sách đối tác nước ngoài vào danh sách nợ xấu của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Từ khoản phải thu đến bài toán sống còn về dòng tiền

Một doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu, nhưng doanh thu chỉ thực sự tạo ra sức mạnh tài chính khi được chuyển hóa thành tiền.

Với Nhựa Đông Á, những khoản công nợ quá hạn kéo dài, khả năng thu hồi được đánh giá thấp, hoạt động kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu âm và áp lực từ nghĩa vụ tín dụng đang tạo thành một bức tranh tài chính nhiều lớp.

Điểm đáng chú ý không nằm riêng ở con số 237 tỷ đồng nợ quá hạn, mà ở việc khoản tiền này xuất hiện trong một doanh nghiệp đang thiếu “bộ đệm” tài chính và đồng thời chịu áp lực từ các khoản phải trả.

Khi đó, câu hỏi lớn nhất không còn là doanh nghiệp đang có bao nhiêu tài sản trên sổ sách, mà là: Bao nhiêu tài sản có thể thực sự chuyển thành tiền để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động và thực hiện nghĩa vụ với các chủ nợ?

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Nhựa Đông Á được thành lập năm 2001. Năm 2006, DAG chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Sản phẩm của Công ty chủ yếu là các sản phẩm nhựa dùng trong công nghiệp xây dựng và quảng cáo gồm các mặt hàng sản phẩm truyền thống (tấm ốp trần, cửa nhựa và nẹp trang trí), sản phẩm cửa uPVC và thanh uPVC Profile, tấm PP công nghiệp, tấm nhôm composite, tấm mica. Tháng 10/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) có quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á. Lý do bị hủy niêm yết là do Nhựa Đông Á đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định kể từ ngày 22/10/2024.