Điểm danh những mẫu ô tô địa hình cho dân chơi Việt

Thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự góp mặt ngày càng nhiều các thương hiệu và dòng xe địa hình (off-road). Không chỉ tập trung vào nhóm xe đô thị hay SUV phục vụ gia đình, các hãng còn đưa về nhiều sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng thích khám phá, du lịch và chinh phục những địa hình đặc biệt.

Thị trường Việt Nam đang có nhiều lựa chọn dành cho người đam mê chinh phục những cung đường khó.

Khác với ô tô thông thường, xe off-road được phát triển với những đặc tính phục vụ việc di chuyển ngoài đường nhựa. Khả năng phân bổ lực kéo, khoảng sáng gầm, góc tiếp cận, góc thoát và kết cấu hệ thống treo là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng vượt địa hình của một mẫu xe.

Tại Việt Nam, một số cái tên nổi bật trong nhóm này có thể kể đến Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser Prado, Ford Ranger Raptor và Suzuki Jimny. Mỗi mẫu xe sở hữu một thế mạnh riêng, tạo nên những lựa chọn khác nhau cho cộng đồng mê xe địa hình.

Jeep Wrangler: Chinh phục địa hình với nhiều trang bị chuyên dụng

Trong số những mẫu SUV dành cho người thích khám phá địa hình, Jeep Wrangler nổi bật với cấu hình thiên về khả năng vận hành thay vì chỉ tập trung vào sự tiện nghi. Thiết kế vuông vức, thân xe cứng cáp cùng kết cấu khung gầm rời là những đặc điểm dễ nhận diện của mẫu xe Mỹ.

Jeep Wrangler.

Tại Việt Nam, Wrangler được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, giá bán dao động 2,999-3,499 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, công suất khoảng 270 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Điểm đáng chú ý nằm ở phiên bản Rubicon. Phiên bản này được trang bị hệ dẫn động Rock-Trac, khóa vi sai điện tử và thanh cân bằng trước có khả năng ngắt kết nối. Những trang bị trên giúp bánh xe duy trì độ bám tốt hơn khi một hoặc nhiều bánh gặp địa hình thiếu ổn định.

Wrangler có khoảng sáng gầm 274mm và khả năng lội nước khoảng 762mm. Bên cạnh khả năng vượt địa hình, mẫu SUV này còn cho phép tháo rời cửa và mui xe, tạo nên trải nghiệm sử dụng khác biệt so với những dòng xe thông thường.

Land Rover Defender: Xe địa hình hạng sang

Không chỉ có khả năng di chuyển trên những cung đường phức tạp, Land Rover Defender còn kết hợp yếu tố tiện nghi và sang trọng của một mẫu SUV cao cấp. Đây là dòng xe hướng đến những khách hàng muốn sử dụng ô tô hàng ngày nhưng vẫn có thể thực hiện các chuyến đi khám phá địa hình.

Danh mục Defender tại Việt Nam gồm 5 phiên bản, giá bán từ 5,09 - 7,99 tỷ đồng. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều cấu hình động cơ khác nhau, từ máy xăng, mild-hybrid (MHEV), plug-in hybrid (PHEV) đến động cơ V8 siêu nạp hiệu suất cao.

Land Rover Defender 130.

Khả năng vận hành trên địa hình khó là một trong những điểm mạnh của Defender. Tùy phiên bản và cấu hình hệ thống treo, khoảng sáng gầm xe có thể đạt 290mm khi kích hoạt chế độ nâng gầm bằng hệ thống treo khí nén, trong khi khả năng lội nước được công bố ở mức 850 - 900mm.

Defender còn có ba kiểu thân xe gồm 90, 110 và 130, tương ứng với những lựa chọn khác nhau về kích thước và không gian bên trong. Nhờ đó, dòng xe này không chỉ phục vụ nhu cầu vượt địa hình mà còn đáp ứng những chuyến đi dài với nhiều hành khách và hành lý.

Toyota Land Cruiser Prado: Lựa chọn cho những chuyến đi địa hình cùng gia đình

Với những người cần một chiếc SUV vừa có thể phục vụ gia đình, vừa đủ khả năng vận hành trên đường đất đá, Toyota Land Cruiser Prado là cái tên đáng chú ý.

Mẫu xe Nhật Bản được bán tại Việt Nam với giá niêm yết từ 3,48 tỷ đồng. Sức mạnh của Prado đến từ động cơ xăng tăng áp 2.4L, sản sinh công suất 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430Nm. Hệ truyền động đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Toyota Land Cruiser Prado.

Prado sử dụng khung gầm rời, khoảng sáng gầm 215mm và có cấu hình 7 chỗ ngồi. Đây là những yếu tố giúp xe có thể đáp ứng nhiều điều kiện vận hành khác nhau, từ đường đô thị, đường trường đến những cung đường đồi núi không bằng phẳng.

So với các mẫu SUV địa hình nhỏ, Prado có lợi thế về không gian sử dụng và khả năng chuyên chở. Tuy nhiên, kích thước lớn cùng trọng lượng khoảng 2,4 tấn cũng khiến xe cần nhiều không gian xoay trở hơn khi đi qua những lối mòn hẹp hoặc khu vực có địa hình phức tạp.

Ford Ranger Raptor: Bán tải gần 400 mã lực dành cho người thích tốc độ

Không giống những mẫu SUV kể trên, Ford Ranger Raptor mang đến một hướng tiếp cận khác với khả năng kết hợp chở hàng, di chuyển đường trường và vận hành trên địa hình tốc độ cao.

Phiên bản cao cấp nhất của Ranger Raptor sử dụng động cơ xăng EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép, đạt công suất 397 mã lực và mô-men xoắn 583Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 10 cấp đến hệ dẫn động bốn bánh. Xe có khoảng sáng gầm 230mm.

Ford Ranger Raptor.

Để phục vụ nhu cầu vận hành ngoài đường nhựa, Ford trang bị cho Ranger Raptor nhiều chế độ lái phù hợp với các bề mặt khác nhau như cát, bùn và đá. Hệ thống treo được phát triển riêng cũng là một trong những điểm khác biệt của phiên bản Raptor so với Ranger thông thường, giúp xe thích ứng tốt hơn khi di chuyển qua các đoạn đường gồ ghề.

Ngoài khả năng vận hành, cấu trúc bán tải giúp Ranger Raptor có thêm không gian chở các thiết bị phục vụ hoạt động dã ngoại. Người sử dụng có thể mang theo đồ cắm trại, dụng cụ cứu hộ và hành lý cho những chuyến đi dài.

Dẫu vậy, chiều dài hơn 5,4m và chiều rộng trên 2m cũng đặt ra hạn chế nhất định khi mẫu xe này di chuyển ở những cung đường nhỏ, nhiều khúc cua hoặc không gian hạn chế.

Suzuki Jimny: SUV địa hình có giá hơn 600 triệu đồng

Ở thái cực ngược lại với những mẫu SUV cỡ lớn, Suzuki Jimny thu hút sự chú ý nhờ kích thước nhỏ gọn và cấu hình tập trung vào khả năng vượt địa hình.

Mẫu xe Nhật Bản có thiết kế 3 cửa, bố trí 4 chỗ ngồi. Giá niêm yết ở mức 789 triệu đồng, song các chương trình ưu đãi 120-160 triệu đồng có thể đưa giá bán thực tế xuống còn hơn 600 triệu đồng.

Suzuki Jimny.

Jimny sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Thay vì chạy đua về sức mạnh động cơ, mẫu xe này được phát triển với lợi thế ở hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian AllGrip Pro và kết cấu khung gầm rời.

Xe có khoảng sáng gầm 210mm, hệ thống treo cầu cứng 3 liên kết. Các thông số góc tới 37 độ và góc thoát 49 độ cũng cho thấy khả năng thích ứng của Jimny khi tiếp cận những đoạn dốc hoặc chướng ngại vật.

Một trang bị đáng chú ý khác là chế độ dẫn động cầu chậm 4L. Khi được kích hoạt, chế độ này hỗ trợ xe di chuyển ở tốc độ thấp với lực kéo phù hợp hơn trên những địa hình khó.

Kích thước nhỏ là lợi thế đáng kể của Jimny khi đi qua những cung đường rừng, đường mòn hoặc khu vực có không gian hạn chế. Tuy nhiên, cấu hình 4 chỗ cùng khoang hành lý không quá rộng khiến mẫu xe này phù hợp hơn với những chuyến đi ít người và hành lý gọn nhẹ.