Điểm danh nhóm cầu thủ bóng đá, bóng rổ và các trận đấu bị 'làm kèo' liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, dàn xếp tỷ số

Đối tượng Vũ Chí Công cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao. Ảnh: BCA

Móc nối cầu thủ, dàn xếp tỷ số các trận đấu

Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (tên gọi khác: Vu Chi Konh, 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Nhóm này tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá,tổ chức đánh bạc và đánh bạc tập trung vào các giải bóng đá quốc tế và các trận đấu của các câu lạc bộ bóng đá thuộc Giải hạng Nhất, Giải U19 Quốc gia và Giải bóng đá Cúp Quốc gia Việt Nam.

Cục CSHS đã giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây, bắt giữ các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở tài liệu thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án, trong các ngày 16 và 17-8-2026, Cục CSHS đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố khác.

Đến ngày 27-8, Cục CSHS đã khởi tố vụ án: “Đánh bạc” dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 21 bị can về hành vi: “Đánh bạc”, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 ĐTDĐ cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Bên cạnh việc triệt phá, bắt giữ các đối tượng, Cục CSHS cũng đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá; bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu, góp phần vào sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.

Cách “ông trùm” móc nối cầu thủ dàn xếp tỷ số

Quá trình điều tra, Cục CSHS đã làm rõ phương thức, thủ đoạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số tại một số trận đấu thuộc Giải bóng đá Cúp Quốc gia, Giải hạng Nhất Quốc gia và Giải Bóng rổ quốc gia.

Theo đó, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung thu mua các kèo cá độ những trận đấu được dàn xếp tỷ số, có tỷ lệ thắng cược cao, từ các đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng phân loại những kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá cược và cùng tham gia cá độ để hưởng lợi.

Các đối tượng: Vũ Chí Công, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung, Nguyễn Đức Ninh, Lê Tuấn Anh, Lê Văn Hưng; Nguyễn Anh Tài (hàng trên) và Huỳnh Vĩnh Quang, Mai Phước Thành, Lâm Minh Duy, Sơn Minh Tâm, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Hoàng Mỹ (hàng dưới). Ảnh: BCA

Để cá độ các trận đấu đã được dàn xếp tỷ số, Vũ Chí Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để thực hiện cá độ. Đồng thời, Công thuê và trả công cho các đối tượng Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để những người này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp, đặt cược theo chỉ đạo nhằm thắng tiền từ các trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam (thành viên ban huấn luyện CLB bóng đá Long An) và Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo đúng kịch bản đưa ra để Công tham gia cá độ.

Các trận đấu bị dàn xếp, gồm: trận đấu giữa CLB Quy Nhơn và CLB Long An ngày 3-10-2025 với tỷ số 4-1 (Giải hạng Nhất Quốc gia); trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Long An ngày 23-11-2025 với tỷ số 2-0 (Giải bóng đá Cúp Quốc gia). Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ tham gia dàn xếp.

Ngoài việc dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá nêu trên, tháng 8-2026, Võ Hoàng Minh Nhật còn bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công về việc Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ thuộc Giải bóng rổ quốc gia VBA. Trong đó có trận đấu giữa CLB Da Nang Dragons và CLB Nha Trang Dolphins. Sau khi dàn xếp, Nhật cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để Công tham gia đặt cược và giành tiền thắng cược.

Nhật đã gặp các cầu thủ Võ Huy Hoàng, Huỳnh Vĩnh Quang (đều là cầu thủ CLB Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (đều là cầu thủ CLB Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai Câu lạc bộ diễn ra ngày 15-8-2026 nhằm phục vụ việc cá độ của Công. Nhật cùng các cầu thủ tham gia dàn xếp được trả công. Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Việc đấu tranh, xử lý vụ án góp phần xây dựng nền thể thao nước nhà bảo đảm tính công bằng, trung thực và cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các cầu thủ bóng đá, bóng rổ và thành viên ban huấn luyện trong việc tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn tinh thần thể thao cao thượng.