Điểm danh món Việt từng khiến Big Bang 'phát cuồng'

Ba thành viên Big Bang ăn mừng kỷ niệm 19 năm ra mắt, ngày 19/8/2025. Ảnh: YG Entertainment.

Tối 23/10, các thành viên Big Bang có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, chuẩn bị cho concert BIGBANG XX : COSMOS, diễn ra trong hai đêm 24-25/10 tại Hà Nội. Đây không phải lần đầu G-Dragon, Taeyang và Daesung đến Việt Nam.

Khi Big Bang trở lại Hà Nội sẵn sàng cho kỷ niệm 20 năm của nhóm, những trải nghiệm du lịch, ẩm thực trước đây của các thành viên cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ nhắc lại. Từ chả giò, heo quay đến phở bò, những món ăn quen thuộc của Việt Nam từng xuất hiện trong các video, bài đăng hoặc chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, tạo nên những khoảnh khắc được fan chia sẻ rộng rãi.

Daesung mê chả giò, heo quay Việt Nam

Ngày 26/6/2025, Daesung đăng tải vlog dài gần 11 phút ghi lại hành trình khám phá TP.HCM và đêm diễn thuộc dự án D's WAVE tại sân vận động Quân khu 7 vào tối 3/5 cùng năm. Trong video, nam ca sĩ tiếp tục dành thời gian thưởng thức những món ăn Việt Nam quen thuộc.

Mở đầu hành trình ẩm thực, Daesung trở lại nhà hàng Tân Hải Vân trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Đây là lần thứ hai nam ca sĩ ghé địa điểm này. Khác với vlog trước, anh chọn ngồi ở khu vực trên lầu, có không gian mở, thay vì phòng VIP. Sinh tố dừa tiếp tục xuất hiện trên bàn ăn, cho thấy món đồ uống nhiệt đới này vẫn được anh yêu thích.

Biểu cảm của Daesung sau khi ăn món rau muống xào tại một nhà hàng ở quận 1, TP.HCM. Video: Daesung.

Heo quay nguyên con, chả giò và rau muống xào là những món được phục vụ trong bữa ăn. Khi thưởng thức chả giò, Daesung hào hứng chia sẻ, “Tôi có thể ăn hết 10 cuộn chả giò”. Biểu cảm của nam ca sĩ khi ăn rau muống xào cũng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của video.

Đáng chú ý, Daesung lần đầu thử phiên bản phở cay. Anh liên tưởng món ăn này đến seolleongtang (설렁탕), một loại canh bò truyền thống của Hàn Quốc. Nam ca sĩ còn hướng dẫn các thành viên trong ê-kíp nhúng phần mì vào nước dùng để sợi mì thấm gia vị trước khi thưởng thức.

Ngoài trải nghiệm tại nhà hàng, Daesung còn ghé một siêu thị ở trung tâm quận 1 để tìm mua tương ớt và mít làm quà cho mẹ.

Trước đó, trong vlog đăng tải ngày 13/8/2024, Daesung cũng thu hút sự chú ý khi thưởng thức nhiều món ăn, thức uống tại TP.HCM và dạo chợ Bến Thành.

Taeyang thưởng thức phở bò

Tháng 6/2023, Taeyang có mặt tại Việt Nam để biểu diễn tại lễ hội âm nhạc SEEN Festival ở Hội An. Sự xuất hiện của giọng ca chính Big Bang thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt khi anh trình diễn những ca khúc quen thuộc như I Need A Girl, Eyes, Nose, Lips, Ringa Linga, 1AM, VIBE và Shoong!.

Taeyang ghé quán phở Thảo tại Đà Nẵng, tháng 6/2023. Ảnh: __youngbae__.

Không chỉ để lại dấu ấn trên sân khấu, Taeyang còn có một khoảnh khắc liên quan đến ẩm thực Việt trước khi trở về Hàn Quốc. Nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh thưởng thức phở bò, món ăn nổi tiếng thường được nhắc đến khi nói về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Điều khiến người hâm mộ thích thú không chỉ là hình ảnh Taeyang ăn phở mà còn nằm ở cách anh tương tác với fan thông qua tên món ăn. Nam ca sĩ chơi chữ với từ “Pho” và “For”, tạo nên màn giao lưu vui vẻ trên mạng xã hội. Chi tiết này nhanh chóng được người hâm mộ Việt quan tâm, bởi phở vốn là một trong những món ăn tiêu biểu của Việt Nam và thường được giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Phở bò kết hợp nước dùng nóng, bánh phở mềm, thịt bò cùng các loại rau thơm tạo nên hương vị đặc trưng. Tùy từng vùng miền và quán ăn, món này có thể được biến tấu về cách nêm nếm, loại thịt hoặc phần rau ăn kèm.

"Rể Việt Nam" G-Dragon

Trong tập 4 của chương trình Good Day, G-Dragon cùng các khách mời lựa chọn thưởng thức một số món ăn Việt Nam, trong đó có phở và gỏi cuốn tôm thịt. Đây đều là những món quen thuộc với thực khách trong nước, đồng thời thường xuất hiện trong các thực đơn giới thiệu ẩm thực Việt ở nước ngoài.

G-Dragon cùng các khách mời dành lời khen cho món phở và gỏi cuốn tôm thịt. Ảnh: Cắt từ video.

Phở gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa bánh phở, thịt và nước dùng được nấu cùng nhiều loại gia vị. Trong khi đó, gỏi cuốn có cách chế biến khác biệt với lớp bánh tráng cuốn bên ngoài, bên trong là các nguyên liệu như tôm, thịt, bún và rau sống, thường được dùng kèm nước chấm.

Một chi tiết khác khiến fan Việt chú ý là việc G-Dragon ăn rau mùi trong bữa ăn. Loại rau gia vị này xuất hiện trong nhiều món Việt, từ phở đến các món cuốn, nhưng cũng có hương vị đặc trưng khiến một số người Hàn Quốc không quen ăn. Vì thế, khoảnh khắc nam ca sĩ thưởng thức món ăn kèm rau mùi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Người hâm mộ Việt còn dành cho G-Dragon tên gọi thân mật là "rể Việt Nam".