Điểm danh loạt concert đem lại doanh thu khủng cho du lịch Hà Nội

Từ các đêm diễn của nghệ sĩ quốc tế đến những concert quy tụ dàn sao Việt, âm nhạc đang trở thành động lực thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu tại điểm đến. Với sức hút hàng chục nghìn khán giả mỗi sự kiện, nhiều concert tại Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn trên thị trường giải trí mà còn mở ra nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch và các dịch vụ liên quan.

BLACKPINK MỞ MÀN CHO LÀN SÓNG DU LỊCH ÂM NHẠC

Năm 2023 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường âm nhạc toàn cầu sau giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Các chuyến lưu diễn quốc tế dần trở lại, đưa nghệ sĩ lớn đến nhiều quốc gia và khu vực.

Tại Việt Nam, thị trường biểu diễn cũng trở nên sôi động với hàng loạt sự kiện thu hút khán giả. Dấu ấn nổi bật nhất phải kể đến hai đêm diễn của BLACKPINK tại Hà Nội vào ngày 29 và 30/7. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, đồng thời đưa Hà Nội trở thành điểm dừng chân của một trong những tour diễn quốc tế được chú ý nhất thời điểm đó. Doanh thu từ bán vé được ghi nhận ở mức khoảng 13 triệu USD, nhưng giá trị của concert không chỉ nằm ở nguồn thu trực tiếp này.

BLACKPINK đội nón lá trình diễn tại Hà Nội

Sự kiện còn tạo sức bật cho các dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ăn uống và mua sắm khi lượng lớn khán giả từ các địa phương khác và nước ngoài đổ về Thủ đô. Nhu cầu phòng nghỉ tăng quanh thời điểm diễn ra concert, đặc biệt tại những khu vực thuận tiện di chuyển đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Hai đêm diễn của BLACKPINK cho thấy một concert quy mô quốc tế có thể tạo ra tác động vượt ra ngoài lĩnh vực giải trí, kết nối âm nhạc với du lịch và các ngành dịch vụ. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng của công nghiệp văn hóa trong việc tạo nguồn thu, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng cơ hội kinh doanh.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR CÓ DOANH THU VÉ ƯỚC TÍNH GẦN 390 TỶ ĐỒNG

Hai đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI diễn ra ngày 8–9/11/2025 tại 8Wonder Ocean City thu hút khoảng 100.000 khán giả. Với quy mô này, Hà Nội trở thành điểm dừng có lượng người tham dự lớn thứ hai trong world tour năm 2025 của G-DRAGON, chỉ sau hai đêm diễn tại Tokyo Dome (Nhật Bản).

Doanh thu bán vé của hai đêm diễn được ước tính gần 390 tỷ đồng, tương đương khoảng 194–195 tỷ đồng mỗi đêm.

G-Dragon biểu diễn dưới mưa ở Mỹ Đình năm 2025

Sức nóng của concert còn lan sang các dịch vụ du lịch. Dữ liệu Booking.com ghi nhận lượng tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội trong giai đoạn 6–9/11/2025 tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với nhu cầu lưu trú, khán giả từ các địa phương khác và nước ngoài còn phát sinh chi phí đi lại, ăn uống, mua sắm và các hoạt động giải trí trong hành trình tham dự sự kiện.

BIGBANG KÉO THEO LÀN SÓNG CHI TIÊU DU LỊCH HÀ NỘI

Hai đêm diễn của BIGBANG ngày 24–25/10/2026 không chỉ thu hút người hâm mộ đến sân vận động Mỹ Đình mà còn tạo thêm nhu cầu cho hàng loạt dịch vụ tại Hà Nội, từ hàng không, lưu trú đến ăn uống, bán lẻ và vận chuyển.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc AZA Travel, nhận định concert BigBang có khả năng tạo tác động kinh tế đáng kể đối với du lịch thủ đô. Nếu tính tổng thu từ khách du lịch trong hai ngày diễn ra sự kiện theo phương pháp thống kê tương tự concert Blackpink năm 2023, con số có thể đạt 650-800 tỷ đồng.

Các thành viên của BIGBANG trên sân khấu Hà Nội

Bên cạnh đó, dịch vụ hàng không và lưu trú ghi nhận nhu cầu tăng mạnh. Theo dữ liệu Trip.com công bố trước sự kiện, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23–26/10 tăng 74%, số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025. Ngay khi mở bán vé concert sớm ngày 14/8, lượng đặt vé máy bay và khách sạn phục vụ chuyến đi đến Hà Nội tăng gấp 6 lần mức trung bình ngày.

Thị trường lưu trú quanh sân Mỹ Đình cũng sôi động từ sớm. Dữ liệu Trip.com cũng cho thấy lượng đặt phòng tại Hà Nội trong hai ngày 23–24/10 cao gấp khoảng 15 lần mức trung bình các ngày trong tháng. Khảo sát tại 10 khách sạn trong bán kính 1–3 km quanh sân vận động ngày 21-22/10 ghi nhận phần lớn đã hết phòng đêm 24/10; giá phòng đôi phổ biến khoảng 1 triệu đồng/đêm, cao hơn ngày thường 200.000-300.000 đồng.

Ở nhóm dịch vụ lưu trú và giải trí, lượng tìm kiếm chuyến đi nội địa gắn với concert trên Traveloka tăng hơn 4 lần so với thông thường. Nhiều khán giả lựa chọn đặt phòng thêm một đến hai ngày trước hoặc sau đêm diễn để kết hợp khám phá Hà Nội.

“ANH TRAI SAY HI” TẠO CÚ HÍCH CHO DU LỊCH NỘI ĐỊA

Sau dấu ấn từ các concert quốc tế, những chương trình quy tụ nghệ sĩ Việt cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch âm nhạc. Trong đó, “Anh Trai Say Hi” không chỉ thu hút đông đảo khán giả trẻ mà còn thúc đẩy nhu cầu di chuyển giữa các địa phương để trực tiếp theo dõi thần tượng biểu diễn.

Hai đêm concert diễn ra ngày 7 và 9/12/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, ghi nhận khoảng 90.000 lượt khán giả. Với mức giá vé dao động từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng, chương trình tạo ra nguồn thu đáng kể từ hoạt động bán vé, đồng thời mở thêm cơ hội kinh doanh cho nhiều dịch vụ liên quan.

Khoảnh khắc ở concert Anh trai "say hi" tại Hà Nội

Trước khu vực sân vận động, các mặt hàng phục vụ nhu cầu của khán giả như sạc dự phòng, quạt cầm tay mini, túi sưởi được bày bán khá phổ biến. Đây là những vật dụng được nhiều người chuẩn bị khi tham gia concert, góp phần tạo thêm nguồn thu cho các hộ kinh doanh và người bán hàng quanh địa điểm tổ chức.

Dịch vụ săn vé hộ cũng trở nên sôi động trong thời gian trước sự kiện. Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, hoạt động nhận săn vé đã xuất hiện từ khoảng một tháng trước ngày diễn ra concert. Tùy thời điểm và thỏa thuận, khán giả có thể phải trả thêm khoảng 200.000-400.000 đồng để sử dụng dịch vụ này.

Nhu cầu làm đẹp trước concert cũng tạo thêm việc làm cho các dịch vụ trang điểm, làm tóc. Nhiều người hâm mộ lựa chọn trang phục nổi bật, đầu tư diện mạo để gặp gỡ thần tượng và lưu lại hình ảnh tại sự kiện.

Các dịch vụ vận chuyển và trông giữ phương tiện quanh sân vận động cũng hưởng lợi từ lượng khán giả đổ về. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, một số bãi xe ghi nhận tình trạng kín chỗ do nhiều người đến từ sớm. Không ít khán giả lựa chọn xe ôm công nghệ để di chuyển đến địa điểm tổ chức, góp phần gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải trong thời gian diễn ra concert.

Từ vé vào cửa, ăn uống, mua sắm đến làm đẹp, vận chuyển và lưu trú, sức hút của “Anh Trai Say Hi” cho thấy tác động kinh tế của một concert có thể vượt ra ngoài phạm vi sân khấu. Khi khán giả sẵn sàng di chuyển để tham dự sự kiện, chương trình âm nhạc có thêm khả năng kích thích chi tiêu và tạo cơ hội kinh doanh cho các dịch vụ tại địa phương đăng cai.