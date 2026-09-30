Điểm danh doanh nghiệp được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên 100%

Mới đây, SSI Research đã công bố Dự báo bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp quý III/2026 tại 42 doanh nghiệp, với một số điểm đáng chú ý.

Theo ước tính của SSI Research, tổng lợi nhuận quý III/2026 của 42 doanh nghiệp trong phạm vi theo dõi dự kiến tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 21% so với quý II/2026.

Mức giảm theo quý chủ yếu đến từ nhóm bất động sản do thời điểm ghi nhận lợi nhuận giữa các quý khác nhau. Nếu loại trừ nhóm này, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu được dự báo tăng 23% so với cùng kỳ và chỉ giảm 10% so với quý trước.

SSI Research cho rằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đang có dấu hiệu chậm lại, từ mức 54% trong quý I/2026 và 48% trong quý II/2026 xuống 21% trong quý III/2026. Dù vậy, mức tăng trưởng dự kiến vẫn được duy trì ở mức tương đối cao. Các nhóm ngành đóng góp chính gồm ngân hàng, vật liệu cơ bản, bán lẻ, logistics và vận tải, cùng nhiệt điện.

Trong 42 doanh nghiệp được theo dõi, 36 doanh nghiệp được dự báo có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ, trong khi 6 doanh nghiệp có mức tăng trưởng âm.

Nhiều doanh nghiệp được dự báo tăng trưởng cao

Trong nhóm doanh nghiệp được dự báo tăng trưởng cao, Viglacera (VGC) dẫn đầu với lợi nhuận sau thuế quý III/2026 ước đạt 331 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ.

SSI Research cho rằng kết quả này chủ yếu đến từ việc bắt đầu ghi nhận khoảng 290 tỷ đồng doanh thu cho thuê đất tại KCN Trấn Yên (mới), cùng với khả năng mảng sản xuất kính có lãi trở lại, thay cho khoản lỗ 52 tỷ đồng cùng kỳ năm trước trong bối cảnh kính nổi nhập khẩu chịu thuế chống bán phá giá.

Masan Group (MSN) được dự báo đạt 4.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 125%, chủ yếu nhờ đóng góp từ mảng khai khoáng, trong khi hoạt động bán lẻ tiêu dùng cốt lõi tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải.

FPT Retail (FRT) cũng được kỳ vọng tăng trưởng 99%, lên 530 tỷ đồng, nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng, cải thiện hiệu quả tại các nhà thuốc hiện hữu và nhu cầu nâng cấp, thay thế sản phẩm công nghệ.

Tại Thế Giới Di Động (MWG), lợi nhuận sau thuế quý III/2026 được dự báo đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Theo SSI Research, nhu cầu thay thế, nâng cấp sản phẩm công nghệ - điện máy cùng sự cải thiện của chuỗi bách hóa là những yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Gemadept (GMD) cũng được dự báo tăng 67%, đạt 720 tỷ đồng, nhờ sản lượng và phí xếp dỡ tại Gemalink tăng cùng lợi nhuận từ mảng vận tải biển cải thiện. Tuy nhiên, so với quý II/2026, lợi nhuận GMD có thể giảm 44% do quý trước doanh nghiệp ghi nhận 624 tỷ đồng lãi bất thường từ thoái vốn tại CJ Logistics.

Hòa Phát (HPG) được dự báo đạt 5.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 37% so với cùng kỳ (Ảnh: Hòa Phát).

Hòa Phát (HPG) được dự báo đạt 5.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 37% so với cùng kỳ nhưng giảm 14% so với quý trước. SSI Research nhận định chi phí đầu vào tăng nhanh hơn giá thép và chi phí lãi vay tăng sẽ ảnh hưởng đến kết quả theo quý.

Trong khi đó, FPT được dự báo đạt 2.781 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 14%, với mảng công nghệ tiếp tục đóng vai trò chính trong tăng trưởng.

Ở nhóm bất động sản, Vinhomes (VHM) được dự báo đạt 4.601 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 3,7% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ bàn giao tại các dự án Golden City, Wonder City, Royal Island và Green Paradise. Tuy nhiên, so với quý II, lợi nhuận được dự báo giảm 83%.

Nam Long (NLG) được dự báo đạt 236 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 1% so với cùng kỳ, với đóng góp từ hoạt động bàn giao tại các dự án Southgate, Central Lake và Izumi City.

Đối với nhóm ngân hàng, SSI Research sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế để đánh giá kết quả kinh doanh.

HDBank (HDB) được dự báo đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng tăng tốc, qua đó giúp thu nhập lãi thuần tăng 42%.

Thu nhập dịch vụ cũng được kỳ vọng tăng 102%, nhờ phí từ hoạt động ngân hàng đầu tư của HDBS, qua đó bù đắp một phần mức tăng 61% của chi phí dự phòng.

MBBank (MBB) được dự báo đạt 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 38% so với cùng kỳ, chủ yếu do mức nền thấp của quý III/2025, nhưng giảm 5% so với quý trước.

VietinBank (CTG) dự kiến đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 27%, nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi, NIM ổn định, thu nhập ròng từ dịch vụ và thu hồi các khoản nợ đã xử lý.

BIDV (BID) cũng được dự báo tăng 27%, lên 9.700 tỷ đồng, với động lực chính đến từ NIM phục hồi từ mức thấp của quý III/2025.

Trong khi đó, Vietcombank (VCB) được dự báo đạt 12.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14% so với cùng kỳ. SSI Research kỳ vọng tăng trưởng tín dụng và huy động đạt khoảng 8-9% từ đầu năm, cùng NIM phục hồi từ đáy quý III/2025, sẽ hỗ trợ kết quả kinh doanh của ngân hàng.

6 doanh nghiệp được dự báo lợi nhuận giảm

Ở chiều ngược lại, SSI Research dự báo 6 doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

IDICO (IDC) được dự báo đạt 457 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 53%. Diện tích đất khu công nghiệp bàn giao ước khoảng 10 ha, giảm 71% so với cùng kỳ, chủ yếu tại KCN Hữu Thạnh và KCN Phú Mỹ II mở rộng.

Sacombank (STB) được dự báo đạt 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 45% so với cùng kỳ và giảm 2% so với quý trước do chi phí dự phòng được duy trì ở mức cao.

Hà Đô (HDG) được dự báo đạt 176 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 38% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được SSI Research đưa ra là điều kiện thủy văn kém thuận lợi và tiến độ bán hàng tại dự án Hado Charm Villas bị hạn chế trong môi trường lãi suất cao.

SSI Research dự báo 6 doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ (Ảnh: SSI).

PV Drilling (PVD) được dự báo đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 28% so với cùng kỳ. Chi phí tăng từ khoản đầu tư giàn PVD IX trong khi đóng góp lợi nhuận chưa tương ứng với điều kiện thị trường là yếu tố tác động đến kết quả.

Khang Điền (KDH) được dự báo đạt 185 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 22% so với cùng kỳ. Hoạt động bàn giao tập trung tại các sản phẩm thấp tầng thuộc dự án Gladia. So với quý II, lợi nhuận dự kiến giảm mạnh do quý trước ghi nhận khoản lãi tài chính bất thường từ việc ngừng hợp nhất Bình Trưng Mới.

Sabeco (SAB) được dự báo đạt 1.360 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 3% so với cùng kỳ. SSI Research đánh giá hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn tăng trưởng, nhưng tổng lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi khoản thu nhập tài chính bất thường mà doanh nghiệp ghi nhận trong quý III/2025 từ giao dịch Sabibeco.