Điểm danh doanh nghiệp bất động sản trả cổ tức bằng tiền mặt

D2D trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Hiên nay, đã có khoảng 102 doanh nghiệp thông báo trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt trong tháng 10. Số doanh nghiệp trên bao gồm nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Riêng nhóm bất động sản, xây dựng, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã D2D, HoSE) nổi bật với tỷ lệ trả cổ tức 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Với số cổ phiếu đang lưu hành khoảng 30,26 triệu cổ phiếu, ước tính D2D chi gần 151,3 tỷ đồng để trả cổ tức.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã D2D, HoSE) nổi bật với tỷ lệ trả cổ tức 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL, HoSE). Doanh nghiệp này chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Với gần 28,4 triệu cổ phiếu được hưởng quyền tại ngày chốt danh sách, tổng tiền chi trả của SZL ước khoảng 71 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã SNZ, UPCoM) cũng thông báo trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 14,4%, tương ứng 1.440 đồng/cổ phiếu. Chi phí trả cổ tức ước tính 542,15 tỷ đồng cho hơn 376,49 triệu cổ phiếu lưu hành.

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC, HoSE) cũng là một trong số doanh nghiệp thu hút sự quan tâm khi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Hay như Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1, UPCoM) chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh nhóm trả cổ tức bằng tiền mặt, một số doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong số đó có Công ty Cổ phần Âu Lạc (mã ALC, UPCoM). Đơn vị này chốt danh sách cổ đông ngày 15/10/2026 để phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:49. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 49 cổ phiếu mới.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH, HoSE) chốt danh sách cổ đông ngày 8/10/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 112.221.489 cổ phiếu.

Nhiều doanh nghiệp dự báo tăng trưởng lợi nhuận

Chứng khoán SSI vừa công bố dự phóng kết quả kinh doanh quý III/2026. Trong số 42 doanh nghiệp được đưa vào danh sách, có 36 doanh nghiệp được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận, trong đó 4 doanh nghiệp tăng từ 100% trở lên. Ở chiều ngược lại, 6 doanh nghiệp được dự báo ghi nhận lợi nhuận đi lùi so với cùng kỳ.

Nổi bật nhất là Viglacera (VGC), với lợi nhuận dự kiến đạt 331 tỷ đồng, tăng 183%, chủ yếu nhờ bắt đầu ghi nhận doanh thu cho thuê đất tại KCN Trấn Yên mới và sự phục hồi của mảng kính. Masan (MSN) xếp tiếp theo với lợi nhuận 4.200 tỷ đồng, tăng 125%, nhờ đóng góp đột biến từ mảng khai khoáng.

Hai doanh nghiệp còn lại là Cao su Phước Hòa (PHR) và Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2), với lợi nhuận dự kiến tăng lần lượt 118% và 100%. Trong đó, PHR hưởng lợi từ giá cao su phục hồi và khoản thu nhập bất thường từ bồi thường đất, còn NT2 được hỗ trợ bởi sản lượng điện tăng mạnh cùng chi phí khấu hao giảm.

Ở chiều ngược lại, 6 doanh nghiệp được dự báo suy giảm lợi nhuận gồm IDC (-53%), STB (-45%), HDG (-38%), PVD (-28%), KDH (-22%) và SAB (-3%). Nguyên nhân chủ yếu đến từ tiến độ bàn giao bất động sản, chi phí dự phòng và chi phí tài chính gia tăng hoặc nền lợi nhuận cùng kỳ cao.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục là một trong những điểm sáng, với 12/13 đại diện được dự báo tăng trưởng. HDBank (HDB) dẫn đầu nhóm với mức tăng 48%, tiếp đến là MB (38%), MSB (32%), TPBank (31%) và BIDV, VietinBank cùng tăng 27%. Riêng Sacombank dự kiến giảm 45% do chi phí dự phòng cao.

Nhóm năng lượng cũng ghi nhận triển vọng tích cực với NT2 tăng 100%, PV Trans (PVT) tăng 71%, PV GAS (GAS) tăng 60% và PV Power (POW) tăng 36%, nhờ sản lượng điện cải thiện và diễn biến thuận lợi của giá dầu, giá cước vận tải...