Điểm danh các dự án nhà ở xã hội sắp được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội

Theo báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP Hà Nội về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố (giai đoạn từ 01/08/2024 đến nửa cuối năm 2026), thành phố đã và đang ban hành nhiều cơ chế, kế hoạch đột phá nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.

Cụ thể, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời định hướng phát triển linh hoạt quỹ nhà ở đa mục tiêu trong trung và dài hạn.

Qua công tác giám sát thực tế cho thấy, quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô đang từng bước được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức đầu tư và địa điểm bố trí. Nhiều dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư, một số dự án đã hoàn thành khởi công hoặc đang tăng tốc triển khai xây dựng.

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn NOXH trong giai đoạn 2026 – 2030.

Danh sách 54 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư

Dưới đây là tổng hợp chi tiết 54 dự án nhà ở xã hội dân sự đã hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Thông tin tổng hợp dựa trên báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP Hà Nội.