Điểm danh các đất nước miễn visa, đáng trải nghiệm với du khách Việt

Chính sách thị thực ngày càng thuận lợi giúp du khách Việt dễ dàng lên kế hoạch cho những chuyến đi quốc tế mà không phải chuẩn bị hồ sơ xin visa từ trước. Cùng với thời gian lưu trú tương đối dài và mức chi phí đa dạng, các điểm đến này thu hút du khách bởi cảnh quan, văn hóa và những trải nghiệm mang màu sắc riêng. Dưới đây là những quốc gia được khách Việt yêu thích và có chính sách thị thực thuận lợi.

THÁI LAN

Trong số những quốc gia miễn visa cho công dân Việt Nam, Thái Lan vẫn là điểm đến quen thuộc nhờ khoảng cách gần, chi phí tương đối dễ tiếp cận và nhiều lựa chọn trải nghiệm. Theo chính sách hiện hành được nguồn tổng hợp, khách Việt có thể lưu trú tại Thái Lan tối đa 60 ngày mà không cần xin visa.

Thái Lan thu hút du khách với văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng và nhiều trải nghiệm phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày

Tại Bangkok, sức hút của thành phố không chỉ đến từ những trung tâm mua sắm sầm uất hay các ngôi chùa nổi tiếng. Chinatown là một trong những khu vực thể hiện rõ nét sự giao thoa văn hóa, nơi những con phố luôn nhộn nhịp, biển hiệu tiếng Hoa xen lẫn tiếng Thái và hàng quán nối tiếp nhau từ sáng đến đêm. Du khách có thể bắt gặp trong cùng một khu phố những món ăn mang dấu ấn Trung Hoa, ẩm thực đường phố Thái Lan và nhịp sống đặc trưng của một đô thị châu Á.

Theo ước tính, một chuyến đi Bangkok bốn ngày ba đêm có chi phí khoảng 10 triệu đồng, bao gồm vé máy bay. Mức chi thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, giá vé và nhu cầu lưu trú, nhưng lợi thế về khoảng cách và đường bay khiến Bangkok vẫn là lựa chọn phù hợp cho những chuyến du lịch ngắn ngày của khách Việt.

INDONESIA

Indonesia miễn visa cho công dân Việt Nam với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, mở ra lựa chọn thuận tiện cho những chuyến đi khám phá quốc gia quần đảo này.

Từ núi lửa Bromo, hồ axit Ijen trên đảo Java đến hệ sinh thái đặc hữu tại Komodo, mỗi điểm đến mang một diện mạo riêng, tạo nên hành trình đa dạng từ biển đảo đến núi lửa và thiên nhiên hoang dã.

Chi phí ăn uống và di chuyển tại Indonesia tương đối gần với mặt bằng Việt Nam. Tại các khu du lịch, tiếng Anh được sử dụng khá phổ biến, giúp du khách nước ngoài thuận tiện hơn khi hỏi đường, đặt dịch vụ hoặc di chuyển giữa các điểm tham quan.

Với thời hạn lưu trú lên tới 30 ngày, du khách có thể kết hợp nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi, từ nghỉ dưỡng tại Bali, khám phá các vùng núi lửa ở Java đến tìm hiểu hệ sinh thái đặc trưng của quần đảo Komodo.

Theo ước tính, một chuyến đi Indonesia bốn ngày ba đêm có chi phí khoảng 12 triệu đồng, bao gồm vé máy bay. Mức chi thực tế phụ thuộc vào thời điểm đặt vé, lựa chọn lưu trú và lịch trình của từng du khách.

PHILIPPINES

Với hơn 7.000 hòn đảo, Philippines là điểm đến phù hợp với những du khách yêu biển và muốn tìm kiếm những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Công dân Việt Nam được miễn visa khi nhập cảnh Philippines với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Biển là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Philippines. Nước biển trong, những bãi cát trắng và nhiều khu vực chưa bị đô thị hóa mạnh mang đến cho du khách không gian thuận lợi để khám phá và nghỉ dưỡng.

Philippines hấp dẫn du khách bởi biển đảo, những bãi biển nhiệt đới và hệ sinh thái biển phong phú

El Nido, thuộc đảo Palawan, là một trong những điểm đến tiêu biểu. Từ đây, du khách có thể đi thuyền qua những vùng biển xanh, giữa các đảo đá vôi phủ cây xanh, khám phá những vịnh nhỏ và hệ sinh thái biển đa dạng. Cảnh quan đặc trưng với những vách đá dựng đứng, mặt nước trong xanh khiến El Nido trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn.

Tuy nhiên, đặc điểm địa lý với hàng nghìn hòn đảo cũng khiến việc di chuyển tại Philippines cần được tính toán kỹ. Để kết hợp nhiều điểm đến, du khách thường phải sử dụng cả máy bay, tàu hoặc thuyền, khiến thời gian di chuyển có thể kéo dài hơn so với các hành trình du lịch tại những quốc gia có hệ thống giao thông đường bộ thuận tiện.

Theo ước tính, một chuyến du lịch tự túc Philippines trong năm ngày bốn đêm có chi phí khoảng 15 triệu đồng, tùy thời điểm và lịch trình.

SINGAPORE

Singapore miễn visa cho công dân Việt Nam với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Quốc đảo này gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa một đô thị hiện đại và không gian xanh. Bên cạnh những công trình kiến trúc nổi bật, du khách có thể khám phá các khu phố mang dấu ấn văn hóa Hoa, Ấn và Malaysia, thưởng thức ẩm thực đường phố hoặc trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng thuận tiện.

Ẩm thực là một trong những điểm đáng chú ý của Singapore. Tại các khu hawker centre, du khách có thể tìm thấy nhiều món ăn đặc trưng với mức giá đa dạng, từ những món ăn bình dân đến các nhà hàng cao cấp.

MALAYSIA

Malaysia cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh miễn visa và lưu trú tối đa 30 ngày. Kuala Lumpur là điểm khởi đầu quen thuộc với những công trình hiện đại, trung tâm mua sắm và các khu phố đa văn hóa. Rời thủ đô, du khách có thể tìm đến Penang để khám phá kiến trúc cổ, nghệ thuật đường phố và nền ẩm thực chịu ảnh hưởng từ nhiều cộng đồng.

Malaysia cũng sở hữu nhiều vùng biển và đảo nổi tiếng. Sự đa dạng về cảnh quan giúp du khách có thể kết hợp khám phá thành phố, trải nghiệm ẩm thực và nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình.

CAMPUCHIA

Công dân Việt Nam được miễn visa khi đến Campuchia với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Điểm đến nổi tiếng nhất của Campuchia là quần thể Angkor, nơi tập trung nhiều đền đài cổ có giá trị lịch sử và kiến trúc. Angkor Wat, Bayon hay Ta Prohm mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu về nền văn minh Khmer qua những công trình tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Campuchia hấp dẫn bởi những dấu ấn lịch sử, kiến trúc cổ và nền văn hóa Khmer đặc trưng

Ngoài Siem Reap, Phnom Penh cũng là điểm đến đáng chú ý với các khu chợ, bảo tàng, cung điện và những công trình mang dấu ấn lịch sử. Khoảng cách gần Việt Nam cũng giúp Campuchia trở thành lựa chọn thuận tiện cho những chuyến đi ngắn ngày.

LÀO

Không quá sôi động như nhiều điểm đến trong khu vực, Lào thu hút du khách bởi nhịp sống chậm và không gian yên bình. Luang Prabang là một trong những nơi tiêu biểu, với những ngôi chùa cổ, kiến trúc truyền thống và đời sống địa phương gắn với dòng Mekong.

Du khách cũng có thể khám phá Vientiane, các khu chợ địa phương hoặc những vùng núi và thác nước nằm ngoài đô thị. Với khoảng cách gần và thời gian miễn visa 30 ngày, Lào phù hợp với những hành trình kết hợp nghỉ ngơi và khám phá văn hóa.

BRUNEI

Quốc gia nhỏ bé trên đảo Borneo mang đến một diện mạo khác so với nhiều điểm đến Đông Nam Á. Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei, nổi bật với những công trình Hồi giáo, cung điện và không gian đô thị tương đối yên bình.

Ngoài thủ đô, du khách có thể khám phá các khu rừng nhiệt đới và tìm hiểu đời sống của cộng đồng địa phương. Thời gian miễn visa 14 ngày đủ cho một chuyến đi ngắn, đặc biệt với những du khách muốn kết hợp Brunei cùng các điểm đến khác trên đảo Borneo.

MYANMAR

Đất nước này nổi bật với hệ thống đền chùa và những công trình mang dấu ấn Phật giáo. Bagan là điểm đến tiêu biểu, nơi hàng nghìn công trình cổ nằm rải rác trên một vùng đồng bằng rộng lớn, tạo nên cảnh quan đặc trưng.

Myanmar nổi bật với các công trình tôn giáo, di sản lịch sử và những nét văn hóa truyền thống

Yangon cũng là điểm dừng chân đáng chú ý với các khu phố cũ, chợ truyền thống và những công trình tôn giáo nổi bật. Với thời gian miễn visa 14 ngày, du khách có thể lựa chọn một hành trình tập trung vào văn hóa và lịch sử thay vì di chuyển quá nhiều giữa các khu vực.

IRAN

Quốc gia Trung Đông này sở hữu lịch sử lâu đời, với nhiều thành phố có các công trình kiến trúc, cung điện, quảng trường và khu chợ truyền thống. Isfahan, Shiraz và Tehran là những điểm đến thường được lựa chọn trong các hành trình khám phá Iran.

Bên cạnh kiến trúc, văn hóa và lịch sử, ẩm thực cũng là một phần đáng trải nghiệm. Cơm, thịt nướng, các loại thảo mộc và gia vị tạo nên những món ăn mang đặc trưng riêng của khu vực Ba Tư.

Thời gian miễn visa 15 ngày tương đối ngắn, vì vậy du khách nên lên lịch trình cụ thể nếu muốn kết hợp nhiều thành phố.

BELARUS

Minsk, thủ đô Belarus, gây ấn tượng bởi những đại lộ rộng, các công trình kiến trúc mang dấu ấn Xô viết và nhiều công viên, không gian xanh. Thành phố có nhịp sống tương đối yên bình và khác biệt so với những trung tâm du lịch đông đúc ở châu Âu.

Ngoài Minsk, du khách có thể tìm đến những lâu đài, thị trấn lịch sử và các khu rừng rộng lớn để khám phá cảnh quan tự nhiên của Belarus.

Đây cũng là một trong những lựa chọn hiếm hoi tại châu Âu dành cho khách Việt muốn trải nghiệm một không gian văn hóa khác với các tuyến du lịch Tây Âu quen thuộc. Quốc gia này hiện miễn visa cho công dân Việt Nam với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

PANAMA

Điểm nổi tiếng nhất của quốc gia Trung Mỹ này là kênh đào Panama, tuyến đường thủy nhân tạo nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Du khách có thể tìm hiểu hoạt động của hệ thống kênh đào hoặc khám phá Panama City với sự tương phản giữa khu đô thị hiện đại và khu phố cổ.

Ngoài các công trình nhân tạo, Panama còn có những khu rừng nhiệt đới, bờ biển và các quần đảo. Thời gian lưu trú lên tới 90 ngày tạo điều kiện để du khách xây dựng hành trình dài ngày nếu có đủ thời gian.

BARBADOS

Quốc đảo Caribe này nổi bật với những bãi biển nhiệt đới, vùng biển trong xanh và các thị trấn ven biển. Du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng với những hoạt động trên biển, khám phá kiến trúc thuộc địa và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Ẩm thực và âm nhạc cũng là những yếu tố góp phần tạo nên bản sắc Barbados. Không gian đảo nhỏ, khí hậu nhiệt đới và nhịp sống chậm khiến nơi đây khác biệt với những điểm đến đô thị phổ biến.

CHILE

Quốc gia Nam Mỹ này sở hữu địa hình đặc biệt khi trải dài từ sa mạc Atacama ở phía Bắc đến những vùng băng tuyết và núi non tại Patagonia ở phía Nam.

Sự đa dạng về địa hình khiến Chile có nhiều loại hình trải nghiệm, từ khám phá sa mạc, ngắm bầu trời đêm đến trekking giữa núi, hồ và sông băng. Santiago, thủ đô Chile, có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu trước khi du khách di chuyển tới những vùng thiên nhiên rộng lớn.

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

Saint Vincent and the Grenadines miễn visa cho công dân Việt Nam với thời gian lưu trú tối đa 90 ngày.

Quốc gia Caribe này gồm đảo chính Saint Vincent cùng nhiều đảo nhỏ, nổi bật với biển xanh, bãi cát và cảnh quan nhiệt đới. Du khách có thể khám phá các đảo bằng thuyền, lặn biển hoặc dành thời gian nghỉ dưỡng bên bờ biển.

So với những điểm đến du lịch đại chúng, quốc đảo này mang đến không gian yên tĩnh hơn và phù hợp với những người muốn tìm kiếm trải nghiệm biển đảo ở Caribe.

HAITI

Haiti có nền văn hóa chịu ảnh hưởng từ nhiều dòng lịch sử khác nhau, thể hiện qua âm nhạc, nghệ thuật, kiến trúc và đời sống địa phương. Quốc gia này cũng sở hữu những bãi biển nhiệt đới và cảnh quan núi non.

Cảnh quan biển đảo và núi non là đặc trưng của Haiti

Du khách cần tìm hiểu kỹ tình hình địa phương, phương tiện di chuyển và điều kiện an toàn trước khi lên kế hoạch, bởi trải nghiệm du lịch tại Haiti có những yêu cầu khác với các điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến ở Caribe. Hiện, Haiti cho phép công dân Việt Nam lưu trú tối đa 90 ngày mà không cần visa.

SURINAME

Nằm ở phía Đông Bắc Nam Mỹ, Suriname là quốc gia có diện tích lớn nhưng dân số tương đối nhỏ. Thủ đô Paramaribo nổi bật với sự pha trộn giữa nhiều nền văn hóa, thể hiện qua kiến trúc, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Phần lớn lãnh thổ Suriname được bao phủ bởi rừng nhiệt đới, tạo điều kiện cho những chuyến khám phá thiên nhiên và tìm hiểu hệ sinh thái đặc trưng của khu vực Amazon. Suriname miễn visa cho công dân Việt Nam với thời gian lưu trú tối đa 90 ngày.

DOMINICA

Không nên nhầm Dominica với Cộng hòa Dominica, Dominica là một quốc đảo nhỏ ở vùng Caribe, nổi tiếng với rừng nhiệt đới, núi lửa, suối nước nóng và những tuyến đường trekking.

Thay vì tập trung vào các khu nghỉ dưỡng lớn, Dominica hướng nhiều hơn tới trải nghiệm thiên nhiên. Du khách có thể khám phá rừng, thác nước, các vùng núi và hệ sinh thái biển trong hành trình ngắn ngày. Hiện nay, Dominica miễn visa cho công dân Việt Nam với thời gian lưu trú tối đa 21 ngày.

RWANDA

Nằm tại khu vực Trung - Đông Phi, Rwanda được biết đến với địa hình đồi núi, những hồ nước và các khu bảo tồn thiên nhiên. Kigali, thủ đô của Rwanda, thường là điểm bắt đầu trước khi du khách di chuyển đến các khu vực tự nhiên.

Một trong những trải nghiệm nổi bật tại Rwanda là khám phá hệ sinh thái rừng và tìm hiểu về khỉ đột núi. Quốc gia này cũng gây chú ý bởi cảnh quan xanh và những vùng nông thôn nằm trên các sườn đồi. Với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ.

MICRONESIA

Quốc đảo nằm giữa Thái Bình Dương này gồm nhiều đảo nhỏ, nổi bật với biển xanh, các rạn san hô và hệ sinh thái biển phong phú. Lặn biển, khám phá san hô và tìm hiểu đời sống trên các đảo là những trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm.

Micronesia miễn visa cho công dân Việt Nam, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Nằm giữa Thái Bình Dương, quốc đảo này phù hợp với những du khách muốn khám phá một điểm đến biển đảo còn khá xa lạ. Do khoảng cách địa lý xa và đường bay không thuận tiện như các điểm đến trong khu vực, hành trình đến Micronesia cần được chuẩn bị kỹ về thời gian và phương tiện di chuyển.

MÔNG CỔ

Không chỉ có các điểm đến quen thuộc ở Đông Nam Á, hộ chiếu Việt Nam còn được miễn visa khi đến Mông Cổ với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Mông Cổ nổi bật với thảo nguyên rộng lớn, văn hóa du mục và những trải nghiệm gắn với thiên nhiên

Khác với Bangkok sôi động hay Philippines nổi tiếng với biển đảo, Mông Cổ mở ra một hành trình hoàn toàn khác, nơi những thảo nguyên trải dài, văn hóa du mục và nhịp sống gắn với thiên nhiên trở thành điểm nhấn. Ulaanbaatar thường là nơi bắt đầu hành trình, trước khi du khách di chuyển ra các vùng ngoại ô và thảo nguyên để khám phá đời sống bản địa.

Những căn lều ger truyền thống, đàn ngựa di chuyển trên đồng cỏ và những khoảng trời rộng không bị che khuất bởi các công trình đô thị tạo nên diện mạo đặc trưng của Mông Cổ. Với những người muốn tìm hiểu văn hóa du mục, việc lưu trú trong ger, thưởng thức các món ăn địa phương hay trải nghiệm cưỡi ngựa giữa thảo nguyên là những hoạt động đáng chú ý.

Đối với du khách Việt vốn quen với khí hậu nhiệt đới và các điểm đến biển đảo, Mông Cổ mang đến một không gian khác biệt, từ cảnh quan đến đời sống và văn hóa. Thời gian miễn visa 30 ngày cũng cho phép du khách có thể xây dựng những hành trình dài ngày thay vì chỉ tập trung quanh thủ đô.

AI CẬP

Từ tháng 5/2026, Ai Cập áp dụng hình thức visa tại cửa khẩu (VOA) đối với khách Việt. Theo thông tin được cung cấp, du khách có thể xin visa khi đến nơi, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Ai Cập thu hút du khách bởi những công trình cổ đại hàng nghìn năm tuổi, nổi bật là quần thể kim tự tháp Giza, cùng cảnh quan sa mạc rộng lớn và các địa danh như kênh đào Suez, bán đảo Sinai. Với những người lần đầu đến quốc gia Bắc Phi, tham quan kim tự tháp, ngắm hoàng hôn giữa không gian sa mạc hay khám phá các khu vực ngoại ô là những trải nghiệm đáng chú ý.

Theo khảo sát, chi phí lớn nhất trong chuyến đi Ai Cập thường là vé máy bay, khoảng 20 triệu đồng cho vé khứ hồi tùy thời điểm. Trong khi đó, chi phí di chuyển giữa các thành phố bằng xe buýt tương đối thấp. Chẳng hạn, chặng Cairo - Alexandria dài khoảng 220 km có giá khoảng 250.000 đồng.

Ẩm thực là một trong những yếu tố du khách Việt cần cân nhắc khi đến Ai Cập, do khẩu vị địa phương có nhiều khác biệt. Bên cạnh đó, du khách cũng được khuyến cáo thận trọng khi sử dụng taxi và các dịch vụ du lịch để tránh phát sinh những tình huống không mong muốn.

Chi phí ước tính khoảng 27 triệu đồng cho chuyến đi tự túc năm ngày bốn đêm, tùy thời điểm và lịch trình.

TANZANIA

Tanzania nằm trong nhóm các quốc gia áp dụng visa tại cửa khẩu đối với công dân Việt Nam. Du khách có thể lưu trú tối đa 30 ngày theo hình thức VOA.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của Tanzania nằm ở thiên nhiên và đời sống động vật hoang dã. Khu bảo tồn Serengeti là một trong những địa danh nổi tiếng nhất, đặc biệt với các chuyến safari, nơi du khách có cơ hội quan sát động vật trong môi trường tự nhiên.

Tanzania nổi bật với thiên nhiên hoang dã, hệ sinh thái đa dạng và những trải nghiệm khám phá động vật trong môi trường tự nhiên

Bên cạnh thiên nhiên, Tanzania còn được biết đến với sự đa dạng văn hóa và những cộng đồng sinh sống gần các khu bảo tồn. Theo nhận xét của Quốc, người dân địa phương thân thiện và anh cảm thấy mức độ an toàn trong chuyến đi tốt hơn so với Kenya, một quốc gia Đông Phi cũng nổi tiếng với hoạt động safari.

Tuy nhiên, Tanzania là hành trình có chi phí cao hơn đáng kể so với các điểm đến Đông Nam Á, chủ yếu do khoảng cách địa lý và chi phí tổ chức safari.

Chi phí ước tính khoảng 55 triệu đồng cho chuyến đi tự túc sáu ngày năm đêm, tùy lịch trình và dịch vụ lựa chọn.

Du lịch đến các quốc gia không cần xin visa mang lại nhiều lợi ích, nhưng để chuyến đi thực sự an toàn và trọn vẹn, du khách cần có sự chuẩn bị nghiêm túc. Một trong những điểm quan trọng khi đi du lịch miễn visa là người nhập cảnh vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện do nước sở tại quy định. Phổ biến nhất là yêu cầu về thời hạn hộ chiếu, thường phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng; vé máy bay khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước thứ ba; xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc thư mời hợp pháp; cùng với bảo hiểm du lịch quốc tế. Ngoài ra, nhiều quốc gia yêu cầu du khách chứng minh khả năng tài chính tối thiểu cho thời gian lưu trú. Việc không chuẩn bị sẵn các giấy tờ này có thể khiến du khách rơi vào thế bị động khi được yêu cầu xuất trình tại cửa khẩu. Một rủi ro khác thường bị xem nhẹ là vấn đề thời hạn lưu trú. Mỗi quốc gia miễn visa áp dụng thời gian lưu trú khác nhau, phổ biến từ 14, 30, 60 đến 90 ngày. Việc ở quá hạn, dù chỉ một vài ngày, cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền, trục xuất, cấm nhập cảnh trong nhiều năm hoặc bị đưa vào danh sách theo dõi của cơ quan di trú. Đáng chú ý, một số quốc gia dù miễn visa vẫn yêu cầu du khách đăng ký khai báo nhập cảnh điện tử hoặc xin giấy phép du lịch trước khi đi. Việc không thực hiện đúng quy trình này có thể khiến hành trình bị gián đoạn ngay từ cửa lên máy bay. Bên cạnh đó, việc cập nhật thông tin chính thức từ đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh là điều cần thiết, bởi chính sách miễn visa có thể thay đổi theo tình hình ngoại giao, an ninh hoặc dịch bệnh. Bên cạnh đó, du khách cần xây dựng lịch trình hợp lý, minh bạch và nhất quán. Các thông tin về thời gian lưu trú, địa điểm ở, mục đích chuyến đi phải thống nhất trong suốt quá trình làm thủ tục, từ check-in tại sân bay cho đến khi trả lời phỏng vấn nhập cảnh. Việc trả lời mâu thuẫn hoặc thiếu rõ ràng có thể khiến cơ quan chức năng nghi ngờ mục đích nhập cảnh. Ở góc độ dài hạn, việc tuân thủ nghiêm túc quy định khi du lịch miễn visa không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh du khách Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Thực tế cho thấy, các quốc gia sẵn sàng siết chặt hoặc hủy bỏ chính sách miễn visa nếu ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm, lưu trú bất hợp pháp hoặc lao động trái phép.