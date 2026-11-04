Điểm danh các ca khúc được dự đoán tạo nên 'bảng tử thần' Bài hát hiện tượng 2026

BÀI HÁT HIỆN TƯỢNG - LÀN SÓNG XANH Làn Sóng Xanh là giải thưởng âm nhạc thường niên do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức từ năm 1997. Bài hát hiện tượng là một trong những hạng mục đáng chú ý, nhằm ghi nhận những ca khúc tạo được sức hút và dấu ấn nổi bật trong đời sống âm nhạc. Những ca khúc từng chiến thắng hạng mục này: 2020: Bigcityboi - Binz

2021: Tình Bạn Diệu Kỳ - Ricky Star, Lăng LD, Hứa Kim Tuyền, AMEE

2022: Bên Trên Tầng Lầu - Tăng Duy Tân

2023: Cắt Đôi Nỗi Sầu - Tăng Duy Tân

2024: Đi Giữa Trời Rực Rỡ - Ngô Lan Hương

2025: Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng

Nhìn lại những mùa giải trước, có thể thấy Bài hát hiện tượng thường là nơi hội tụ những ca khúc có sức lan tỏa rộng rãi, từ nhạc phim, nhạc trẻ đến các sản phẩm tạo xu hướng trên mạng xã hội. Năm nay, dù Ban tổ chức chưa công bố danh sách đề cử, cộng đồng yêu nhạc đã bắt đầu gọi tên nhiều ứng viên tiềm năng.

Có Công Mài "Sắc" - Ngô Lan Hương

Sau Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Ngô Lan Hương tiếp tục được nhắc đến với Có Công Mài "Sắc". Ca khúc do TAMA sáng tác, lấy cảm hứng từ nghệ thuật tò he và câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống. Sự kết hợp giữa chất liệu ngũ cung, âm hưởng Tây Bắc và hình ảnh dân gian tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm.

Có công mài "sắc" đã mang đến một màu sắc âm nhạc độc đáo từ những ngày đầu 2026.

Đầu năm 2026, trend nhảy Có công mài "Sắc" lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nguồn: @xotxoatxotxoat.

Tìm Em - Hngle, Bảo Anh

Ra mắt vào tháng 6/2026, Tìm Em là màn kết hợp giữa Hngle và Bảo Anh. Ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu bắt tai, MV chỉn chu và khả năng lan tỏa trên các nền tảng video ngắn, trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý của Hngle trong năm nay.

Với giai điệu du dương, hàng loạt bản Capcut 2 ảnh với Tìm Em được netizen hưởng ứng. Nguồn: @aris29080.

Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói - HIEUTHUHAI

Phát hành vào tháng 3/2026, ca khúc khai thác câu chuyện tình yêu giữa hai người có tính cách trái ngược nhưng tìm thấy sự đồng điệu. Giai điệu nhẹ nhàng, màu sắc lãng mạn cùng cách kể chuyện gần gũi giúp sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Giai điệu dễ thương, bắt tai của Người im lặng gặp người hay nói đã nhanh chóng đốn tim dân mạng trong những ngày đầu ra mắt. Nguồn: @_kyeol.05.

Em - Binz, SOOBIN

Nằm trong album đầu tay Gặp Lại của Binz, Em gây chú ý nhờ màn kết hợp cùng SOOBIN. Không chỉ thu hút bởi sự tái hợp của hai nghệ sĩ, ca khúc còn tạo nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội xoay quanh phần lời và những câu chuyện tình cảm được khán giả liên tưởng.

Giai điệu du dương của "Em" chính là chất liệu tuyệt vời cho những bộ ảnh nàng thơ của netizen. Nguồn: @capcutvn.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi - Phùng Khánh Linh

Là ca khúc nhạc phim cùng tên, sản phẩm do Phùng Khánh Linh thể hiện, Phạm Hải Âu và Chung Chí Công sáng tác. Bài hát mang thông điệp tri ân những người đã lắng nghe, sẻ chia và đồng hành cùng mỗi người trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Không chỉ phổ biến trên mạng xã hội, bài hát còn được xuất hiện ở các dịp tri ân, bế giảng... Nguồn: @bluesharksteam.dance.

chờ chút... - CONGB

Từng xuất hiện dưới dạng bản demo, chờ chút... chính thức được CONGB trình diễn tại chung kết Tinh Hà "Say Hi". Ca khúc kể về nỗi nhớ của chàng trai dành cho người yêu ở xa và mong muốn sớm trở về bên nhau. Sản phẩm còn tạo dấu ấn khi vươn lên vị trí dẫn đầu Billboard Việt Nam.

Chính chủ CONGB cùng các nghệ sĩ cũng đu trend chờ chút... Nguồn: @congb_.

Hóa Ra... - GREY D

Sau khoảng hai năm gần như vắng bóng, GREY D trở lại với Hóa Ra..., ca khúc mở đường cho album đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm. Sản phẩm mang màu sắc nhẹ nhàng, tối giản và giàu cảm xúc, đánh dấu một hướng đi âm nhạc mới của nam nghệ sĩ.

Không riêng người hâm mộ, các nghệ sĩ cũng đồng loạt bắt trend hóa ra... Nguồn: @grey_dtl.

Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi, DTAP

Tiếp tục hành trình đưa chất liệu văn hóa Việt vào âm nhạc đương đại, Phương Mỹ Chi kết hợp cùng DTAP trong Thiên Đường Với Người Thương. Ca khúc mang âm hưởng Pop, lấy cảm hứng từ âm nhạc Khmer Nam Bộ. MV còn gây chú ý khi tái hiện đời sống, phong tục và câu chuyện tình yêu trong không gian văn hóa Khmer.

Chiếc trend chụp ảnh với trang phục truyền thống của người Khmer cũng bắt nguồn từ đây. Nguồn: @tranquyenmakeupacademy.

Như Một Người Rưng - Hà An Huy, OSAD

Màn kết hợp giữa Hà An Huy và OSAD trong Như Một Người Rưng đang tạo hiệu ứng đáng chú ý. Đây là phiên bản làm mới từ ca khúc Như Một Người Dưng của Thanh Hưng, từng được Nguyễn Thạc Bảo Ngọc thể hiện. Sau khi ra mắt, MV nhanh chóng vươn lên dẫn đầu Top Trending YouTube Việt Nam, kéo theo sự chú ý dành cho cả phiên bản gốc.

Như một người rưng đã khuấy đảo mạng xã hội những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Nguồn: @spacex.dancegroup.

Loạt hit từ Tinh Hà Say Hi: SECRET, MRT, Thế Giới Của Anh, LAVIEM, Thêu Hoa Dệt Gấm...

Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, loạt ca khúc từ Tinh Hà "Say Hi" cũng được khán giả đưa vào danh sách dự đoán. Trong đó, SECRET do Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, Wren Evans và CONGB thể hiện đã giành giải The Hit Icon của chương trình. MRT và Thế Giới Của Anh cũng tạo được sức hút trên các nền tảng nghe nhạc, góp phần cho thấy độ phủ sóng của những sản phẩm âm nhạc bước ra từ chương trình thực tế. Ngoài ra, các ca khúc như LAVIEM, Thêu Hoa Dệt Gấm... cùng loạt hit khác cũng được netizen dự đoán đứng đầu bảng xếp hạng Bài Hát Hiện Tượng.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là những dự đoán từ cộng đồng mạng.