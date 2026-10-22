Điểm danh 7 đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn

Nhiều đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn trong tháng 10/2026. Ảnh: TTXVN phát

Trước ngày 31/10, 7 đoạn tuyến cao tốc gồm: Hải Phòng - Móng Cái, Trung Lương - Mỹ Thuận, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn giữa các xe lưu thông.

Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ; thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và trên cơ sở danh sách vị trí do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu việc bố trí báo hiệu phải căn cứ điều kiện khai thác thực tế, tránh triển khai máy móc. Với những vị trí thường xuyên ùn tắc, có độ dốc dọc lớn, nằm trong đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn, các bên cần thống nhất chưa lắp đặt vạch kẻ đường và biển báo khoảng cách.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm hệ thống báo hiệu phù hợp với đặc điểm hình học của tuyến đường và điều kiện tổ chức giao thông, qua đó phát huy hiệu quả trong thực tế.

Bên cạnh việc lắp đặt mới, các đơn vị quản lý, khai thác cao tốc phải rà soát hệ thống báo hiệu hiện có. Những vị trí có vạch kẻ đường bị mòn, mờ hoặc còn thiếu biển báo, đặc biệt tại các mốc 150m và 200m, phải được khắc phục, bổ sung kịp thời.

Đối với hệ thống báo hiệu được lắp đặt theo quy chuẩn trước năm 2024, như vạch số 13 theo QCVN 41:2012/BGTVT, các đơn vị phải rà soát, điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các khu quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và doanh nghiệp quản lý, khai thác cao tốc rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu trên các tuyến thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các tuyến cao tốc là tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ công, các khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng Quảng Ninh và Sở Xây dựng Đồng Tháp có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, kinh doanh và khai thác đường cao tốc khẩn trương thực hiện.

Các doanh nghiệp dự án BOT được yêu cầu phối hợp triển khai trên các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Về kinh phí, đối với các tuyến cao tốc sử dụng ngân sách Trung ương, nếu phát sinh chi phí ngoài hợp đồng và phạm vi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, các khu quản lý đường bộ xem xét xử lý theo cơ chế dự án đột xuất, căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ.

Đối với các tuyến cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục ủy quyền cho các Khu Quản lý đường bộ thỏa thuận bổ sung kinh phí để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án triển khai. Khoản kinh phí này được phép tính vào phương án tài chính của dự án.

Với các trường hợp còn lại, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các sở xây dựng có trách nhiệm chủ động bố trí nguồn lực thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ Xây dựng phải khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan lắp đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, giúp người lái xe nhận biết và chấp hành đúng quy định.

Việc lắp đặt phải tuân thủ mục G2.8, Phụ lục G của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Theo đó, các đơn vị phải bố trí vạch 7.8 xác định khoảng cách xe, kết hợp hệ thống biển báo khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m và 200m tại các vị trí được xác định.