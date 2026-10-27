'Điểm danh' 4 gương mặt thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

4 gương mặt tiêu biểu góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: VTV.VN.

4 gương mặt hiện diện tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gồm: Trần Võ Gia Bảo - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa); Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh, đến từ Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa là thí sinh đầu tiên ghi tên vào Chung kết Olympia năm thứ 26 sau chiến thắng tại cuộc thi Quý I với 175 điểm. Trước đó, em từng giành 210 điểm để vô địch cuộc thi Tháng. Gia Bảo có thế mạnh ở các môn Toán, Vật lí và Hóa học.

Vượt qua các vòng thi Tuần, Tháng và Quý đầy kịch tính, nam sinh xuất sắc giành Vòng nguyệt quế Quý 1 với 175 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Gia Bảo yêu thích Olympia từ năm lớp 7, dành thời gian tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh vực và tham gia các trận đấu giao hữu, thi đấu mô phỏng để rèn phản xạ.

Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ duy trì phong độ qua các vòng thi, từng giành 180 điểm ở cuộc thi Tháng. Em có sở trường Hóa học, từng đạt các giải học sinh giỏi môn học này ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trường. Hành trình của Thái Dương còn gây chú ý bởi tình yêu dành cho chương trình từ khi còn nhỏ.

Tại cuộc thi Quý II, Thái Dương tạo bước ngoặt ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Dù khởi đầu với 15 điểm, xếp thứ ba trong đoàn leo núi, em quyết định nhấn chuông trả lời từ khóa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên. Câu trả lời chính xác giúp nam sinh vươn lên dẫn đầu, tạo đà cho chiến thắng chung cuộc để lần đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp về với tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên là chủ nhân tấm vé thứ ba vào chung kết năm sau chiến thắng Quý III với 225 điểm. Điểm nhấn trong hành trình của Quang Minh là thành tích 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1 - Quý III. Đây là mức điểm cao nhất ở một cuộc thi Tháng của Olympia năm thứ 26.

Nam sinh từng bỏ lỡ cơ hội đại diện trường tham dự chương trình khi dừng chân ở bán kết cuộc thi mô phỏng do câu lạc bộ của trường tổ chức. Thất bại này trở thành động lực để em tiếp tục rèn luyện và nuôi quyết tâm góp mặt tại Olympia. Chiến thắng Quý III của Quang Minh giúp Trường THPT Chuyên Thái Bình lần đầu có đại diện góp mặt ở trận Chung kết.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội là người cuối cùng giành vé vào chung kết năm sau chiến thắng Quý IV với 220 điểm. Tại cuộc thi Quý IV ngày 25/10, Anh Đức khởi đầu chưa thuận lợi khi chỉ có 40 điểm sau phần thi Khởi động, xếp cuối đoàn leo núi. Tuy nhiên, em đã nhanh chóng thay đổi cục diện ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Ngay khi đoạn nhạc gợi ý đầu tiên vang lên, Anh Đức nhấn chuông trả lời từ khóa “Đông A”. Đáp án chính xác giúp em có thêm 60 điểm, nâng tổng điểm lên 100 và vươn lên dẫn đầu. Kết thúc phần thi Tăng tốc, Anh Đức tiếp tục giữ vị trí đầu với 140 điểm.

Tuy nhiên, cuộc đua trở nên căng thẳng ở phần Về đích khi Đoàn Trung Dũng có thời điểm vươn lên dẫn trước với 170 điểm. Ở câu hỏi cuối trong lượt thi của Phạm Đặng Thanh Bình, nam sinh Hà Nội đưa ra đáp án chính xác, nâng tổng điểm lên 220 và chính thức giành chiến thắng.

Trước đó, Anh Đức từng về Nhì cuộc thi Tuần với 230 điểm, sau đó bứt phá để giành 330 điểm ở cuộc thi Tháng. Thành tích tại Quý IV giúp nam sinh hoàn tất hành trình giành vé vào Chung kết. Đồng thời giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có cầu truyền hình năm thứ hai liên tiếp.